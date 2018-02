Sedmdesáté výročí komunistického puče z února 1948 si Česko připomíná "stylově". Komunisté míří k největšímu podílu na moci za posledních 28 let. S velkou pravděpodobností budou silou, která podpoří vládu Andreje Babiše a sociálních demokratů, za což si samozřejmě nechají řádně "zaplatit". Nástupnickou stranu totalitní KSČ navíc aktivně legitimizuje prezident Miloš Zeman, který vystoupí dokonce na jejich sjezdu.

To vše v době, kdy premiérem je registrovaný spolupracovník komunistické tajné policie, který se pohrdavě vyjadřuje o fungování demokratických institucí ("sněmovna je žvanírna") a uvažuje o jejich osekávání (nápad na zrušení Senátu). Děje se to všechno zcela demokraticky, za většinového souhlasu Čechů. Jako bychom si říkali "už je to všechno dávno, dnes je všechno jinak, nic s ničím nesouvisí".

Možná to tak je. Možná. Přesto je dobré pokusit se zformulovat lekce, které nám sedmdesát let starý komunistický puč udělil a které nám mohou být zatraceně užitečné i dnes.

1. Přesvědčení většiny není vždy správné

V únoru 1948 se dostali komunisté k moci za souhlasu podstatné části obyvatel Československa. Dnes víme, že to byl začátek největší katastrofy naší novodobé historie.

Je zřejmé, že většinové rozhodnutí nerovná se vždy rozhodnutí správné či pravdivé. To je třeba si připomínat a pečovat o liberální pól dnešní demokracie, neredukovat ji na vládu většiny. Dobrá a skutečně humánní společnost není ta, kde neomezeně rozhoduje většina, ale ta, kde se dobře či alespoň snesitelně žije menšinám, ať už je chápeme "třídně", sociálně, nábožensky či etnicky.

A ještě z jednoho důvodu bychom si omyl většiny z února 1948 měli připomínat. V těchto měsících jsou stále silněji slyšet hlasy, že o klíčových záležitostech budoucnosti země by měla rozhodovat prostá většina voličů v referendech. Lidé prý vždy "vědí nejlépe, co je pro ně dobré." Ne, únor 1948 je důkazem, že to často nevědí. Často se jen nechají svést. A hrozí, že tragický omyl jednoho okamžiku může být opět fixovaný "na věčné časy".

2. Pozor na nadšenou víru ve světlé zítřky

Komunisté v únoru 1948 budili v lidech nadšení. Vládlo přesvědčení, že se směřuje k zářným zítřkům. Geniálně to shrnuje Milan Kundera v románu Kniha smíchu a zapomnění: "Komunisté se zmocnili v únoru 1948 vlády nikoli v krvi a násilí, ale za jásotu přibližně jedné poloviny národa. Měli velkorysý program. Plán úplně nového světa, v němž všichni najdou své místo. Ti, kteří byli proti nim, neměli žádný velký sen, nýbrž jen pár morálních zásad, obnošených a nudných, z kterých chtěli ušít záplaty na roztrhané kalhoty poměrů takových, jaké byly. Není proto divu, že ti nadšení a velkorysí lehce zvítězili nad kompromisními a opatrnými a začali rychle uskutečňovat svůj sen, tu spravedlivou idylu pro všechny."

Lekce pro dnešek? Kdo nechce rezignovat na historickou paměť, měl by být ostražitý vůči politikům, kteří tvrdí, že vedou hnutí, jež je tady "pro všechny" a slibují nám, že když dostanou veškerou moc, uskuteční své velké sny ve prospěch všech. Jsou to ošidné sliby.

3. Nevěřte antisystémovým silám, že chtějí jen vylepšit poměry

Komunisté před rokem 1948 tvrdili, že jsou vlastně docela umírnění. "Chceme, aby byl zachován a hájen soukromý majetek všech těch, kdož ho nabyli poctivou prací, aby se podnikání řemeslníků, malých a drobných živnostníků a obchodníků zdárně vyvíjelo," psali ve volebním program v roce 1946. Nakonec sebrali majetek úplně všem.

Jaká z toho plyne lekce pro dnešek? Je dobré mít se na pozoru před silami, které se staví "proti tradičnímu systému", přičemž tvrdí, že ho vlastně chtějí jen poopravit, a to tak, aby se měli lépe "obyčejní lidé". Zpravidla je z toho nakonec peklo pro všechny. Tedy krom těch, kteří ho řídí.

