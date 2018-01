Co rozhodne o výsledku prvního kola prezidentských voleb?

O tom, kdo bude presidentem, rozhodne doufám až druhé kolo. V prvním tipuji, že rozhodne, jak budou lidé hlasovat :-) A ve druhé to asi bude stejné....

Nejednotnost Zemanových odpůrců. Pokud bude mít druhý postupující ztrátu desítek procent na Zemana vinou roztříštěnosti elektorátu, zhorší to jeho šance na vítězství v druhém kole.

V prvním kole se nezemanovští kandidáti rozhádají v boji o postup tak, že jejich voliči na sebe budou naštvaní ještě i v druhém kole a nepřijdou k volbám. Jedinou možností by byla závazná dohoda všech kandidátů o společné podpoře v druhém kole.

Radkin Honzák

psychiatr

Ukázněnost smečky diváků Troškových filmů - kolik jich zvedne své vzácné postavy a dojde s tím nejlepším do urny. Kdyby jich mělo být moc, mohlo by to být vzhledem k naředění opozice značně nemilé.