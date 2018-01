Poslední střet prezidentských kandidátů v České televizi měl překvapivý vývoj. Podceňovaný Jiří Drahoš dokázal Miloši Zemanovi důstojně čelit a v některých momentech ho i argumentačně předčil. Zde je shrnutí možných důsledků v šesti bodech.

1.) Jiří Drahoš zpět ve hře

Po první debatě v televizi Prima se zdálo, že Jiří Drahoš je zralý na ručník, ale nyní je všechno jinak. V klidném prostředí Rudolfina, v němž bylo možné věcně argumentovat bez toho, aby bylo nutné překřikovat rozvášněný dav, se Jiří Drahoš obhájci úřadu minimálně vyrovnal. Byl tentokrát mnohem lépe připraven, přes počáteční nervozitu (která se projevila tím, že Zemanovi vytknul, že je "prezidentem dolních deseti milionů", což mělo znít ironicky, leč neznělo), se rychle přenesl a nakonec dokázal být i ofenzivní a místy i vtipný. Můžeme vést debaty o tom, jestli Drahoš vyhrál, či šlo o bezgólovou remízu, ale je to vlastně zbytečné. Šlo hlavně o to, aby Drahoš neutrpěl debakl, který by mohl jeho šance na zvolení definitivně poslat k ledu - a debakl se v žádném případě nekonal.

2.) Miloš Zeman kouzla zbavený

Ukázalo se, že na neutrálním, standardně nalajnovaném hřišti, kde rozhodčí je skutečně rozhodčí a nikoli jeho spoluhráč, a kde nemá v zádech rozjeté rowdies, ztrácí současný prezident hodně ze svého kouzla. Zeman je nesporně dobrý lidový bavič, který exceluje v přívětivém až servilním prostředí privátních televizí, ovšem když když je skutečně férově a věcně konfrontován, například s činností svých spolupracovníků Mynáře a Nejedlého, má značné problémy věrohodně argumentovat.

Na jeho výrazu bylo občas vidět, že je z vývoje debaty mírně řečeno rozladěný. Nevydařil se mu příliš ani připravený "gag" s předáváním tištěného seznamu sponzorů jeho (ne)kampaně. Drahoš ho odrazil tím, že on má své sponzory na transparentním účtu tak, jak stanoví zákon, zatímco Zeman nikoli.

3.) Zpráva pro voliče Horáčka, Hilšera a Fischera

V debatě na ČT bylo klíčové, jak se jednotlivým kandidátům podaří oslovit nerozhodnuté voliče. Jiří Drahoš hrál zejména o to, aby dostal k volbám voliče neúspěšných kandidátů Michala Horáčka, Marka Hilšera, Pavla Fischera a částečně Mirka Topolánka. Bez toho, aby ho podpořilo minimálně šedesát procent z nich, nikdy nemůže vyhrát. Situace byla pro Drahoše opravdu kritická, protože po prohrané debatě na TV Prima stále více těchto voličů s jeho podporou váhalo. Hrozilo, že Drahošem propagovaná "slušnost" bude nakonec interpretována pouhá zástěrka pro slabost a voličům Fischera, Horáčka Hilšera nebude stát za to, aby ho v dostatečné míře podpořili. Dá se říci, že toto riziko Drahoš částečně odvrátil.

4.) Zemanovy potíže s "mobilizací"

Miloš Zeman naproti tomu potřebuje dostat k urnám své vlažnější příznivce, kteří v prvním kole k volbám nepřišli. Zatímco v úterý na TV Prima agresivní rétorikou a útoky na Jiřího Drahoše část z nich přesvědčit mohl, debatou na České televizi patrně nikoho dalšího nezískal. Sice hrozil v přímém přenosu Jiřímu Drahošovi trestním oznámením kvůli šíření údajně falešné zprávy o ovlivňování voleb ze strany Ruska, což mohlo působit mobilizačně, ale jinak byl jeho výkon až nezvykle bezkrevný.

Nedokázal Drahoše "uvařit" ani na svém oblíbeném tématu migrace, naopak se dostal do defenzívy, když Drahoš upozornil, že Zemanova vláda v roce 1999 sama muslimské uprchlíky z Kosova aktivně do Česka zvala. Radikální příznivci SPD, jejichž hlasy by mohly Zemanovi pomoci, zřejmě zrovna nejásali.

5.) Nepřestřelil Drahoš?

Jiří Drahoš byl v některých momentech debaty možná až příliš agresivní. V podstatě v každé odpovědi se vymezoval vůči Miloši Zemanovi. Někdy se mu až vysmíval. Například když na otázku, zda mu nechybí zkušenosti Miloše Zemana opáčil, že Zemanovu zkušenost by snad ani mít nechtěl. V závěrečném slově opět Zemana napadl s tím, že je politikem minulosti, zatímco Zeman pouze voliče pozval k volbám. Není vyloučené, že na některé voliče Drahošova proměna mohla působit neautenticky, uměle a v důsledku je to spíše odradí. Možná právě na to sázel Miloš Zeman, když tentokrát zvolil spíše klidnou pozici, radikálně odlišnou od útočnosti na TV Prima.

Související Zeman odešel zadním vchodem, Drahoše čekala hymna. Moderátorku debaty chválí novináři i politici On-line reportáž Jiří Drahoš ani Miloš Zeman by nezastavili trestní stíhání Andreje Babiše. V poslední prezidentské debatě také Zeman uvedl, že Krym patří...

Výsledek v tomto případě ale odhadovat nelze. Problémem Jiřího Drahoše může být i to, že se v debatě silně vymezil proti Andreji Babišovi ("má pochybnosti že je nevinný", "nejmenoval by trestně stíhaného premiéra") V prvním kole přitom Drahoše volilo 300 tisíc příznivců ANO. Otázkou je, jestli to budou ochotni udělat v takové míře znovu i s ohledem na to, že hnutí aktivně vyzývá k volbě Miloše Zemana, který Babišovi aktivně podkuřuje.

6.) Potlesk pro Českou televizi a Světlanu Witowskou

Jisté je, že na ČT se odehrála první skutečná prezidentská debata. Věcná, korektní, nezaujatá. Oproti úterní pološílené tendenční estrádě (ne)řízené dezorientovaným moderátorem Voříškem na TV Prima, to byl úplně jiný vesmír. Dramaturgie byla perfektní, reakce publika uměřené. Moderátorka Světlana Witowská předvedla naprosto excelentní, sebevědomý výkon, za který jí nakonec poděkoval i kritik České televize Miloš Zeman. Jestli někdo pochyboval, zda Česko potřebuje nezávislou veřejnou službu, dostal ve čtvrtek večer jednoznačný důkaz, že takové zpochybňující úvahy jsou zcela mimo.

Celkově: Zatímco v posledních dnech dynamika volební kampaně nahrávala Miloši Zemanovi, nyní jsou opět šance obou kandidátů naprosto vyrovnané. Pokud se na poslední chvíli neobjeví nějaký volební "šrapnel", který se sympatiemi voličů zamává, půjde v pátek a v sobotu skutečně o každý hlas.

Související