4. Pozor na názor, že komunisté jsou méně nebezpeční než fašisté

V roce 1948 se soudilo, že komunismus je opakem fašismu. Postupem času se ale prokázalo, že oba režimy jsou vlastně identické. Co do perzekucí a počtu obětí si nemají co vyčítat. Nyní se na to opět, žel bohu, zapomíná. Ideologie komunismu jako by byla v Česku zvolna rehabilitována.

Důkaz? Zatímco s "fašistickým" hnutím okamuristů nechce nikdo mít nic společného, vláda podporovaná komunisty se jeví leckomu jako naprosto přijatelná varianta. Je proto třeba jasně říci: Demokratický komunismus je stejný protimluv jako demokratický fašismus. A jednat s komunisty jako se standardní demokratickou stranou je nebezpečné.

Ne proto, že by komunisté snad mohli urvat moc takovým způsobem, jako před 70 lety – to je samozřejmě nesmysl. Ale proto, že jejich ideologie stojí na totální neúctě k individuu, staví pochybnou ideu nad konkrétní lidské bytosti. Pokud tiše přikývneme tomuhle zrůdnému mentálnímu nastavení (i když je třeba tentokrát vtělené do pozměněných termínů a frází), může to opět kontaminovat celou společnost. Opět může nepozorovaně přestat záležet na právech jedince, opět mohou nakonec "při kácení lesa létat třísky".

5. Ústava sama o sobě demokracii nezachrání

Do 25. února 1948 podalo demisi celkem 14 z 26 ministrů Gottwaldovy vlády. To mělo znamenat jediné: Odvolání a v podstatě pád Gottwaldova kabinetu. Jenže prezident Beneš na to neměl odvahu.

Pro dnešek to znamená jediné: Nepropadejme iluzi, že samotná demokratická ústava a instituce jsou zárukou přežití demokracie. Pokud není vůle je použít nebo k nim aktéři nechovají dostatečný respekt, jsou demokratická pravidla nakonec k ničemu. S krajním podezřením je proto nutno pohlížet na každého, kdo dnes nakládá s ústavou "kreativně", na každého, kdo si hraje s myšlenkou dlouhodobého vládnutí bez důvěry Poslanecké sněmovny, na každého, kdo napíná ústavní pravidla jakýmkoli způsobem.

Pomalé posouvání hranic myslitelného nás může nakonec posunout do zcela jiného režimu. Evoluce nakonec může mít podobné důsledky jako revoluce. Únor 1948 nás v každém případě učí, že ústava a instituce, pokud se o ně nepečuje, samy o sobě nic nezaručují.

6. Pozor na iluzi mostu mezi Východem a Západem

Ještě začátkem února 1948 řada lidí snila o tom, že Československo bude propojovat dva geopolitické vesmíry a zprostředkovávat jejich komunikaci. Historie ukázala, že to není možné, že je potřeba si jednoznačně vybrat: Západ, nebo Východ. Nic "mezi" natrvalo neexistuje.

Dnes se kupodivu opět objevují názory, že jsme vzhledem k naší geografické poloze i mentalitě něčím unikátní, že je pro nás možná jakási třetí cesta. Není. Buď jsme jednoznačně, všemi kotvami na Západě, nebo míříme k novému –průšvihu. Kdo tvrdí, že Česko může být někde "mezi", volí fakticky Východ – se vším, co představuje.

7. Pozor na Rusko

Demokracie by v únoru 1948 nezemřela bez asistence z Moskvy. Samozřejně není možné dávat rovnítko mezi tehdejší Sovětský svaz a Ruskou federaci, natož mezi Josifa Stalina a Vladimira Putina. Ale přesto je třeba zachovat před východní mocností ostražitost.

Zájmová oblast Ruska pokrývá zhruba prostor bývalého sovětského impéria a tamní režim, který je demokratický jen formálně, prokazuje svou agresivitu nejen na Ukrajině a v Pobaltí, ale i v kyberprostoru. Je třeba jasně říci, že síly, které v současném Česku spolupracují s Putinovým režimem nad rámec běžného obchodu, případně zlehčují ruskou hrozbu, mohou ohrozit příslušnost naší země k Západu a ve finále i naši suverenitu, podobně jako KSČ v roce 1948.

Proč to všechno ve dnech 70. výročí komunistického puče zdůrazňovat? Jednoduše proto, že to bohužel není vnímáno jako samozřejmé. Celkově stále platí, že kdo nezná vlastní historii nebo v ní nehledá poučení a považuje ji za mrtvou materii vhodnou maximálně do učebnic, je odsouzen ji opakovat. Samozřejmě nikoli doslova. "Pouze" ve variacích nebo některých aspektech. Ani to ovšem, vzhledem k hrůze, kterou jsme dlouhá desetiletí po únoru 1948 prožívali, není nic, o co bychom měli stát.

