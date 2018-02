Současná ministryně financí v demisi Alena Schillerová již více než dva roky ujišťuje laickou veřejnost i odborníky o tom, že hodlá připravit nový zákon o dani z příjmů. Nicméně v odborné veřejnosti neproběhla seriózní diskuze o potřebnosti nové právní úpravy a už vůbec neproběhla diskuze o dopadech nové právní regulace.

V demokratickém právním státě by se slušelo nejprve o nové regulaci diskutovat. Každá nová regulace přináší nové povinnosti a výkladové nejistoty. Proto by mělo být velmi dobře váženo, zda novou regulaci je opravdu nezbytně nutné přijmout, či nikoli. Za současného stavu právního řádu je každý další nový zákon pro občana spíše katastrofou než požehnáním.

Již v minulosti jsem současný právní řád přirovnal k zatuchlému hnojišti právních předpisů, v němž při nejlepší vůli nemá občan šanci se vyznat. Za tímto hodnocením si stojím a viníky současného stavu jsou převážně byrokraté, kteří bezuzdně na občany vrhají nové a nové regulace a novelizace regulací dosavadních. Politici občas přihodí nějaké pozlátko v podobě úlevy na dani té či oné skupině. Nicméně hlavní základ bobtnání regulace je v patologické potřebě všech byrokratů opodstatňovat svou vlastní existenci před sebou samými a před veřejností, která se projevuje právě vydáváním novým právních předpisů.

Komora daňových poradců ČR, která by se měla k nové právní úpravě po odborné stránce jako první vyjádřit, však marně z Aleny Schillerové již po více než dva roky mámí věcný záměr zákona, nad kterým by se měla rozvinout veřejná diskuze o potřebnosti nové úpravy a o správnosti její koncepce. Bohužel nic takového dosud neproběhlo. Na tomto místě je nezbytné připomenout, že podle čl. 2 odst. 4 Ústavy státní moc slouží občanům, a nikoli občané státní moci. Proto by měli úředníci, kteří jsou placeni z našich daní, nejprve diskutovat s veřejností, zda nová úprava zlepší existenční podmínky pro občany této republiky, nebo naopak zhorší. Bohužel arogance současného byrokratického establishmentu nezná mezí a taková diskuze bohužel v posuzovaném případě přístupem úředníků připuštěna není.

Zaplatíme miliony

Nová právní úprava přinese značné množství nákladů, které v konečném důsledku zaplatí výlučně samotný daňový poplatník. Totiž v souvislosti s novou právní úpravou vzniknou na straně státu obrovské administrativní náklady. Vše bude muset být od základu přepracováno, počínaje programovým vybavením a webovým rozhraním a konče tiskem nových formulářů. S novou právní úpravou znovu nabobtná státní správa, kdy nepochybně bude nutné přijmout další stovky nových úředníků. Navíc dosavadní úředníci budou muset být masivně přeškoleni na novou právní úpravu. Sečteno, podtrženo, na straně státu v souvislosti s novou právní úpravou vzniknou náklady minimálně v řádech stovek miliónů korun.

Navíc nezanedbatelné vyvolané náklady vzniknou na straně daňových poplatníků. I oni budou muset přeškolit své zaměstnance. Stejně tak budou muset účetní i daňoví poradci strávit tisíce hodin na nových seminářích, budou muset změnit své programy na zpracování účetnictví a stejně tak zaplatí nemalé částky za aktualizace systémů právních informací. Celospolečenské náklady tak mohou dosahovat miliard korun.

Největší tragédií však budou nové výkladové nejasnosti, které pro absenci správní praxe a rozhodování soudů u nového zákona budou na počátku obrovské. Když po třech letech navštíví kontroloři nebohého daňového poplatníka vybaveni novými informacemi a již novou rozhodovací praxí, bude poplatník čelit značným doměrkům. Úředníci jen budou krčit rameny a tvrdit, že je to problém daňového poplatníka a že neznalost zákona neomlouvá. Sečteno, podtrženo, pak novou právní úpravu daňový poplatník zaplatí hned třikrát. Nejprve v nákladech státu, potom v nákladech svých vlastních a následně na nemilosrdných doměrcích. Jak Alena Schillerová v pořadu Otázky Václava Moravce dne 14. ledna 2018 uvedla, náklady spojené se zcela novým zákonem o dani z příjmů dosud vůbec nemá analyzovány. To je vskutku skandální.

Dokonce nebyly ani veřejně diskutovány dopady nové regulace a její potřebnost. To je skandálnější ještě více.

Stačilo by vyčistit současný zákon

Proč to všechno, když daňový systém lze velmi snadno zjednodušit proškrtáním současného zákona, který přináší spoustu zbytečných komplikací, které nejsou pro výběr daně vůbec přínosné, ba naopak, vznikají s nimi zbytečné náklady a jejich vliv na výběr daně je proto velmi diskutabilní? Jeden příklad za všechny je pak zbytečně složitá právní úprava odpisování majetku, která se navíc zásadním způsobem rozchází s úpravou v účetnictví. Jedním tahem pera lze daně významně zjednodušit.

Totéž platí pro stovky možná tisíce omezení nákladů a způsobů úprava základu daně, a to jak u právnických tak fyzických osob. Zrušením spousty zákazů by možná došlo v krátkém období k mírnému propadu při výběru daně z příjmů, nicméně v dlouhém časovém období by výběr daně byl zcela shodný, možná díky vyšší spotřebě poplatníků daně z příjmů stimulované zrušením zákazů by výběr daní vzrostl.

Proto ambici Aleny Schillerové napsat "svůj vlastní zákon" je možné označit za nepromyšlený hazard za peníze daňových poplatníků.

Autor je člen Rady unie daňových poplatníků

