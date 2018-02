ThinkTank HN: Dokáže nový předseda Jan Hamáček vytáhnout ČSSD z krize?

Nevom. Myslím, že předpoklady pro to má. Pro "zdraví" našeho politického systému by nebyla propadající se ČSSD myslím moc dobrou zprávou.

Pan Hamáček vypadá docela normálně, takže to bude mít těžké. Nedají se od něj čekat slinty o vázání stranických legitimací do kůže členů ODS a mluví líp anglicky než rusky. Dokonce ani nenadává novinářům! To je pro ČSSD katastrofální volba...

Ivan Štampach

religionista

Podle vůle voličů bohužel nelze sestavit vládu bez ANO. Zřejmě by to potvrdily i opakované volby. Vypadá to na to, že Hamáček nechce ČSSD jako Zemanovu agenturu a že chce jednat s ANO o vládě důstojně. Další se uvidí.