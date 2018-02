Mladoboleslavská Škoda oznámila, že zahájila vývoj elektrických aut a výrobou od roku 2020. Z toho jsem usoudil, že situace už není jen vážná, ale zoufalá. Žijeme v době, jejíž vývoj nelze predikovat. Ono to sice nejde skoro nikdy, ale přesto se o to odborníci snaží. Každý zná biblické rčení o sedmi hubených a tučných letech, nicméně je pokaždé lidstvo zaskočeno tím, že tučná léta (zpravidla nečekaně, z roku na rok) skončila.

Rozhodnutí o škodováckých elektromobilech jistě nepadlo ze dne na den, ale o to je diskutabilnější. Je to jako s klimatem: známe procesy v něm probíhající, ale netušíme nic o jejich podstatě a zákonitosti. Čekal bych od škodováckých vizionářů více pokory a uvažování. Bezradnost ostatně postihuje i jiné automobilové firmy.

Co chtějí vyvíjet? Už dnes je velká část komponent aut přebírána z mateřského koncernu Volkswagen. Budou snad vyvíjet elektromotory? Baterie? Řídicí jednotky? To na čem už roky makají jinde?

Vyznavači elektrických i chytrých aut (obsahově se obě kategorie tak sblížily, že je lze považovat za totéž) jsou posedlí svou vizí, ačkoli by se mohli poučit z podobných prognóz v minulosti. Připomínám nejnovější soumrak dieselových motorů, tolik kdysi vychvalovaných a tlačených. Asi poprvé se kriticky k elektroautům vyjádřil šéf koncernu Fiat Chrysler. Ten, jako jiní výrobci, na vývoji sice pracuje, ale ani samo vedení tento trend nepovažuje za řešení pro budoucnost.

Koncernový šéf Marchione říká, že elektroauta sice mohou vypadat jako technologický zázrak, ale globálně je prosazovat, aniž bychom vyřešili výrobu energie z čistých a obnovitelných zdrojů, představuje pro ekologii ohrožení. Pokud se energie získává z fosilních paliv, mají elektroauta stejné emise jako ta klasická.

Průmysl je přitom znásilňovaný zákony, které nařizují plnění emisních norem, smrtelných pro současná auta. Pokud se někde auta úspěšně prodávají, kupují je nadšenci, nebo jsou kupující motivovaní vysokými slevami a nejrůznějšími úlevami. Marchione poukázal na základní problém: na prodeji každého jednoho elektrického Fiatu 500e v USA tratí firma 20 tisíc dolarů! Prodej ve velkém by byl smrtelný.

Věrozvěstové tvrdí, že se to srovná, stejně jako se to srovnalo dříve. Jenže jsme v jiném čase a jiné technologické době. Například lithia není tolik, abychom mohli postupně nahradit fosilní auta. A nejen to: baterie nejsou rozumným pohonem, protože uskladňování energie v nich je ztrátové a časově problematické. Když se večer na sídliště vrátí tisíce motoristů a narvou nabíječky do sítě, ta se zaručeně zhroutí.

Lákavější je varianta, kdy se u elektropumpy odsaje z baterie starý elektrolyt a nahradí novým. Ještě lákavější je nový typ akumulátoru. A nejlákavější, protože nejčistší a nejméně náročný na přestavbu současné infrastruktury, je vodíkový pohon. Jenže to dopadne nejspíš jako při zavádění CD či VHS – uspěje dravější, nikoli lepší. Budeme mít, co jsme chtěli, jen poněkud jinak.

