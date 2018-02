Málokterá firma má na světovou ekonomiku takový vliv jako saúdskoarabský gigant Aramco. Společnost, která zajišťuje většinu těžby ropy největšího exportéra na světě, je stát ve státě a moc ověřených informací o ní nenajdeme. Poněkud na vodě mohou být například odhady zásob, kterými Aramco disponuje. Opravdu jsou desetkrát větší, než jaké má ExxonMobil? Proto nápad prodat přes burzu část společnosti, které patří i rafinerie po celém světě i flotila tankerů a má i řadu dalších neropných aktivit, vyvolal takový rozruch.

Podle známých čísel by měla být Aramco zdaleka nejbohatší firmou na světě, gigantem, vedle kterého se krčí i Apple. Jenže odhady hodnoty se diametrálně liší. Najdeme expertizy mluvící o dvou bilionech dolarů, jindy je to ale bilionů osm. V každém případě by prodej pěti procent, s nimiž počítala saúdská vláda, byl zdaleka největší vstup na burzu všech dob. „Drobnosti“ typu férového a udržitelného ocenění mělo zařídit konsorcium mezinárodních investičních bank a především fakt, že akcie se měly obchodovat na nejdůležitějších západních burzách. Varující byly signály z Londýna, že v případě Aramca je možné od některých „formalit“ ustoupit, aby obchod století nic neohrozilo, ještě výmluvnější ale bylo, když čas běžel a konkrétních informací nepřibývalo.

Dnes, dva roky po úvodním výstřelu, sice už dílčí kroky, například přeměna na akciovou společnost, proběhly, ale signálů, že vše může dopadnout jako před dvaceti lety, kdy Saúdové přizvali do země západní těžaře, aby později dohody vypověděli, není málo. Jedním z důvodů může být i zotavení ceny ropy, pro něž Saúdové hodně udělali. Drahá ropa by sice umožnila prodat Aramco lépe, současně ale vylepšuje příjmy rijádské monarchie tak, že tlak na byť jen dílčí privatizaci ochabl.

Klíčová postava režimu, korunní princ Mohamed bin Salmán, kterému král před půl rokem svěřil výkonnou moc, navíc našla jiný zdroj příjmů. Boj s korupcí. Loni nechal zadržet stovky bohatých prominentů včetně 11 princů. A ti se postupně vykupovali. Vyrovnání v podobě převodu cenných papírů či nemovitostí vynese přes 100 miliard dolarů, což je víc, než se čeká od prodeje podílu v Aramcu.

Vedlejší škody jsou však značné. Princ bin Salmán má ambici omezit za pomoci zahraničního kapitálu závislost země na ropě, tak drsná čistka s pochybnými záminkami ale podnikatele může odradit. Saúdská Arábie přece jen není Čína. Ovšem upevnění moci má teď v královském paláci přednost před modernizačními sny.

