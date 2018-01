První střet Miloše Zemana a Jiřího Drahoše máme za sebou. Kdo vyhrál? Vlastně se to nedá říci. Performance na TV Prima byla něco tak přízračného, že se to vzpírá hodnocení v kategoriích politické či jakékoli jiné racionality. Tohle nebyla prezidentská debata. To bylo něco mezi koridou a superstar. Bučení, skandování, řev. Neschopný, blábolivý moderátor. Ujetá témata. Dramaturgická katastrofa. Pokud bychom chtěli vybírat prezidenta jen na základě této frašky vydávající se za seriózní debatu, dostali bychom se někam na úroveň mentální protoplazmy.

Ale přesto: Miloš Zeman osvědčil, že je zkušeným diskutérem, což v jeho pojetí zahrnuje i ochotu k jakékoli demagogii. Prokázalo se, že v těchto disciplínách na něj Jiří Drahoš opravdu nemá. Od začátku "debaty" byl Zeman v ofenzívě, Drahoš se jen bránil, občas nejistě, váhavě.

Někdy to až připomínalo sovětskou hokejovou přesilovku z poloviny osmdesátých let, kdy bylo pro české hokejisty v podstatě vyloučené dostat se na ruskou polovinu a šlo jen o to nedostat moc rychle gól. Tentokrát to bylo o to komplikovanější, že se z hřiště jaksi vytratil rozhodčí – moderátor Voříšek byl v podstatě nepřítomný jak duchem, tak fakticky a přenechával Zemanovi tolik prostoru, kolik si ho vydupal. A on si ho vydupal proklatě hodně. V podstatě v některých momentech "debatu" moderoval.

Zemanovi nahrávala i Primou zvolená témata: Zákaz kouření v restauracích, držení zbraní, mazání nenávistných příspěvků na sociálních sítích, migrace - všechno to byly záležitosti, skrze které může Zeman oslovovat a mobilizovat své voliče ve stylu "proti elitám", "proti EU". Na zahraniční politiku, což je na rozdíl od uvedených záležitostí součástí prezidentských pravomocí, se Prima neptala. Takže příchylnost k Rusku a Číně Zeman vysvětlovat nemusel. Stejně jako alkoholické excesy, vulgarismy a podobně. Od Primy to byla hodně nefér dramaturgie – možná by to mělo být téma pro Radu pro rozhlasové a televizní vysílání.

Bylo to tedy nakonec Zemanovo vítězství? Na body vyhrál obhájce úřadu určitě. Ale pokud jde o vliv na rozhodování voličů, už to tak jisté není. Natvrdo lze říci, že Jiří Drahoš zcela jistě během "debaty" nezískal žádného voliče Miloše Zemana. Jenže ani Miloš Zeman zřejmě nepřetáhl žádného voliče Jiřího Drahoše. Kardinální otázkou tedy je, zda "debata" mohla nějaké nevoliče z prvního kola zmobilizovat, aby šli dát hlas Miloši Zemanovi. Či zda mohla někoho, kdo zvažuje volbu Jiřího Drahoše znejistit natolik, aby zůstal ve volební den doma.

Odpověď v obou případech zní, že spíše ne. Jiří Drahoš se dokázal rétoricky ubránit alespoň natolik, aby nezahučel do oblasti totálního debaklu. A dokázal využít své převahy vyplývající z lepšího zdravotního stavu. Například při pozdravu povstal, s čímž měl obhájce úřadu pochopitelný problém. Navíc Miloš Zeman, ač lepší řečník, měl některé momenty, kdy bylo znát, že jeho jazyk chce říci něco jiného, než hlava. Zkrátka k "namazání Drahoše na chleba", které se čekalo, tak úplně nedošlo.

To co se odehrálo, bylo především naprosté selhání Primy. Majitelé sice mohou jásat nad rekordní sledovaností 2,2 milionu diváků, ale pokud chceme od televize něco víc, než aby si mastila kapsu, musíme říci, že toto příště už raději ne. Formát prezidentské debaty nepatří na televizi, která nemá dostatečně kvalitní moderátory a která je ochotná dramaturgicky stranit jednomu z kandidátů.

Čtvrteční debata na České televizi snad bude rehabilitací české televizní žurnalistiky. Emocionální korida, která se odehrála na TV Prima byla naprosto nedůstojná a – z pohledu orientace voličů vlastně úplně zbytečná.

