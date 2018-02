Než jsem vstoupil do politiky, tak jsem rád četl Petra Honzejka. Měl vždy brilantní, promyšlenou argumentaci, kterou šlo jen velmi těžce porazit. Z jeho výkonů jsem čím dál tím víc zklamaný. To, co předvedl naposledy, je jen úkaz toho, kdy se z novináře stává… ať mi to promine, aktivista, kterého nezajímají věcné argumenty. Protože si očividně přeje vládu jiných politických stran. To mu samozřejmě neberu. V posledním textu nás dokonce označil za vládu jakýchsi „suplentů“, co prý chtějí zpolitizovat státní správu tím, že se pokusí o reformu zákona o státní službě. No, možná by občas chtělo vyrazit z Karlína, pane kolego, a vydat se někdy mezi lidi, kteří s tímhle zákonem musí denně pracovat. Naším cílem totiž rozhodně není obsadit státní správu našimi nominanty, ale spíš ji odpolitizovat a otevřít lépe kvalifikovaným lidem.

Určitě i Vy, pane Honzejku, jste viděl populární seriál Jistě, pane ministře. Nový ministr tam vždycky přijde do úřadu a pořád víc zjišťuje, že je tam spíš na okrasu. Všemu totiž vládne mazaný a mocný státní tajemník, Sir Humprey. Náš současný zákon o státní službě jako by se tím inspiroval a britský systém je tu i často vzýván. Statní tajemníci i náměstci jsou stěží odvolatelní, i když profesně, kvalifikačně nebo osobnostně na své vysoké funkce často nestačí, protože je do nich třeba dosadili jejich političtí ochránci. Přitom státní tajemníci mívají de facto větší pravomoci než ministr.

Podle mě by ale měl mít každý ministr právo přivést si do úřadu lidi, kterým věří, kteří jsou kvalifikovaní a pracovití. Nebo si přinejmenším vybrat své náměstky, když už za celé ministerstvo osobně politicky zodpovídá. Sám jsem se kvůli tomu zúčastnil porady všech státních tajemníků, abych znal jejich názory na případnou změnu zákona o státní službě. Na rozdíl od našich bývalých koaličních partnerů nám nejde o vysoké funkce. My za sebou nemáme hordu straníků, co by si o teplé fleky ve státní správě psali v mailech. Já sám jsem například na ministerstvu financí ani ve státních firmách, které jsem řídil, neměl z hnutí ANO vůbec nikoho. A každý to ví, protože jsem to stokrát říkal v rozhovorech.

A nechceme ani podřadit náměstka pro státní službu pod Úřad vlády. Vůbec. Chceme ho jen přejmenovat na Generálního ředitele státní služby, takže by se místo náměstka ministra vnitra stal šéfem Generálního ředitelství. To podle nás zajistí větší nezávislost na volených politicích, než máme nyní. „Úředničtí“ náměstci pro státní službu a vedoucí úřadů budou i dál jmenováni na dobu neurčitou. A zůstanou i političtí náměstci. Chceme ale otevřít dvoukolová výběrová řízení, aby i do státní správy chodili kvalifikovaní odborníci. A to i ze soukromé sféry.

Současně bychom rádi rozšířili důvody pro odvolání úředníků. Státní správa nesmí být oázou podprůměrných zaměstnanců, které ovšem nikdo nedokáže odvolat z vysoké vedoucí funkce, protože jsou všemocní. Taky chceme zjednodušit možnosti odvolání náměstka pro státní službu, vedoucího služebního úřadu, státního tajemníka nebo „úřednického“ náměstka a změnit systém jejich hodnocení.

A hlavně i snížit celkový počet oborů státní služby, aby noví zaměstnanci už nemuseli skládat spoustu zbytečných zkoušek jako teď. I to usnadní jejich nábor. Připadá snad panu Honzejkovi tohle všechno jako „aplikovaná arogance moci“? Mně tedy ne. Ale chápu, že Sira Humphreyho by naše záměry nepotěšily.

Nechápu, kde se vzal argument, že vláda v demisi nemá vládnout. Lidé si platí ministry proto, aby pro ně pracovali, a nejen chodili do úřadu. Vládly všechny vlády v demisi včetně té ODS. Nejenže měnily generální ředitele i náměstky na ministerstvech, ale klidně prodávaly i podíly ve státních firmách. A naše vláda postupuje, troufám si říci, velmi uměřeně.

