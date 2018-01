Komu dáte v prvním kole prezidentské volby svůj hlas?

V prvním kole prezidentské volby dám svůj hlas Pavlu Fischerovi; je to člověk, který bude dříve či později prezidentem, na něhož budeme moci být pyšni.

Myslím, že se sešla hrstka dobrých kandidátů, kterých si vážím: Drahoš, Fischer, Hilšer, Horáček. Svůj hlas dám Drahošovi, protože ho dlouhodobě znám a vím, že je to čestný, odpovědný, slušný a zkušený člověk se správně nastavenými hodnotami.

Drahoš. Ne že bych byl jeho fanoušek, ale je málo zapleten do politického establishmentu a současně má aspoň trochu šanci. Ale nedělám si iluze.

Zbyněk Vlk

zakladatel žijícího skanzenu

Líbí se mi jich víc: Hilšer, Horáček i Fischer mají některé kvality, za něž by stálo za to jim dát hlas. Ale Drahoš má krom těch kvalit i nejmenší tábor těch, pro něž je nepřijatelný a to může rozhodnout 2. kolo i následnou důvěru národa v prezidenta