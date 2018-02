Ministryně financí v demisi Alena Schillerová chce kompletně změnit zákon o daních z příjmu. Není to tak úplně originální nápad. Jde o druhý nejčastěji měněný zákon vůbec – hned po zákonu o účetnictví. Jak v roce 2016 spočítal Ladislav Minčič z Hospodářské komory ČR, který dříve působil jako první náměstek ministra financí, za patnáct let se zákon změnil celkem 140 krát. A i od té doby opět došel k několika inovacím.

Změnou je, že Schillerová chce současný zákon "hodit do koše" a napsat úplně nový. Což je jistě lepší než jeho neustálé inovace. Současný zákon totiž vychází z původní verze z roku 1993 a jak vzpomínají pamětníci, ten zas vznikl opisem z rakouského zákona, protože zřejmě někdo na ministerstvu mluvil dobře německy. „Přitom nám sami rakouští kolegové říkali, že to je paskvil,“ uvedl v knize 25 let svobodného podnikání někdejší řídící partner poradenské společnosti KPMG Jan Žůrek.

Jak spočítal pro investicniweb.cz Marek Litzman v roce 2014, Zákon o daních z příjmů měl v roce 1993 zhruba 13 tisíc slov, do roku 2014 nabobtnal na 85 tisíc slov. "Pokud srovnáme původní znění zákona s dnešním za pomoci antiplagiátorského softwaru, zjistíme, že shoda obou znění je jen 3,9 %," uvedl tehdy Litzman. Aktuální verze zákona o daních z příjmů má přes 107 tisíc slov a podle všech návrhů a slibů se nezdá, že by politici hodlali ve své tvůrčí činnosti nějak ustat.

Nápad kompletně vyhodit aktuální znění a vymyslet cokoliv jednoduššího, třeba i dva samostatné zákony - jeden pro velké firmy a druhý pro drobné podnikatele a živnostníky se zdá být naprosto geniálním. S ohledem na historickou zkušenost změn v daňových zákonech, s výměnou ministrů a také se sestavováním této vlády a její následné demise se ovšem dá s novým zákonem a dani z příjmů počítat zhruba kolem roku 2056, kdy současný zákon nabobtná do podoby, které nejenže nebudou rozumět daňoví poplatníci (běžný člověk nedokáže vyplnit daňové přiznání ani dnes), účetní (jakákoliv chyba účetního se trestá mnohatisícovou pokutou a rozhodně nejde o výjimky), berní úředníci (ano, i ti tápou už dnes), ale ani nadnárodní poradenské firmy, které si většinou poradí naprosto se vším.

Bez zákona i bez vůle

Podstatně reálněji vypadá vize Schillerové na zrušení superhrubé mzdy, což se dá udělat takřka bezbolestně, nebo rozhodně bez nového zákona. Pohled do historie tohoto podivuhodného útvaru (jazykově i účetně) ovšem naznačuje, že se superhrubá mzda nevzdá bez lítého boje.

Tento typ mzdy zavedla vláda Mirka Topolánka, konkrétně ministr financí Miroslav Kalousek v roce 2007. Superhrubá varianta měla dát zaměstnancům najevo, kolik za ně odvádí zaměstnavatel, tedy vyjasnit, co kdo platí a odvádí na daních a sociálním pojištění. A možná také zmírnit tlaky na růst mezd (celková vyplacená částka je přece podstatně větší a i to jsou náklady na zaměstnance) a také zjednodušit případné snížení daňových odvodů ze strany zaměstnavatele. Fakticky měl ovšem koncept superhrubé mzdy zakamuflovat fakt, že tehdy nová rovná patnáctiprocentní daň není ani moc rovná, ani patnáctiprocentní. Ve skutečnosti se zdanění i tehdy pohybovalo kolem dvaceti procent.

Nutno říci, že zaměstnanci „transparentnost“ superhrubé mzdy od začátku nijak neocenili – dodnes každého zajímá, co dostane, nikoli co kdo a proč platí, pokud neplatí jemu. Jediné co superhrubá mzda přinesla, byly vyšší náklady na instalaci softwaru a další zhoršení a zesložitění podnikatelského prostředí v ČR.

Už v roce 2009 proto chtěla Topolánkova vláda koncept superhrubé mzdy překopat, změnit jméno zpátky na hrubou mzdu a změnit výpočet základu pro odvody na daně a sociál. „Není to tak, že by se koncept superhrubé mzdy ukázal jako chybný či nefunkční,» upozorňoval tehdy Topolánek.

Na změny ovšem nedošlo, vláda padla a nová úřednická vláda Jiřího Rusnoka měla spoustu jiných starostí.

Zrušit superhrubou mzdu se pokusila následující vláda Petra Nečase, kde s novou reformou daní přišel opět Miroslav Kalousek. Bez ohledu na to, jak moc byla reforma krásná, superhrubá mzda vydržela. Přežila i vládu Bohuslava Sobotky a teď čeká na svůj osud, ke kterému může, ale s ohledem na historii nemusí, dojít ve vládě Andreje Babiše.

Příliš mnoho dobrých úmyslů

Ministři financí prostě mají spoustu dobrých nápadů, ať už jsou v demisi, nebo nikoliv. Když popisují budoucnost zdanění, zdá se, že všichni vydělají, daně se budou vybírat naprosto skvěle, systém bude celkově jednodušší (kdo si vzpomene na tisíce výjimek, které spočítal a následně chtěl rušit exministr financí Vlastimil Tlustý?), daňové přiznání pro malé podnikatele bude mít jednu stránku, a spokojené budou jak firmy, tak i jejich zaměstnanci.

„Vláda ČR od roku 2010 deklarovala zjednodušení výběru daní, avšak pokroky jsou minimální,... Řada zákonů, předpisů, podmínek a pravidel je nastavena tak přísně, že současné naplnění všech požadavků není možné,“ napsal v srpnu 2016 ve zprávě za předchozí rok prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala. Od té doby přibylo kontrolní hlášení, elektronická evidence tržeb a taktiku Finančního úřadu, který dohlíží na výběr daní, začala média nazývat pro její vztah ke klientům daňovým džihádem.

Změnit ultrasložitý daňový i účetní systém je samozřejmě chvályhodný počit. A je jedno, že jde o snahu ministryně v demisi, která o novém zákonu o daních mluvila už coby náměstkyně ministra financí v roce 2016. Takže ano, zákon možná v šuplíku je. Pokud by ovšem výsledkem měla být další represe podnikatelů a firem (jakože k ní s Alenou Schillerovou ve vedení ministerstva docházelo) a prodloužení doby nutné k vyplňování formulářů, nesmyslných kolonek a z hlediska uživatelů mizerného software, potom změna skutečně není nutná. Už nyní z hlediska náročnosti a efektivity daňového systému jsme podle studie Světové banky a společnosti PwC v rámci Evropy čtvrtí nejhorší, na vyplnění daňových přiznání potřebují firmy celkem 248 hodin. Oproti předcházejícímu roku jde o zhoršení o 14 hodin. Další nepotřebujeme, díky.

