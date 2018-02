Zatímco jednání o vládě se stále zdá být na začátku, některé ekonomické priority nového kabinetu začínají nabývat zřetelnějších obrysů. Jedním z opatření, které má šanci dostat se do programového prohlášení, ať už vznikne na jakémkoliv z dosud projednávaných půdorysů, je pětiprocentní přirážka sazby daně z příjmu právnických osob pro finanční instituce.

Nápad výrazněji zdanit banky vůbec není nový. Koncepčně zapadá do myšlení politické levice dvacátého století o negativním vlivu nadnárodního kapitálu a oligopolních odvětví na společnost. Naposledy přišla s nápadem „přistřihnout křídla“ bankovnictví a několika dalším odvětvím ČSSD - a to shodou okolností přesně před rokem - jako jedním z předvolebních témat. Jednalo se tehdy o návrh složitého systému odvodů, který by banky platily bez ohledu na vytvořený zisk, a to víc velké instituce než malé.

Je ironií osudu, zapadající do současné prekérní situace ČSSD, že téma zdanění bank pro jednání o vládě s ANO mediálně vyfoukla sociálním demokratům KSČM. Právě ta nyní přišla s návrhem přirážky k sazbě daně z příjmu právnických osob, což je návrh podobně kontroverzní jako někdejší nápad ČSSD, ale mnohem snáz aplikovatelný.

Související Dnes Konec neobnovitelných zdrojů přijde později, než politici naplánovali, říká Tykač. Do "špinavých" elektráren investuje desítky miliard Dnes Miliardář a majitel uhelných dolů Pavel Tykač chce investovat převážně do plynových a uhelných elektráren. Celkově chce nakoupit aktiva za...

Je těžké si představit, že by tento návrh KSČM narazil na nesouhlas v ČSSD. Jak se s ním ale popasuje ANO, které se v minulém volebním období, ještě jako juniorní koaliční partner, podobným výstřelkům ČSSD úspěšně bránilo? Prvotní odmítnutí návrhu ze strany Andreje Babiše nemusí být definitivní. Bude-li KSČM prezentovat svou ideu jako ústřední bod své podpory vládě, může ANO pro jednou "pragmaticky" ustoupit ze své zásady nepodkopávat business.

Omluvou či výmluvou mu může být tvrzení, že bylo třeba zabránit ekonomickým škodám z jiných nápadů KSČM, jako třeba zdanění odlivu dividend všem zahraničním investorům. A z pohledu voličské popularity by opatření pro Babišovo ANO, jehož ideologie se proměňuje za pochodu podle nálad ve společnosti, zřejmě žádné velké ztráty nevygenerovalo. Jak by asi dopadl průzkum veřejného mínění s otázkou „Souhlasíte s vyšší daní pro banky a vyššími důchody?“

Snadnost zavedení této daňové přirážky, předpokládejme od roku 2020, ovšem neznamená, že by se obešla bez širších ekonomických důsledků. Z pohledu investorů by snížila návratnost kapitálu ve finančním sektoru proti jiným odvětvím. Navíc by přišla po sérii jiných regulatorních opatření, se kterými se banky také musí vypořádat a které také snižují návratnost jejich kapitálu.

Bývá nepsaným pravidlem, že necitlivé opatření ekonomické politiky odnese konečný spotřebitel, kterým by v tomto případě byl retailový klient bank. Aby tuzemské banky uspokojovaly své akcionáře v nezměněné míře i po aplikaci daňové přirážky, musely by čistě hypoteticky, na základě odhadovaných dat roku 2017, zvýšit svou úrokovou marži obchodů s domácnostmi o 0,38 procentního bodu. O takové procento by se muselo zvýšit úročení hypoték a spotřebních úvěrů, nebo naopak snížit úročení retailových vkladů. V praxi by jistě i tak tratili akcionáři bank, jelikož by vyšší marže obchodů snížila poptávku domácností po hypotékách a spotřebních úvěrech, a tedy i zisk bank.

Autor je hlavní ekonom UniCredit Bank

Související