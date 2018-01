Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek byli vydáni k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. Je to dobře jak z pohledu fungování právního státu, tak i z pohledu elementární politické kultury.

Andrej Babiš si po hlasování snad konečně uvědomil, že nemá v Česku absolutní moc. Proti jeho vydání do rukou spravedlnosti hlasovali pouze poslanci jeho vlastního hnutí. Jednotně, nerozborně, disciplinovaně. Poslanci ostatních osmi stran ale soudí, že v Česku má fungovat rovnost před zákonem. Tudíž, že pozice premiéra není ničím, co zaručuje extra zacházení, pokud se dotyčný dostane do konfliktu s právními normami.

Zdálo by se to samozřejmé, ale už dávno to samozřejmé není. V uplynulých měsících jsme mohli slyšet vystoupení, která staví loajalitu k šéfovi nade vše. Poslankyně hnutí ANO Taťána Malá například dospěla k závěru, že když Babiš dostal mandát ve volbách, nikdo nemá právo ho při vládnutí rušit a soud se může klidně o čtyři roky odložit. Už před Vánoci se nechal slyšet předseda sněmovny za ANO Radek Vondráček, že při rozhodování o Babišově imunitě se musí hlavně posoudit "co je lepší pro tuto situaci a pro tuto zemi, protože se jedná o člověka, který bude premiérem a bude sestavovat vládu."

Jsou to stěží uvěřitelné, nicméně reálné výroky, které svědčí o tom, jak málo stačí, abychom se dostali k popírání základních principů právního státu. Těžko se divit, že se členům ANO někdy ironicky říká "Svědci Babišovi"…

Mimochodem to ukazuje, jak by to vypadalo, kdyby v Česku fungoval jednokolový většinový volební systém, po kterém Andrej Babiš tak volá. Nyní by měl v Poslanecké sněmovně absolutní většinu, která by ho disciplinovaně podržela a s trestním stíháním by si nemusel dělat starosti. Všechno krom jeho vlastního zájmu by šlo stranou. Názorně je tady vidět, proč je lepší koncentraci moci v rukou jednoho člověka systémově bránit, nikoli ji usnadňovat.

Ale zpět k případu Čapí hnízdo. Babišovu obhajobu, že je to politická kauza, kterou zařídila jakási mafie, nemůžeme brát příliš vážně. Mafie je podle Babiše všude, ovládá slovenský Ústavní soud, českou policii, státní zastupitelství, její vliv zasahuje až do Bruselu a kdovíkam ještě. Hotové globální antibabišovské spiknutí! Je to, popravdě řečeno, poněkud fantaskní konstrukce.

Tohle, stejně jako Babišovy promluvy, prošpikované výrazy jako "účelovka", "svinstvo", "prasárna", je nutné chápat nikoli jako zjevování pravdy, ale jen a jen jako (zcela legitimní) obhajobu člověka, který se dostal do úzkých. A pokud Babišův spoluobviněný Jaroslav Faltýnek jde ještě dál a používá při obhajobě výraz "sračka", mění se na tom všem pouze míra vkusu.

Každý obviněný se samozřejmě může hájit jak uzná za vhodné a jak dovede. Je to jeho svaté právo. Smutné ale je, že vedlejším efektem Babišovy obhajoby je narušování důvěry ve fungování spravedlnosti v Česku. Babiš ve sněmovně prohlásil, že "žijeme v zemi, kde si můžete objednat stíhání a… dostat někoho do vězení". Není divu, že se ozval nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, podle kterého Babišova "nepodložená politická prohlášení o vyšetřování podrývají důvěryhodnost justice, která se nemůže bránit". Takových výroků by se měl skutečně odpovědný demokratický politik zdržet. Strach nestrach, obhajoba neobhajoba.

Celou situaci totiž lze číst přesně naopak, než to činí v rámci své obhajoby Babiš: Je skvělé, že žijeme v zemi, kde si může policie troufnout stíhat premiéra a zároveň druhého nejbohatšího člověka, stejně jako kohokoli jiného, kdo nedisponuje jeho mocí a miliardami. A je skvělé, že jí v tom státní zastupitelství nebrání jenom proto, že třeba někdo někomu zavolá. Například v takovém Turkmenistánu by něco takového možné nebylo.

Tím vším samozřejmě nemá být ani v nejmenším naznačováno, že Babiš s Faltýnkem jsou v trestněprávním slova smyslu vinní. Presumpce neviny je nepřekročitelný princip. Je ale dobře, že o jejich nevině či vině bude rozhodovat státní zastupitelství (pokud usoudí, že je stíhání neopodstatněné, může ho zrušit), případně nezávislý soud. Je důležité, že v Česku zvítězilo přesvědčení, že beztrestnost se nedá odhlasovat, protože nikdo nestojí nad zákonem. Většina českých poslanců stále chápe, že primární je výkon spravedlnosti, nikoli to, co se zrovna někomu, kdo je u moci, hodí. Přijměme to s úlevou jako ujištění, že Česko je stále standardní demokratickou zemí.

