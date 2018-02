Pirátská strana navrhuje, aby občané mohli v referendu rozhodnout o odvolání hlavy státu. O prezidentovi by se podle nich mělo hlasovat v "běžném" referendu, pro jehož uspořádání by stačila petice se 100 tisíci až 250 tisíci podpisy a rozhodující by bylo, zda návrh získá nadpoloviční většinu. Oproti tomu by na vyvolání ústavního referenda, tedy třeba o členství v EU a NATO, měl být podle pirátů potřeba dvojnásobek podpisů, "pro" by muselo být alespoň 60 procent hlasujících. Odvolávat členy vlády či poslance by v referendu jít nemělo.

Mělo by být možné odvolat prezidenta v referendu? Daniel Kvasnička

farář Podle Pirátů je k referendu nutná informovaná a kompetentní populace. Že ale takoví nejsou zastupitelé, to berou s úsměvem: "Dyť voni taky neví..." Mně úsměv tuhne. Jak má být tak rychle zralejší, informovanější a moudrý národ? Příliš vysoký cíl! Ivan Štampach

religionista Liberální hodnoty, které jsou základem moderní civilizované společnosti, špatně, ale přece garantuje zastupitelská demokracie. Přímá demokracie je přímá cesta k diktatuře. Špatná je prima volba prezidenta a ještě horší odvolání referendem. Luděk Niedermayer

poslanec Evropského parlamentu Má velká skepse k tomu, že tento nástroj zlepší fungování naší (či jiné) země platí i v tomto případě.... Dušan Tříska

Národohospodářská fakulta VŠE A co takhle referendum ohledně zrušení Pirátské strany? Jan Urban

novinář Pokud by bylo jednoúčelové - tedy jen k odovolání prezidenta, jednou za volební období a rozhodnou nadpoloviční většinou dospělého obyvatelstva - pak by to byla logická protiváha a pojistka přímé volby. Při desetině společnosti v exekuci jen sen. Jiří Schneider

ředitel Aspen Institute Central Europe Referendum není lék, natožpak všelék. Naše ústava praví: "Prezident republiky není z výkonu své funkce odpovědný." "Senát může se souhlasem Poslanecké sněmovny podat ústavní žalobu proti prezidentu republiky k Ústavnímu soudu..." (čl. 54/3, 65/2) Zbyněk Vlk

zakladatel žijícího skanzenu Což o to, v tomto případě by to hezké bylo... Ale tohle referendum přijmout a naopak nepřijmout o vystoupení z EU je náročné téma k vysvětlení pro schopného mluvčího (o jednom bych věděl, ale ten to asi neudělá...) :-) Obecně vzato tedy referendům ne Markéta Hejkalová

spisovatelka Ne. Referendem by se měly řešit maximálně vyloženě lokální záležitosti, ale i tam s výhradami a ostražitostí. Jakub Horák

producent Je to dobrý klacek na Okamůru, takže to vnímám spíš jako vtip. Pokud ale budeme vážně každý týden odvolávat prezidenta, hejtmana, starostu, hlasovat o zákonu že se Miloš Zeman zasloužil o stát či rušit letní čas, nakonec se z těch referend zblázníme. Radkin Honzák

psychiatr Machrování referendem se stalo módním heslem a myslím, že by mělo být na rok toto slovo dáno k ledu. Pozítří bude referendum o ceně rohlíků a to vynese zase nějakou politickou nulu na dva měsíce na politické nebe. Stop referendům!!! Edvard Outrata

státní úředník ve výslužbě Procedura na odvolání prezidenta v Ústavě už existuje a je dostačující. Fascinace Pirátů referendy je politováníhodná; referenda jsou běžnou metodou legitimizace diktatur a jejich zavádění do systému reprezentativní demokracie je mimořádně nebezpečné Josef Bouška

manažer Dovedu si to představit za přísně stanovených podmínek a jen jednou za delší časový úsek, třeba jednou za volební období. Pro stabilitu země by nebylo únosné, aby jedno nebo dvě procenta obyvatel ČR vyvolávala dvakrát do roka hlasování o hlavě státu. František Fuka

publicista Souhlasil bych, pokud by šlo o nadpoloviční většinu VŠECH OBYVATEL, nikoliv jen hlasujících. Nehodlám každou chvíli chodit hlasovat jen proto, aby se NEZMĚNIL status quo.

