V tomto roce se společnost Google rozhodla pomocí svého prohlížeče Chrome, který má na trhu více než padesátiprocentní podíl, blokovat reklamy, které považuje za obtěžující pro uživatele. Jedná se o reklamy, které překrývají obsah nebo zabírají větší množství plochy, než Google považuje za správné. Celý problém je v tom, že tím nerespektuje vlastnická práva majitele webu. Google se pasuje do role arbitra, aniž by k tomu měl jakékoliv oprávnění.

Při návštěvě webových stránek za obsah, který na nich je, tak či onak "platíte". A to buď doslova, tím, že uhradíte předplatné, nebo tím, že se vám zobrazí reklamní sdělení. Třeba v případě stránky iRozhlas.cz vám reklamu nezobrazí, ale platíte formou koncesionářských poplatků. Tedy na internetu není nic zadarmo, jak se zdá, ale vždy zaplatíte nebo někdo musí zaplatit.

Tím, že Google začne rozhodovat o tom, co smí a nesmí vlastník zobrazit, zasahuje do práv majitele obsahu. Prohlížením jeho stránek, například iHNed.cz, dáváte souhlas s tím, že se vám budou zobrazovat reklamní sdělení. Tedy za čtení obsahu "zaplatíte" tím, že zkonzumujete i reklamu. Pokud se vám tato forma nelíbí, je zde možnost pořídit si předplatné a reklama se vám přestane zobrazovat.

V každém případě má vlastník webu právo se rozhodnout, jaký obsah bude součástí stránek, a to včetně reklamních ploch. A vy jako uživatel máte možnost se rozhodnout, zda vám obsah, ke kterému se chcete dostat, stojí za těch několik kliků, než pozavíráte všechna reklamní sdělení, vydržíte přehrání videoreklamy, nebo zda půjdete jinam.

Problém prohlížeče Google Chrome a jeho blokování reklamy je, že společnost Google zasahuje do vlastnických práv tím, že rozhoduje, co smí a co nesmí na svém webu poskytovatel zobrazovat.

Google je vlastníkem Chromu a já respektuji jeho právo rozhodnout, které weby bude jeho prohlížeč zobrazovat. Tedy pokud se mu nelíbí reklamy na webu, ať nezobrazuje celý web. Neumožní na něj přístup. To by ale poškodilo Chrome u uživatelů a následně zájmy Googlu. Musel by nést náklady tohoto rozhodnutí. Místo toho zasáhne a připraví majitele webu o peníze z reklamních příjmů, které nám umožňují číst si každý den zprávy například v mobilním telefonu. Náklady svého rozhodnutí přesune na majitele webu, aniž by jej k tomu cokoliv opravňovalo a bez jejich souhlasu.

Nepřistoupíte-li na podmínky Googlu, zablokuje vám všechna reklamní sdělení. Umožní přístup k novinovým článkům a k obsahu, ale vezme například novinám všechny reklamní příjmy z dané domény. Nezablokuje přístup, na což by měl, jako vlastník Google Chromu právo, ale zablokuje jen určitou část obsahu.

Google je soukromá společnost, která nemůže zasahovat do vlastnických práv. To smí jen stát a pouze ve veřejném zájmu. Google je společnost, která provozuje největší reklamní systém na světě a teď bude rozhodovat o tom, která reklama je správná a která ne. Není v tom obrovský střet zájmů?

Autor je ředitelem inzerce společnosti Economia, a.s.

