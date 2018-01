Po včerejším prezidentském „kotli“ na Primě si můžeme znovu gratulovat, že v prosinci 1989 nevyústila sametová revoluce v přímou volbu hlavy státu. Jen si to představme. V hypotetickém televizním duelu Václava Havla a některého z komunistických matadorů – možná by to tehdy zvládl i stárnoucí rétor Gustáv Husák, který byl navíc oproti současnému prezidentovi mobilní – by slušně vystupující disident působil stejně nesměle jako včera Jiří Drahoš.

Ostřílený a dialekticky kličkující protihráč by jeho pravdu a lásku zadupal strašením nezaměstnaností. A až by proti Havlovi zabučela půlka sálu civilně oblečených obránců dosavadních poměrů, nechal by je kterýkoli z tehdy krotkých televizáků řádit stejně, jako včerejší moderátor Karel Voříšek. Rozčarovaní diváci by pak třeba nešli k volbám a celá devadesátá léta mohla vypadat úplně jinak.

Dnes přímou volbu prezidenta máme, protože většina politiků usoudila, že doba i Češi uzráli. Ne tak docela. Zatímco kampaň před letošním prvním kolem byla kultivovaná a férová, jak má být, finále je jiné. Víme proč. Jako na tenisovém grandslamovém turnaji nastoupila proti nejúspěšnějšímu z dosavadních hráčů nasazená primadona, která ctí pravidla hry jen tehdy, když se jí to hodí. A občas si vymyslí a prosadí i nová.

Je smutným faktem, že se na konci přímého souboje o Hrad střetávají už podruhé mazaný populista a kandidát sázející na seriózní, střízlivé vystupování. Ovšem vědělo-li se předem, že první volební setkání Jiřího Drahoše s Milošem Zemanem na Primě bude střetem dvou zcela odlišných hodnotových světů, tím spíš měla být nastavena co nejpřesnější pravidla debaty. To znamená: Přesně rozdělit čas pro jednotlivé kandidáty, tvrdě řídit výměnu názorů, nepřipustit skákání do řeči, spravedlivě vybrat témata pro grilování jedné i druhé strany a důsledně vyžadovat přesné odpovědi.

Pokud by Prima takto nastavila podmínky, těžko bychom byli svědky včerejší džungle, v níž si nejvíc liboval nespoutaný predátor Zeman. Za diskusní chaos přitom nemohl Drahoš, jak to někdy působilo, ale nepochopitelně benevolentní moderátor. Jeden příklad za všechny – když Voříšek vyhlásil blok otázka-odpověď, měl tvrdě utnout Zemana, který replikoval Drahošovy odpovědi a vynucoval si tak neférově výhodu posledního slova.

Říct, kdo na tak pochybném hřišti zvítězil, je nemožné. Pro stoupence gladiátorských zápasů, velkohubých prohlášení a bodrého mudrování to vždycky bude Zeman. A pro zastánce střízlivých argumentů, rozumné zdrženlivosti a seriózní debaty zase Drahoš. Litovat lze jen nerozhodnuté voliče, protože vodítka se jim kvůli nepřehledné vřavě z obrazovek nedostalo.

Jeden námět k uvažování ale stejně visí ve vzduchu. Potřebuje dnes Česko prezidenta vitálního, spojujícího, trpělivého a vybaveného ke střízlivým domácím i mezinárodním jednáním? Nebo nás spasí do sebe zahleděný uvadající rétor, který je svými verbálními šrapnely schopen zahnat nejen nelegální migranty, ale i spojenecké partnery v západním světě, a nechat nás napospas Rusku?

