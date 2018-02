Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci č. 236/1995 Sb. je zákon, o kterém v médií pravidelně čteme v souvislosti s platy politiků. Tento zákon stanovuje výši platové základny poslanců, senátorů, členů vlády, soudců a členů několika rad státních úřadů. Celkem se týká řádově 4800 osob.

Základem pro všechny výpočty v zákoně je průměrná nominální měsíční mzda fyzických osob v nepodnikatelské sféře, neboli průměrný plat státních zaměstnanců, v roce 2016 šlo o 28 078 Kč měsíčně. V první řadě zákon stanovuje základní plat jednotlivých osob. U politiků je to 2.5 násobek průměrného platu státních zaměstnanců, u soudců trojnásobek. Ve skutečnosti je to více, protože k tomuto základu se dalšími koeficienty přidávají další příplatky. Nakonec například předseda Ústavního soudu má devítinásobek průměrného platu státních zaměstnanců.

V této souvislosti je zajímavé vidět přístup soudců ke svým platům. Od roku 2009 soudci velmi ostře odmítají jakýkoliv pokles svých platů, neboli pokles výše zmíněných násobků. I minimální pokles platů o čtyři procenta byl pro ně nepřijatelný a opakovaně se o něj úspěšně soudili u Ústavního soudu. Politici si původní trojnásobek průměrného plat snížili na 2.25 násobek a nastavili si jeho postupné navyšování na 2.75 násobek až do letošního roku.

Jak to souvisí s učiteli?

V České republice je přibližně 445 000 státních zaměstnanců, z toho je 34% učitelů. Čeští učitelé mají se smutnou rezervou nejnižší platy mezi vysokoškolskými zaměstnanci mezi všemi státy OECD. Není divu, že i politická reprezentace pomalu dochází k závěru, že učitelům je potřeba přidat, a to výrazně.

Ministr školství v demisi Robert Plaga chce navýšit platy učitelů o 50 procent, má na to přichystaných 50 miliard korun. Jednoduchá aritmetika ukáže, že pokud by stát zvýšil pouze učitelům plat o 15 tisíc z dnes průměrného platu 29 882 korun, pak zcela automaticky ze zákona vzroste plat politikům minimálně o 14 tisíc korun, soudcům podle pozice od 13 500 do 41 000 korun měsíčně a předseda Ústavního soudu si odnese k platu 206 tisíc měsíčně dalších 44 444 korun navíc.

Zákon v sobě má určitou logiku – desetiprocentní navýšení platů ve státní správě způsobí i desetiprocentní navýšení platů politiků a soudců. V absolutních hodnotách však dochází k těžko obhajitelným nárůstům platů mezi profesemi. Je absurdní, aby navýšení dlouhodobě nízkých mezd učitelů o patnáct tisíc zvedlo platy jiným státním úředníkům o trojnásobek této částky. Mezi učiteli a soudci je nárůst platů v absolutní hodnotě v poměrech 1 : 2,9–8,9 ve prospěch soudců. Například v Německu je tento poměr 1 : 1,10–1,15.

Takto stanovená kalkulace platů paradoxně stále více a více zvyšuje rozdíl platů ve státní správě bez rozumného a obhajitelného důvodu. Jedná se o dlouhodobě neudržitelných stav, který budou muset zákonodárci tak jako tak vyřešit.

Nabízí se například zmrazení dnešní hladiny mezd pro politiky a soudce, stanovení přiměřených koeficientů u navyšovaných částek platu a navyšování platů navázat nikoliv na průměrný plat ve státní správě, ale na roční míru inflace či výkonnost ekonomiky.

