Víte, co máte dělat, když se vaší firmě stane něco špatného směrem k zákazníkům? Jaké prohlášení má jít do médií, co se má říkat zákazníkům, kdo jim to má říkat? Pokud jste něco takového zažili, víte, že to není legrace, a že dlouho budovanou reputaci můžete snadno pošramotit. Podobným situacím se věnuje obor, zvaný "krizová komunikace", a značky dbalé své cti mají pro takové příležitosti plány, manuály a postupy, jak se chovat.

V rozporu s obecně převládajícím míněním, totiž že se firma snaží zatloukat a mlžit a kritikům vynadat ("My přispíváme na postižené, zatímco vy nám jen nekonstruktivně nadáváte!"), jsou pravidla pro krizovou komunikaci přesně opačná.

Základní poučky říkají: Nelhat, nevytáčet se, přiznat chybu nebo problém, nemlžit, netvrdit, že se nic nestalo, když všichni vidí, že to tak není, a aktivně se postavit k řešení problému. Převzít iniciativu, oslovit zákazníky s potížemi, nabídnout jim řešení, kompenzaci, omluvit se… Protože to nejhorší, co firma může v takové situaci udělat, je kličkování, popírání očividného, snaha se vyvinit, nebo dokonce mlčení. Protože pokud firma nekomunikuje, problém nezmizí, jen se dostane mimo její dosah, do sféry šeptandy a "zaručených zpráv".

A nemusí jít jen o velký průšvih, o posypovou sůl v jídle nebo o únik radioaktivity. I drobné provozní obtíže zasluhují podobný přístup. Pro příklad nepůjdu daleko: Česká pošta. Třeba loni před Vánoci jsem neustále četl variace na klasický příběh...

Online sledování zásilek hlásí: "Dnes doručujeme zásilku". Čekáte doma, jste tam celý den (protože třeba jste žena na mateřské, nebo pracujete z domova, nebo jste důchodce), ještě si ověříte, že na zvonku je vaše jméno a že zvonek zvoní, čekáte, čekáte, kolem druhé hodiny zahlédnete poštovní auto, jak projíždí okolo, ale nikdo nezazvonil, a večer vidíte stručné sdělení: "Adresát nezastižen, zásilka uložena na poště…" A druhý den lístek: "Nepodařilo se doručit zásilku."

Člověk by před Vánocema asi i poště odpustil - je jasné, že toho mají až nad hlavu, oukej, budiž, ale proč z adresáta dělají hlupáka a píšou mu, že ho nezastihli, když adresát byl celý den doma? Proč nenapíšou "nestihli jsme to k vám, omlouváme se"? Nebo: "Z kapacitních důvodů máme omezený rozvoz, omlouváme se"? Tohle všechno by člověk pochopil a věřím, že kromě největších frflalů by to i lidé tolerovali. Ale ochota tolerovat mizí ve chvíli, kdy si člověk o sobě čte, že "nebyl zastižen". Naopak takové vyjádření adresáta jenom vytočí: No jasně že nebyl zastižen, když se ho ani nesnažili zastihnout!

Jedna prostá změna formulace by ušetřila spoustu rozčilení a spoustu zlé krve. Zákazník je totiž schopen omluvit problém, ale nesnese, když z něj firma dělá, byť jen neobratnou formulací, vola.

Ale asi nemá smysl ukazovat na Českou poštu nebo se tvářit, že tohle je největší problém, co má. Šlo mi jen o ilustraci faktu, že otevřené informování a přiznání vlastních problémů udělá pro dobré jméno víc než kohorta právníků.

Problém s krizovou komunikací postihuje i soukromé firmy. Nejtristnější bývají výsledky v situacích, kdy se pan zakladatel sám ujme iniciativy a klávesnice a vyrazí na sociální sítě svést svatý boj proti kritikům. Místo toho, aby nechal krizovou komunikaci na lidech, kteří ji umí, tak se rozhodne, že to kritikům vytmaví sám. Výsledek je, že naštve i další lidi, a že jeho odborníci na krizovou komunikaci budou za tři dny místo drobného ohýnku řešit pořádný požár.

Odpověď na otázku, jestli podobné problémy mohou postihnout i jiné entity, které někdo hodlá "řídit jako firmu", nechám na čtenářích.

