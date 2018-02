K čemu nějaké únorové happeningy s milicionáři, když daleko názornější a brutálnější je současná česká realita. Kdo sledoval tiskovku předsedy KSČM Vojtěcha Filipa po návratu z hradní schůzky s prezidentem Milošem Zemanem, mohl si rovnou připadat jako na Václavském náměstí před sedmdesáti lety.

„Pan prezident byl zvědavý na to, jak jsme pokročili,“ referoval šéf komunistů jako tehdy o sestavování nové vlády. A nechyběla ani informace, že hlava státu přijala návrh jeho partaje, když prý přislíbila, že dorazí na dubnový sjezd KSČM. Huhlajícímu Filipovi, jehož nápadné pletení jazykem nemuselo být nutně způsobeno pobytem u nejvýše postaveného muže republiky, chyběly do řečnícího Gottwalda snad jen legendární zimník a ovace davů. Ve shodě s historií Hrad ke schůzce mlčí (u Beneše to šlo pochopit neexistencí mluvčího Ovčáčka) a veškerou interpretaci tak opět benevolentně ponechává na soudruzích. Dokonce jim dal i možnost oznámit veřejnosti novinku, že prezident chce dát čas na vytvoření vlády až do prázdnin.

Každopádně cyničtější připomenutí jednoho z nejtragičtějších českých výročí, než uspořádání hradní audience pro špičky KSČM, nemohl Zeman vymyslet. Přitom je to teprve patnáct let, co bylo něco takového zcela nepředstavitelné. Prezident Václav Havel komunisty na Hrad ani do Lán od roku 1989 až do skončení svého mandátu v roce 2003 ze zásady nezval. Ostentativně je ignoroval. Jenže současný prezident je z jiného těsta. Sametový listopad slaví jen soukromě. Zato stalinistickou partaj, která je po posledních volbách na podobném voličském sešupu jako v roce 1948, doslova vytahuje na výsluní a pomáhá jí k moci. Bez ohledu na hrůznou symboliku únorového výročí. A navíc přesně ve chvíli, kdy podruhé pověřený premiér v demisi Andrej Babiš láme v podhradí k vládní spolupráci sociální demokraty.

Proč to vlastně Zeman dělá? Aby pomohl Andreji Babišovi k vykřesání většiny pro jeho vládu? Aby dodal pragmatikovi Filipovi munici před očekávaným sjezdovým soubojem o předsednické křeslo s ultralevičákem Josefem Skálou? Nebo aby se jen vysmál zmateným voličům?

Ze všech těchto možností naskakuje husí kůže. Připravme se však, že stejně jako před sedmdesáti lety může být brzy ještě hůř. Třeba až na komunistickém sjezdu v dubnu uvidíme prezidenta České republiky naslouchat pod emblémem třešniček Internacionále.

Související