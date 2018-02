Málokdy se stane, aby vláda, zaměstnavatelé a odbory mluvili takřka jednohlasně. Na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu k takové idylce v pátek při hodnocení výsledků loňského exportu došlo. Jak ministr, tak šéf Svazu průmyslu a dopravy a nakonec i hlava největší odborové konfederace vývozce vysílali k podnikové sféře komplimenty. Majitelé firem dokonce slyšeli od zástupce odborů i poděkování. Slavilo se překonání čtyřbilionové hodnoty vývozu (v přeshraničním pojetí, které vypadá v prezentaci lépe, než realističtější nižší údaj sledující obchody, kdy domácí podnik opravdu prodal zboží zahraničnímu), pěla se chvála na inovativní schopnosti exportérů i na to, že se vyrovnali i se silnější korunou. Mimo záběr ale zůstával vliv příznivých podmínek na našich hlavních trzích, tedy v Evropské unii.

To je přitom zásadní faktor. Bez toho, že by Německo a další západoevropské státy zažívaly dobré časy, by exportéři byli v o hodně těžší situaci. Česku mimořádně pomáhala i stále slušná kondice západoevropského trhu s auty. Díky tomu a faktu, že největší česká automobilka slaví úspěchy s novými modely, především v kategorii SUV, se hodnota exportu aut a dílů pro ně dostala téměř k jednomu bilionu korun. Což znamená, že samotný automobilový průmysl představuje téměř 29 procent exportu (v národním pojetí).

Související Před 42 min Ekonomický růst Česka je na svém vrcholu, v Evropské unii je na tom nyní lépe už jen jedna země Před 42 min Loňský růst české ekonomiky o 4,5 procenta byl druhý nejsilnější za posledních deset let. Lepší výsledek přinesl jen rok 2015. Ve čtvrtém...

Obdivuhodný, ale současně i varovný výsledek. V roce 2011 tvořil český "automotiv" pětinu exportu a už to nebylo vůbec málo. Česko sice od té doby na rozdíl od Slovenska nepřilákalo novou automobilku, ale růst současných tří a hlavně expanze ohromného podhoubí výrobců dílů vedly k situaci, kdy každý záchvěv zahraniční poptávky po autech u nás hodně pocítíme.

Zatím si ale s nedostatkem zakázek čeští průmyslníci hlavu nelámou. Naopak, jejich hlavní starostí je, jak vše objednané vyrobit, když se trh práce vylidnil. Investují do automatizace, ale přetahovaná o zaměstnance hned tak neskončí. Mzdy by proto měly dál růst, takže lidé budou mít co utrácet. Druhý, tedy domácí zdroj růstu proto zásadně přispívá k rychlé expanzi celé ekonomiky. Včera zveřejněný údaj, podle kterého HDP loni vzrostlo o 4,5 procenta, ukazuje, že nyní Česko dohání jádro unie docela svižným tempem.

Ve skládance nyní chybí už jen větší státní investice. V rozpočtu a evropských fondech na ně zdroje jsou, jen je efektivně využít. Třeba státní projekty přijdou ve větším měřítku včas a vykompenzují očekávané zpomalení růstu exportu a ochlazení, které přinese postupné zdražování peněz prováděné ČNB.

Související