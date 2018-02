Tato otázka mě napadá stále častěji. Samozřejmě vím, že žijeme v 21. století, toho se „kdy“ netýká. Ale například Vánoce (mediálně a marketingově) přicházejí a vlastně se odehrávají už v září, říjnu. V obchodech znějí koledy, voní strojově zpracované cukroví (jako od babičky), upoutávky slibují nezvýšené ceny kaprů a stromečků. Letos byly Vánoce potlačeny prezidentskými volbami (to už raději ty Vánoce), takže vánoční sentiment tekl proudem jen krátce. Volby však přestaly být zajímavé hned po výsledcích, protože je vytlačila zpráva OLAF o vyšetřování dotace na Farmu Čapí hnízdo spolu s vyjádřením (ne)důvěry vládě.

Související 13. 2. Když do pekla, tak na elektrické kobyle 13. 2. Názor Vyznavači elektrických aut jsou posedlí svou vizí, aniž by se poučili v minulosti. Například druhdy tolik vychvalované a protežované diesely...

Z toho vyplývá závěr, že de facto žijeme ne podle floskule "tady a teď", tedy časově v přítomnosti, ale "tady, ale jindy". Kdy, to je zřejmé: v budoucnosti. V takové zvláštní budoucnosti, která vlastně ani nemusí nastat a často nenastane (ostatně, pokud jste si všimli, znatelně ubylo prognóz). Stane se totiž přítomností, jenže ta se ani neohřeje a je z ní minulost. Čas – tedy minulost, přítomnost a budoucnost mizí – stává se z nich lingvistické reziduum, které touha po nových školních reformách vymaže posléze i z učebnic. Ostatně jsou prý národy, říká se jim primitivní, které nemají pro "čas" slovo! Ty opravdu žijí jen tady a teď. Nikdo je neprudí s tím, že odevzdávají přiznání na poslední chvíli. O tom, co bude, je ani nenapadne přemýšlet, co bylo, je zapomenuto jako neužitečná veteš.

George Orwell by dnes napsal své klasické "Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost. Kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost." jinak. Zjevně totiž opomněl zmínit význam ovládání budoucnosti! Dělat to přes minulost je těžkopádné, nepraktické a hlavně nejisté. Ovládat něco, co už není, je pošetilé, hra pro děti – kdo ovládá minulost, nezlobí. Ovládat je třeba to, co bude, takže kdo ovládá budoucnost, nemá problémy s přítomností, natož s minulostí.

Kdy tedy žijeme? Podívejme se do budoucnosti.

Související