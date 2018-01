Bylo toho dost, co mi v minulých dnech zvedalo hladinu adrenalinu v krvi - a někdy i žaludek… Nepěknými osobními prožitky a náladami ale netřeba dále kontaminovat veřejný prostor. Nicméně jednu brutální invektivu nemohu přejít mlčky – volá přímo do nebes a po hlasitém protestu.

Ano, jde o první tiskovou konferenci Andreje Babiše po vyhlášení výsledků prezidentských voleb v sobotu, 27.ledna. Jeho nechutně gradující slovní šarvátku s Emmou Smetanovou, reportérkou internetové televize DVTV, sledovaly v přímém přenosu statisíce lidí. Když vysoký politik pořádá tiskovou konferenci, musí počítat s tím, že mu (někteří) novináři budou klást nepříjemné otázky a připomínat minulé postoje a názory.

Připomeňme si i my: „Vzhledem k tomu výsledku, litujete svých slov o tom, že by se měl Miloš Zeman zbavit svých nejbližších spolupracovníků?“ ptá se poťouchle Emma Smetana. Na poťouchlost má novinář právo, že? Má přímo v popisu práce všemi legálními prostředky zkoumat integritu politiků a jejich hodnotové orientace, obnažovat jejich skutečné názory a postoje.

Související Doba, kdy Zeman potřeboval Babiše, skončila. Prezident začne být těžším soupeřem, bude mít vliv i na další směřování ČSSD Komentář Luboše Kreče Z toho, koho si vzal Miloš Zeman na pódium při děkovné řeči, je zřejmé, že to s ním Andrej Babiš nebude mít snadné. Milan Chovanec se bude...

Andrej Babiš se docela věcně brání : „Já jsem ale neřekl, že se má zbavit svojich spolupracovníků. Já jsem řekl, že v minulosti jeho spolupracovníci mu nedělali dobrou reklamu. Tak si to dohledejte, já bych si nic takového ako nedovolil. Takže já myslím, že to bylo jasné vyjádření a já víc nemám k tomu co říct.“

Výrazu „zbavil“, zdá se, Andrej Babiš opravdu nepoužil. Zvolil mnohoznačnější vyjádření: „Panu prezidentovi by pomohlo, kdyby se distancoval od některých svých nejbližších spolupracovníků, kteří mu nedělají dobrou reklamu a poškozují jeho pověst.“ (cituji podle internetového serveru echo24.cz)

Nu, „distancovat se“ je možno různými způsoby. Carská administrativa se od nepohodlných občanů distancovala na vzdálenost 2 tisíc verst, někdy více. V civilizovaných poměrech se distancujeme příhodným slovem. Touto cestou se vydal i Andrej Babiš, ne však tak, jak by si Emma Smetana přála a já představoval – nebudu hovořit za druhé:

ES : „Druhá otázka, vy jste v roce 2013 říkal pro Českou pozici, že Miloš Zeman je pokračovatelem Klausovy éry, kandidát, který si prezidentskou kandidaturou pouze léčil ego, jako prezident by dál rozděloval společnost.“

AB : „Pane redaktore (sic!), toto jsme už všechno slyšeli. Víte váš problém je, že vy nejstě objektivní novinářka, vy stě aktivisti, jo, který - vlastně i to vaše DVTV je antibabišovské a mě to jako mrzí; měli bystě dělat objektivní novinařinu, neměla byste být aktivistka.“

ES: „Odpovídáte mi na otázku, jestli jste nějak přehodnotil …“

AB : „Já se nemám k tomu co vyjadřovat, já myslím, že v rámci kampaně jste to vysílali všude, dělali stě aktivní kampaň proti panu prezidentovi a já říkám, že média by měla být objektivní.“

ES : „Právě teď živě streamujeme tuto živou tiskovou konferenci, takže vy máte možnost se vyjádřit k tomu …“

AB : „Ale já se můžu vyjádřit, paní redaktorko, k tomu, jak vy přistupujete k mojí osobě, i vaše rodina, paní Pajerová, která se stala ze svazačky cestou na Albertov se stala se stala revolucionářkou, takže zkusme si to říct někdě jinde.“

Všichni jsme to slyšeli : předseda vlády v demisi (a podle předběžného vyjádření prezidenta republiky i premiér nově designovaný) se „distancuje“ od nepříjemné reportérky útokem na integritu její matky a dokonce vágně definované rodiny! Fuj! Fuj!!! Jaká obludná pokleslost ! Jaká odiózní nízkost!

ES : „Zkusme si dnes říct, jestli děti mohou za své rodiče, i kdyby to, co říkáte vy, byla pravda…“

AB : „Já bych to nechal bez komentáře.“

To je věru státnické.

Autor je předseda Společnosti pro strategické řízení, inovace a podnikatelství

Související