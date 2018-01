Co se stane, když se někdo dlouho vzpírá tlaku a pak najednou cukne nazpátek, známe z grotesek. Překvapená protistrana popadá na hromadu. K podobné strategii se teď uchýlil Andrej Babiš, když iniciativně oznámil, že on i místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek sami požádají o vydání k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo.

„Samozřejmě že se necháme vydat, to je jasné. Přece žijeme v zemi, kde jsou orgány, které nás vyšetřují nezávisle,“ prohlásil, jako by šlo o tu nejsamozřejmější věc na světě. A jako by to říkal už roky.

Pravda je přirozeně opačná. Oba pánové už měli dvě příležitosti nezatěžovat svým případem sněmovnu a nechat věc posoudit justicí – a obě promarnili. Loni v létě se museli poslanci přít celý týden, než se Babiš s Faltýnkem uvolili ustoupit a dali svým obráncům signál k ukončení obstrukcí. Šéf ANO tehdy tvrdil, že jde o jednoznačně zpolitizovanou kauzu, která je načasovaná „přes čáru“ tak, aby ovlivnila volby. Postup orgánů činných v trestním řízení dokonce přirovnal k padesátým letům. Za zpolitizovanou označil práci vyšetřovatelů i tehdejší (a současný) ministr spravedlnosti Robert Pelikán z hnutí ANO.

I teď se povolební mandátový a imunitní výbor zabývá Babišovým a Faltýnkovým případem už půldruhého měsíce. A to jen kvůli průtahům iniciovaným poslanci babišovské sněmovní koalice ANO, KSČM a okamurovci.

Nic z toho ale Babišovi najednou nebrání nasadit si masku svatouška a projevit důvěru v nezávislost vyšetřovatelů. Div že premiér v návalu cynismu nepokáral zákonodárce, že nepohnuli rychleji kostrou.

Proč ta změna? Jsou si snad Babiš s Faltýnkem už jistí náklonností resortu vnitra pod taktovkou „svého“ ministra Lubomíra Metnara? Nebo si spočítali poměr sil ve sněmovně a pochopili, že svému vydání stejně neuniknou? Chtějí skandální věc co nejrychleji uklidit z prostředí poslaneckých mikrofonů do kanceláří úředníků?

Ukáže se to určitě brzy. Každopádně ti, kteří dosud žádali řádné vyšetření všech podezření z podvodu v kauze Čapí hnízdo, by teď neměli jako komici ze zmíněných grotesek popadat na hromadu a polevit. Rozhodl-li se Babiš otočit a co nejrychleji utíkat, je to jen proto, že chce určovat směr.

