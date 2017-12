Katalánská sága je zajímavá zejména tím, že by mohla případně vést k destabilizaci evropského kontinentu, což by se tuze zamlouvalo zejména Kremlu. Či jinak řečeno, kdyby se Katalánsko odtrhlo, mohly by se o podobnou věc pokusit třeba bohaté italské regiony. Přitom nikomu, bavíme-li se o paletě zemí a krajů Evropské unie, se nedaří tak zle, nikdo není finančně tak ždímán, aby měl pádný argument, proč vynucovat nové hranice a nahrávat tak těm, kteří chtějí EU oslabit, ba rozložit, jako se o to snaží Vladimir Putin.

Ani katalánský kraj netrpí pod útlakem, jako například dříve Kosovo v Srbsku. Tamější kultura není ničena jako tibetská v Číně. Španělské věznice nejsou přeplněny katalánskými politickými vězni. Jistěže tam za Frankovy diktatury krev tekla, ale teď se tam lidé mají dobře a mohou svou kulturu rozvíjet dle libosti. Argumenty katalánských separatistů jsou zkrátka spíš emotivní než racionální.

Včerejší volby, v nichž v součtu zvítězily separatistické strany, jsou toho dobrým indikátorem. Byly svobodné. Španělsko je neinscenovalo jako například před třemi lety Rusko referendum na Krymu. Nejsilnější - byť osamoceně nejsilnější - je sice nyní partaj Ciudadanos zasazující se o setrvání v rámci španělského státu a Evropské unie. Ale jinak v součtu zvítězili separatisté, takže věc se vrací do bodu nula. Provincii čekají asi složitá jednání o vládě. Míč je na straně Madridu, aby přišel s návrhem, jak se vzpurným regionem vycházet, aby vlk separatistických emocí nezůstal o hladu, koza státní celistvosti ale zůstala celá. Jinými slovy, premiér Mariano Rajoy musí reagovat vstřícně, leč tvrdit, že mu tyhle volby vlepily facku, je přitažené za vlasy.

Katalánský separatistický lídr Carles Puigdemont utekl v říjnu do ciziny pár dní po vyhlášení samostatnosti. Zjevně tak učinil ze strachu, že bude zatčen. Mělo to podivnou pachuť: Když šel tak daleko, aby vyhlašoval nezávislost, proč nechtěl pak zůstat v blízkosti lidí, jejichž podporou se při zvedání praporu katalánské svrchovanosti zaklínal? A to i kdyby se vystavil nebezpečí, že si pro něj přijde policie? Puigdemont zatím zůstává v Belgii, kde od podzimu žije. Hned se tedy nabízí, jaké gesto by Rajoy mohl udělat. Ať tomuto muži umožní návrat a zastaví jakékoliv jeho stíhání. Jistě, Puigdemont by svojí beztrestnost vydával za svoje vítězství. Nebude to s ním lehké. Ale v podstatě by po návratu byl zase jen regionálním politikem.