Spolkový správní soud v Lipsku rozhodl, že neexistují žádné právní překážky, které by radnicím německých měst znemožnily zavést zákaz vjezdu dieselovým automobilům. Některé z nich se už na to kvůli ochraně životního prostředí chystají. Měly by mít takovou možnost i česká, moravská a slezská města?

Měla by mít města možnost zakázat vjezd automobilů s dieselovými motory? Daniel Kvasnička

farář Staré motory voněly. Alespoň jsem měl ten dojem. Za "novým" dieslem se dusím i v koloně. Natož ve městě. Technologickou smrt dieslu, kterou předepisují zákony, tu já svým chabým hlasem neovlivním. Přál bych si ale, aby byla fajnovější, než zákazem. Ivan Derer

bloger Samozřejmě, že by se o něčem takovém mělo uvažovat i v Čechii, ale až když se Čechie dostane na současnou úroveň Německa, tzn. někdy kolem roku 2050. Jakub Horák

producent Nemělo by to být omezeno spíš úrovní emisí než typem motoru? Luděk Niedermayer

poslanec Evropského parlamentu Pokud selzou vlady, pripusti stav, kdy jsou zivoty ohrozovany vetsim mnozstvim skodlivin, mela by mesta a obce mit pravo opatreni prijmout. I tvrda. Osobne jsme pro princip technologicke neutrality - volit cile, nez urcovat dobre a spatne technologie Radkin Honzák

psychiatr Systém kontroly emisí je přiblblý. Nové auto je podrobeno přísné kontrole a má problémy kvůli každé blbosti, zatímco auta vyrobená v době, kdy tahle pravidla neplatia, jezdí a smrdí. Města by měla mít podstatně více pravomocí ve vykázání nejen aut. Jiří Schneider

ředitel Aspen Institute Central Europe Již podle platné právní úpravy (zákon o ochraně ovzduší) takovou možnost mají, obce mohou stanovit nízkoemisní zóny. Edvard Outrata

státní úředník ve výslužbě Ano,měly. Musí ale být výjimka pro rezidenty,kteří již takové auto mají, a musí být odstavná parkoviště na kraji města. Spolehlivá veřejná hromadná doprava je také podmínkou, ale tu snad všechna naše města, kde by se o omezení dieselů uvažovalo, mají

