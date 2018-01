Je to drama. Podle posledního volebního průzkumu Medianu jsou šance kandidátů na vítězství v druhém kole vyrovnané, podle STEM/MARK vede Drahoš o čtyři procentní body. Podpora, kterou Drahošovi vyjádřil Fischer, Horáček i Hilšer je mnohem výraznější, než se očekávalo, podpora hejtmanů, zejména Čunka, může rozhodnout (v roce 2013 moravští lidovci v druhém kole Miloše Zemana podpořili, jejich hlas může být rozhodující i v těchto volbách).

Chce-li Miloš Zeman v druhém kole zvítězit, musí tento trend otočit. Rozhodl se, že ho otočí v televizních debatách. Osobně se domnívám, že Zemanova sázka na debaty je lichá. Pokud chce vyhrát, musí přinést nějakou novou informaci. Ale jakou novou informaci může přinést Zemanův a Drahošův televizní souboj? Všichni, včetně Drahošových podporovatelů, uznávají Zemanovy rétorské kvality, vítězství v obou debatách je proto pro Zemana vlastně povinnost. Drahoš může v debatách jen získat.

Koho volí "staré" ANO a koho "nové"

Podívejme se, jaké karty Zeman drží v ruce a kde může získat dalších půl milionu hlasů, které k vítězství v druhém kole potřebuje (navíc ke dvěma milionům, které získal v prvním kole). Voliče KSČM a SPD už má, potřebuje nevoliče a voliče ANO. Jenomže voliče jakého ANO? Příznivce ANO dnes můžeme velice jednoduše rozdělit na dvě strany – na ty, kteří ANO volili již v roce 2013 (budeme jim říkat "staré ANO") a na ty, kteří se k ANO přidali až ve volbách 2017.

Zatímco počet hlasů pro Zemana a Drahoše byl ve "starém ANO" v prvním kole v podstatě vyrovnaný, 80 procent "nového ANO" volilo Zemana (vyšší podporu má jen mezi komunisty – přibližně 85 procent). Rozpolcení ANO je jednoduše historicky vysvětlitelné – zatímco v roce 2013 Andrej Babiš vysával pravici, loni luxoval pro změnu na levici. (Jak tuto stranu chce udržet pohromadě je určitě zajímavá otázka, kterou si nyní klade nejvíce Andrej Babiš sám.)

Co se týče aktivizace nevoličů, nemáme v této chvíli žádná data o tom, jak funguje poslední bilboardová kampaň spolku Přátelé Miloše Zemana a dopisy voličům. Zatím Zemanovi nejvíce pomáhají akce příznivců Drahoše, mnozí z nich neopominou jedinou možnost střelit se do vlastní nohy. Nejlepším výkonem byl v tomto směru rozhovor aktivisty Vita Vodvárky (youtuber Ikaro) pro Parlamentní listy, v němž tvrdí, že voliči Drahoše jsou chytřejší než voliči Zemana a on sám, vyhraje-li Zeman, bude okamžitě emigrovat. Tento rozhovor získal jen za první den 5000 sdílení zejména mezi Zemanovými příznivci a pro mnohé byl zásadní pro jejich další aktivitu.

Pokud chce Zeman získat voliče "starého ANO", musí do debaty vstoupit s jinou rétorikou, než jakou jsme v poslední době vídávali. Uvidíme soft Zemana, muže, který se posouvá do středu, muže, který je rozvážný a sečtělý. Uprchlickou kartu nebude hrát nijak násilně a dryáčnicky, vybere si téma technické, kterému málokdo rozumí. Logicky se nabízí Dublin IV – tedy nový návrh Evropské komise na přerozdělování uprchlíků. Rozsah tohoto komentáře nedovoluje diskutovat Dublin IV se všemi detaily – důležité je si uvědomit jedno: Dublinské dohody nesouvisí s Evropskou unií, platí i pro státy, které členy EU nejsou, tedy pro Norsko, Island, Lichtenštejnsko a Švýcarsko. Je-li Česká republika malá, otevřená ekonomika, která je životně závislá na dohodě o volném pohybu osob a zboží, tak nemá na vybranou, stejně jako např. Švýcarsko. Je tedy zřejmé, že zásadním zájmem České republiky je ovlivňovat podobu Dublinských dohod z pozice respektovaného člena EU.

Co další témata? Kleindienst, lithium, Bakala, neslaný a nemastný profesor egyptologie – to jsou vše již dávno vyvrácené hoaxy nebo informace, které byly v debatě tisíckrát zpracovány. Takže posledním výbušným tématem, které má Zeman k dispozici, jsou Drahošovy falešné brýle. O těch se mluví zatím málo a přitom si to řekněme na rovinu – není chlap, co nosí falešné brýle, prostě a jednoduše podezřelý?

Téma pro Drahoše: exekuce

Mnohem jednodušší strategii do volebních debat má Jiří Drahoš. Jeho téma musí být exekuce, exekuce a exekuce (není to marné, marné a marné). Byla to Zemanova vláda, která s exekučním zákonem v roce 2001 přišla. Prvotním účelem tohoto zákona není chránit věřitele, ale dát vydělat exekutorovi. (Jako příklad vezměme třeba dluh ve výši 1020 Kč, odměna exekutora v SRN je v takovém případě 600 Kč, v ČR 7800 Kč.) Zeman se opakovaně vyjadřuje, že za exekuce si mohou lidé sami (lidí v exekuci je v ČR více než 800 tisíc) a jeho kancléř Mynář podle novinek.cz na exekučním podnikání zbohatnul. V takové chvíli je neuvěřitelné, že podpora Zemana je nejvyšší v regionech, kde je největší počet exekucí.

Kdyby nešlo o prezidentské volby, ale o poker, řekli bychom, že Miloš Zeman svou sázkou na debaty hraje "all-in". Přesně v takových chvílích se ukazuje, kdo je skutečný hráč. Je nanejvýš potěšující, že uvidíme posledního z matadorů polistopadové politiky ještě jednou v ostré akci. Souboj to bude výjimečně vyrovnaný, pokud se nestane něco naprosto nepředvídatelného jako teroristický útok na Václavském náměstí, rozhodne několik desítek tisíc hlasů.

