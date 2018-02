Česká národní banka podle očekávání zvýšila klíčovou úrokovou sazbu na 0,75 procenta. Guvernér Jiří Rusnok pak dodal, že inflace chvíli poroste, ale jen o málo, protože doběhl efekt Elektronické evidence tržeb, kurz bude posilovat do té doby, než začne zvyšovat sazby i Evropská centrální banka, a ekonomika pošlape rychleji, než se čekalo, takže se k Západu budeme díky rostoucí produktivitě přibližovat o kapku rychleji než doposud. Také dodal, že banky nebudou zvyšovat úroky na vkladech, pokud je k tomu nedonutí konkurence; což byla pro veřejnost vlastně jediná špatná zpráva.

Jenže za novou prognózou lze najít daleko víc.

Firmy čeká trojí boj

Čeští exportéři poprvé od intervencí dostali od ČNB vodítko, jak se bude vyvíjet kurz koruny. Prognóza počítá s dalším posilováním, už ve druhém čtvrtletí by se měla koruna dostat pod hranici 25 Kč/Eur a koncem roku by mohla dál posílit. Exportéři se tak v průběhu zhruba dvanácti až patnácti měsíců od intervencí budou muset přizpůsobit minimálně desetiprocentní změně kurzu. Oproti změně úroků jde o výrazný rozdíl, který nutně bude mít vliv na hospodaření. Ať už v ceně koruny, nebo v rostoucí ceně zajištění proti pohybu koruny.

Současně má i podle ČNB pokračovat rychlý růst mezd kvůli nedostatku zaměstnanců. "Produkce nefinančních podniků ve druhém čtvrtletí meziročně stoupla o 7 procent. I přes rostoucí produkci však pokračuje pokles ziskovosti," tvrdí zpráva ČNB.

S nižšími zisky mohou firmy počítat i letos, což se podle národní banky odrazí na kvalitě úvěrů podniků. Podle odhadů se bude zhoršovat, což ale také znamená, že se banky začnou dívat na podniky o něco přísněji než doposud.

Dobrou zprávu o levných penězích, které mohou podporovat další investice, tak brzdí silná koruna, vysoké mzdy a opatrnost ČNB a komerčních bank, která se může projevit v ochotě dál půjčovat.

Intervence se vyplatily, nyní na ně doplácíme

Česká národní banka přestala uměle oslabovat kurz koruny v dubnu loňského roku. Za více než tři roky intervencí nakoupila eura v hodnotě dvou bilionů korun. Většinu levných peněz investoři investovali v Česku a s odchodem ani podle ČNB nepospíchají. "Debatuje se o změně aktiv, protože se zdá, že potenciálně spekulativní peníze se přetvářejí do stabilnějších, dlouhodobě orientovaných investic. Hrozba odlivu peněz odezněla," potvrdil guvernér ČNB Jiří Rusnok.

Levná koruna ve skutečnosti umožnila zahraničním investorům nadprůměrné zhodnocení a současně v Česku vytvořila realitní bublinu. Jestliže čeští investoři do bytů v Praze dokázali mezi rokem 2016 a 2017 vydělat zhruba třicet procent, ti, kteří investovali ze zahraničí, si k tomu mohou započítat ještě posílení koruny o dalších pět až sedm procent. Letos sice byty nemusí zdražit o tolik, nicméně koruna má i nadále posilovat. Kombinace nakoupené levné koruny a extrémního růstu cen nemovitostí udělala z Prahy investiční ráj pro zahraniční kapitál. Podle odhadů developerů se až 40 procent nových bytů v posledních letech prodávalo na investici. A podle poslední studie ČNB "Rizika pro finanční stabilitu a jejich indikátory" byly už v polovině roku 2017 ceny nemovitostí nadhodnoceny o deset procent. Od té doby vzrostly minimálně o pětinu.

Letos se situace možná změní k lepšímu: Zahraničí již nakoupilo za levno a jen poslední zbytky peněz hledají své uplatnění. Pro české investory jsou byty v hlavním městě stále méně dostupné. Nicméně s dopadem intervencí se trh rezidenčních nemovitostí bude vyrovnávat ještě spoustu dalších let. A s dopadem vysokých cen nemovitostí, které vedou k růstu nespokojenosti, extremismu a také odporu k Evropské unii (v tomto kontextu kvůli "skupování" české země), se musí vyrovnat i česká společnost.

Na celé prognóze ČNB je zatím nejlepší, že se centrální banka hodlá pouštět do kreativní měnové politiky co možná nejméně. Úroky sice možná letos ještě zvedne, o intervencích však podle guvernéra neuvažuje. Možná proto, že má aspoň zatím dost práce s tím, aby hasila to, co rozpoutala. Drahé nemovitosti nevyjímaje.

Související