Co pro Českou republiku znamená znovuzvolení Miloše Zemana?

Doufám, že to bude znamenat silný impuls pro tu polovinu společnosti, která Zemana odmítá, aby se více angažovala v politickém životě i jiných občanských aktivitách. Čekání na spasitele žádnou změnu nepřinese, naopak. Je to na každém z nás.

Ivan Štampach

religionista

Znamená to "kreativní" zacházení s ústavou, jmenování ústavních soudců, kteří mu to dovolí, nový prostor pro ruské a čínské vlivy, nedůvěru ze strany NATO, vzdalování od jádra EU, je to posila okamurovců, je to konec sociální demokracie.