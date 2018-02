Pokud chceme změnit svět, musíme všichni začít sami u sebe. Jedním z fenoménů, který nám k tomu dává velkou příležitost, je etické investování. Investovat ohleduplně z hlediska společenského, ekologického i ekonomického by zkrátka mělo být stejně běžné jako se chovat slušně nebo třídit odpad. Alespoň v Česku tomu tak ale zatím není.

Světové trendy mluví jasně. Etické investice prostupují od nejmenších investorů až do obrovských fondů.

Jedním z těch největších je Norský státní investiční fond s majetkem přesahujícím bilion dolarů. Také on poměrně nedávno provedl očistu svého portfolia. Mezi majetek, jehož se zbavil, patřily například cenné papíry zbrojařské firmy BAE Systems, v níž držel podíl 1,8 procenta. Stejně tak se fond distancuje od firem Boeing a Honeywell, a to kvůli jejich účasti na výrobě jaderných zbraní. Ukončil také svoje angažmá v polské developerské firmě Atal, a to kvůli porušování lidských práv. Budoucnost investic Norského státního investičního fondu je tak zelenější a ohleduplnější, což je více než na místě vzhledem k tomu, že zdrojem jeho peněz je těžba ropy.

V komerčním investičním sektoru vzniká po celém světě stále více nových ekologických či udržitelných fondů, které lákají nové investory. Jen hrstka z nich však svůj závazek „měnit svět k lepšímu“ myslí opravdu vážně. I přesto nelze téma etického investování ignorovat, a to ani v Česku, kde rovněž vznikají nové etické investiční nástroje.

Podle posledních průzkumů třídí odpad zhruba 70 procent obyvatel Česka. Třídění je dnes bráno za úplně běžnou a normální činnost. Sice ji stále nechápe bezohledných 30 procent lidí, ale i přesto je naše vnímání okolí a životního prostředí lepší než před dvaceti lety. Tehdy se třídění odpadu mezi běžné činnosti zkrátka nepočítalo. Šlo spíše o aktivitu, která lidem přinášela "bolest", "pot" a "utrpení".

Zatím nám to nesepnulo

Za dvě dekády jsme se však vyvinuli v o něco méně bezohledná stvoření. Zhruba 84 procent Čechů je striktně proti hracím automatům, většina z nás souhlasí s omezováním dostupnosti kouření a jeho plošným zákazem v restauracích, a snad nikdo z nás by nechtěl žít na předměstí amerického Detroitu – v místě, jež patří z hlediska kriminality mezi nejhorší na světě. Naopak chceme žít v bezpečné, zdravé a slušné zemi. Češi by si tak mohli uvědomovat i otázku etických investic. I přes jejich obecnou připravenost je však toto téma prozatím míjí.

Dává ale smysl vytřídit několik desítek PET láhví a kilogramů papíru měsíčně, a přitom investovat tisíce, statisíce, miliony a miliardy korun do firem, které našemu životnímu prostředí nenávratně ubližují a ničí jej? Není to nesmysl? A byl by odpor společnosti k hernímu, tabákovému či zbrojnímu průmyslu stejně vysoký v momentě, kdy by každému člověku z akcií firem z těchto odvětví chodily na účet každý rok tučné dividendy, tak jako nyní jejich akcionářům chodí?

Pasivní podpora škodlivých věcí je podpora jako každá jiná. Tichým mlčením či nevědomým jednáním se stáváme spolupachateli při zločinech proti přírodě i společnosti. Přichází tedy čas se zamyslet nad tím, jak a pro koho pracují naše peníze, naše úspory. I jediná správně investovaná koruna může pozitivně ovlivnit svět, ve kterém žijeme.

