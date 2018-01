Před 73 lety. 27. ledna 1945, osvobodila Rudá armáda posledních sedm tisíc vězňů koncentračního tábora Auschwitz (Osvětim). Němci těsně před útěkem vyhodili do povětří ještě fungující plynové komory a krematoria. Více než 100 000 vězňů se jim podařilo včas evakuovat do Německa, aby je dál mohli využívat jako otrockou pracovní sílu. Ti, kteří přežili, na sobě po celý život cítili pohledy těch, kteří zahynuli.

Dnes již mezi námi není Primo Levi, chybí Elie Wiesel, Władysław Bartoszewski, Israel Gutman, Simone Weil, Imre Kertesz a mnoha dalších. My, narození po válce, zůstáváme stále více osamocení s břemenem zkušeností těchto lidí, a je těžké si nepřiznat, že si s tím břemenem pořád neumíme poradit. Celý náš svět stále více žije tak, jakoby se jen málo poučil z tragedií Šoa (holokaustu) a koncentračních táborů.

Svět se chtěl změnit...

A přece měl po válce vypadat úplně jinak. V globálním měřítku měly změnu přinést institucionalizovaný dialog a spolupráce - na nejvyšší úrovni například v Organizace spojených národů. Západní Evropa spoléhala na sbližování států, národů a společností, které dnes známe pod názvem Evropská unie - útvar vzniklý na základě společného trhu, jež namísto dřívějších modelů soužití zakládajících se na iluzorní rovnováze sil, přijal jako hlavní základ prohlubující se vzájemnou spolupráci členských států. Byl přijat nový právní rámec trestního činu proti lidskosti, OSN stanovilo pojem genocidy.

Po válce se totiž zdálo, že svět je třeba promyslet znova. Neboť tato válka, a to hlavně kvůli obrovským ztrátám mezi civilním obyvatelstvem, byla jiná než všechny ostatní. A Auschwitz se stal jejím absolutním symbolem.

Na skutečnou spravedlnost ale již tehdy chyběla odvaha. Ze zhruba 70 000 esesmanů zaměstnaných v koncentračních a vyhlazovacích táborech, bylo po válce odsouzených jen asi 1650. Většinou k malým, několikaletým trestům odnětí svobody, často podmínečně. A mnozí pak začali mít pocit, že je na ně spravedlnost krátká.

… ale brzy rezignoval

Dnes vidíme, jak veškerá poválečná úsilí – nehledě na to, jak byla správná a promyšlená – ve zkoušce časem neobstála. Neumíme účinně reagovat na další vražedná šílenství ve světě. Hlad a smrt, které způsobují nekončící války a boje různých uskupení ve střední Africe, nepatří k prioritám, které by naše vlády chtěly řešit. Obchod se zbraněmi a vykořisťování téměř bezplatné pracovní síly zaplavuje nejchudší oblasti světa.

Organizace spojených národů přestala přinášet jakoukoli naději. Evropskou unii pohlcuje vnitřní apatie. V tutéž dobu naše demokracie postihla nemoc populismu, národního egoismu, nových forem extrémismu a nenávisti. Cožpak jsme se až tak změnili za sotva dvě-tři generace ?

Návrat k paměti

Než se za dva roky sejdeme k 75. výročí osvobození Auschwitzu, jež bude vrcholovou události dalšího, již patnáctého Mezinárodního dne památky obětí holokaustu, měli bychom si položit několik otázek, tak aby se tento den nestal pouze další z mnoha pamětních setkání, na nichž se budou opakovat stejná slova, stejné slogany.

Co se to s naším světem děje? Co se to děje s námi samotnými? Přestala snad naše paměť pracovat se zkušenostmi a zodpovědností z nich vyplývající? A jestliže naděje umírá poslední, tak do čeho by měla být zakořeněna, než právě do naší paměti? Opravdu si musíme stěžovat, že nám chybí vize a představa, abychom zdůvodnili naší povrchnost a plytkost při posilování toho, co je dobré? Je skutečnost, že nám chybějí autority, důvodem k propadání marnosti?

Má nedostatek skutečných státníků vést k tomu, že poskytneme prostor lidem, jež nedospěli k vlastní odpovědnosti? Mají nám průzkumy veřejného mínění a sociální sítě natrvalo diktovat jak, koho a co máme volit? Opravdu potřebujeme pouze lidi, kteří jsou přesvědčeni o tom, že mají nezadatelné právo na pohodlí, aniž by přitom pamatovali, že mají i ne vždy pohodlné povinnosti?

Je ještě v kultuře, která se snaží žít, aniž by měla na paměti i nevyhnutelnost smrti, místo pro paměť na oběti? Nese kakofonie individuálních a stejně sestavovaných vyprávění – na něž má samozřejmě každý přirozené právo – v sobě ještě osvobozující mravní odkaz? Je souhrn lidského sebeuspokojení nejsmysluplnějším měřítkem dobra tohoto světa?

Matematika nás nezachrání

Když dnes a denně pozorujeme absurdní nesoulad výchovy a vzdělávání s výzvami současnosti, proč nejsme schopni to zvrátit? Je poměr, dejme tomu, vyučovacích hodin matematiky oproti například vyučování etiky, výuky rozumného využívání masmédií, vědomosti o společnosti a jejím vnitřním ohrožení, schopnosti organizovat občanský odpor – vážně opodstatněný? Chceme budovat náš zítřek na školou naučených integrálech matematiky, či na principech etiky? Proč historie zůstává jen bezpečnou vědou o minulosti, aniž by byla výrazně zdůrazněna její spojitost s dneškem a čím dál nejistějším zítřkem?

Protože nechceme sobě samým odpovídat na tyto otázky, je snadnější je odsunout, zamítnout, vysmát se jim nebo je zdiskreditovat. Cožpak není důležité to, co se děje v Kongu, v Barmě nebo na sousedním sídlišti či nedalekém stadiónu? Naše děti – budoucnost všeho, na čem by nám mělo nejvíce záležet - dozvídají více o obětavosti, důstojnosti, odpovědnosti a ideovosti z filmové série „Hvězdné války” než od nás nebo v našich školách. Apatie se nás zmocnila ne proto, že nevidíme velké obrazy budoucnosti, nýbrž proto, že jsme si zaclonili obraz naší společné – dokonce té nejbližší – budoucnosti.

Apatie je tak hluboká, že už dnes, když hodnotíme rozvoj událostí v mnohých oblastech – vzdálených a bližších, velmi těžce rozlišujeme, co je ještě stále mír a co již je válkou. Paměť a odpovědnost se přestaly spojovat. A tak byla na vlastní přání celá civilizace zbavena své vlastní zkušenosti. Dovolíme, aby se Auschwitz odsunul do dějin? Anebo raději rovnou do matematiky?

