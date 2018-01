Slovy roku 2017 jsou prý "fake news". Do veřejného prostoru tento pojem rozšířil nejintenzivněji americký prezident Donald Trump, který se nerozpakuje každé médium, které je k němu kritické, označit právě těmito slovy.

Fake news neboli "falešné zprávy" je přitom mnohem starší pojem, který označuje nepodložené zprávy, které se ovšem tváří jako zprávy validní. Svou formou i prezentací napodobují seriózní média a jejich cílem je, aby jim lidé uvěřili.

V dobách, kdy média měla monopol na šíření informací, se takovým zprávám říkalo "novinářské kachny" a po odhalení takové zprávy (většinou škodolibou konkurencí) následovalo pokání a omluvy z matení čtenářů. Jenže to bývalo. A chtělo by se napsat: bývalo v dobách, kdy novinám záleželo na tom, aby tiskly ověřené informace.

Samozřejmě jsou stále média, a není jich málo, která ctí základní pravidla žurnalistické práce: ověřovat informace, omluvit se za chybu, opravit se. K tomu, aby bylo omluv co nejméně, mají tato média celou řadu mechanismů, ale i přesto se někdy stane, že něco uletí. Je to mrzuté, ale neznamená to, že to jsou fake news.

Solidní média občas vydají nehorázný nesmysl, ale na rozdíl od těch druhých mají jasně daný postup, co v takovém případě dělat, jak vydat omluvu, jak minimalizovat škody… Podobně jako ve vědě: i vědci se mohou mýlit, ale od pseudovědců je odlišuje právě to, že umí s omylem či s chybou pracovat, uznat ji, opravit.

Fake news naproti tomu pracují s neověřenými či přímo nepravdivými informacemi cíleně a záměrně. Kdysi sloužily k pobavení čtenářstva (vzpomeňme na parodické noviny, parodické televizní pořady i weby), ovšem dnes už zábava ustoupila jinému záměru, totiž informačnímu boji, o jehož cílech se můžeme jen dohadovat. Ale zdá se očividné, že jedním z těchto cílů je znejistit lidi tak, aby si řekli "nedá se věřit nikomu".

Pomáhají tomu i některé tendence lidského vnímání, třeba legendární "hledání pravdy někde uprostřed". Pokud lidé hledají "pravdu někde uprostřed", stačí jim přihodit dostatečné množství naprosto absurdních zpráv, které se dovolávají neexistujících autorit a neexistujícími citáty vytvářejí iluzi "druhého pólu možných výkladů", který je tak bizarní, že i ona "pravda uprostřed" je nesmysl.

Takové zprávy často vychází na obskurních webech hned vedle zpráv o válce nacistických UFO, která právě teď probíhá nad Antarktidou, odkud je přebírají méně šílená média, jež je umístí hned vedle zpráv o tom, jak Putin vlastní rukou zachránil sto nemluvňat z hořícího domu, a odtamtud je někdo zkopíruje a pošle svým známým, kteří to pošlou svým známým, a vám jednoho dne napíše vlastní matka: "Hele, tohle mi teď přišlo, myslíš, že to je nějaký hoax?"

Ano, mami, všechno, co ti přijde hromadnými maily od tvých známých, všechno, co se šíří s dovětkem "šiřte to dál, je potřeba, aby se lidé dozvěděli pravdu", všechno toto jsou z 99 procent nesmysly.

"No jo, ale oni v těch novinách taky někdy píšou nesmysly a pak to opravují…"

No a to je právě to, co odlišuje noviny od fake news. Ne to, jak se vyjadřují o prezidentovi nebo co si o té které redakci myslí jeho mluvčí, ale právě to, jestli po sobě svoje chyby opravují. Když svoje chyby opravujete, jde vám o fakta. Kdo se nikdy neomluví a neopraví, je buď neomylný, nebo lhář.

