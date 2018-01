Miloš Zeman a Jiří Drahoš, prezidentští kandidáti, kteří postoupili do druhého kola voleb, mají dva týdny na to, aby na svojí stranu získali další voliče. Jakou taktiku zvolí? A jakou by podle vás zvolit měli? Co jim může přinést kladné a co záporné body?

Čím se Zeman či Drahoš pokusí strhnout vítězství v prezidentských volbách na svou stranu? Josef Bouška

manažer Drahoš potřebuje přesvědčit příznivce poražených z prvního kola, že není tak špatnou náhradou za jejich favorita. A musí se ubránit špinavé kampani, která přijde z druhé strany. Zeman moc nových voličů nezíská, takže se pokusí odpudit ty Drahošovy. Dušan Tříska

Národohospodářská fakulta VŠE Jiří Drahoš musí národu vysvětlit, proč se tolik lidí mimo Prahu trvale mýlí. Edvard Outrata

státní úředník ve výslužbě Oba se musí snažit přimět voliče druhého,aby nešli volit. Zeman to bude dělat negativně: bude v nich vzbuzovat pochyby o kvalitách Drahoše. Drahoš naopak se bude snažit zapůsobit kontaktní kampaní tak,aby si přestali být jisti volbou a nešli k volbám Daniel Kvasnička

farář V televizích to bude mimo meze racionality. Pan Zeman elasticky mění názory, takže se můžeme dozvědět leccos. Možná dojde i na emoce. Panu Drahošovi vyprošuji důstojnost, pokoru a razanci. A pak nácvik a dobré rádce. Každopádně to bude vemi zajímavé. Daniel Münich

CERGE-EI Miloš Zeman na dočasně nasadí solidnější masku doufaje, že nerozhodní voliči mu za rétorické představení ve dvou televizních debatách zapomenou jeho urážky, sprostá slova, podkuřování Rusku a Číně, ostudy doma z v zahraničí a podivné spolupracovníky Ivan Štampach

religionista Hradní hnojomety pod velením Aeronetu se rozjíždějí na plné obrátky. Bude nutno se spolehnout, že ten milion navíc proti Zemanovi z jsou lidé, kteří myslí, že se sjednotí a za dva týdny se znovu budou obtěžovat do volebních místností. Marek Vácha

kněz a přírodovědec Drahoš slušností, Zeman vulgaritou, Drahoš orientací na západ, Zeman na východ. A dodávám, Zeman a jeho příznivci lží, arogancí, urážkami, jízlivostí a lživými inzeráty. Jak jsme viděli minulé roky. František Fuka

publicista Dozvíme se, že Zeman je nejen placen Putinem, ale že přímo Zeman je převlečený Putin! Na druhou stranu se dozvíme, že Drahoš je muslim a znásilňuje malé chlapce. Takže to bude těžké rozhodování.

