Měl by Zeman umožnit Babišovi podruhé sestavit vládu, i když se prezidentem nestane?

Třeba profesor Drahoš už dnes na Primě naznačí, koho by dne 8.3.2018 jmenoval on.

Ivan Štampach

religionista

Je nesmyslné sestavovat vládu bez podpory ve sněmovně a bylo by historickou tragedií, kdyby tu vládli společně ANO, komunisté a Okamurovi polofašisté. Byl by to náš konec v EU a NATO, stali bychom se slouhy ruského impéria.