Vice než půl roku před zahájením opravy vozovek dálnice D1, takzvané modernizace D1, v roce 2013, jsme přezkoumali koncepci modernizace navrhovanou Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) a zjistili jsme zásadní nedostatky. Předně nebylo provedeno posouzení možných variant rekonstrukce vozovek. Bylo rovnou rozhodnuto provést finančně, časově i materiálově nesmírně nákladné řešení - odstranit půlmetrové souvrství vozovky a nahradit je novou betonovou vozovkou a modernizaci realizovat ještě před dokončením alternativního tahu D35 (i když zde byla možnost levnou a rychlou technologií mikrofrézováním upravit betonové povrchy tak, aby zásadní rekonstrukce nebyla urgentní a mohla počkat na dostavbu paralelní D35). ŘSD také zamítlo jako nepotřebný návrh na zlepšení objízdných tras ještě před započetím modernizace.

Chybná koncepce opravy dálnice už čtyři roky paralyzuje, a nejspíš ještě minimálně další čtyři roky bude paralyzovat, dopravu na D1. Nejenže stát vyhazuje zbytečně navíc deset miliard korun za stavební náklady, ale vinou “modernizace” dlouhodobě nespolehlivá a nebezpečná dopravní tepna způsobuje ekonomické ztráty v desítkách miliard korun a je hlavní příčnou stovek dopravních nehod. Když jsme vyvrátili technické argumenty, které byly uváděny na obhajobu koncepce opravy dálnice, tak ŘSD zůstaly v ruce ještě dva důležité argumenty:

-Je třeba rychle “prostavět” miliardy dotací z Bruselu, přičemž ŘSD nemá připravené dobré projekty. Oprava celého tahu byla rozsekána na dvacet úseků a dotace na modernizaci bude možné pohodlně čerpat po částkách do padesáti milionů Euro, tudíž bez kontroly Bruselu.

- Ten druhý argument se zdál celkem objektivní. Modernizací dostaneme perfektní bezpečnou betonovou vozovku, na kterou po třicet let nemusíme sáhnout.

Právě tady se ale ŘSD dopustilo na veřejnosti největšího podvodu. Dlouhodobé sledování poruch betonových vozovek potvrzuje, že všechny naše betonové dálnice postavené po roce 1995 vykazují závažné poruchy. Již v průměru po sedmi letech mají viditelné trhliny a do dvaceti až pětadvaceti let se neopravitelně rozpadají a musí se vybourat. Jsou nové úseky betonových vozovek, kde ŘSD v tichosti vybourává betony už i po dvanácti letech od výstavby. Původní betonová vozovka D1 je čtyřicet let stará a betony jsou v pořádku. Aniž si to uvědomujeme, tak dnes jezdíme po stovkách kilometrů starých betonových vozovek, které jsou překryty asfaltovými vrstvami a starý kvalitní beton v nich bude dobře sloužit další desítky let jako ideální podkladní vrstva.

Problém s kvalitou betonů od poloviny devadesátých let nastal proto, že se opustily osvědčené receptury silničních cementů a betonů a dodavatelé se soustředili především na rychlé dosažení vysokých pevností a jaksi se vypustil ze zřetele požadavek na dlouhodobou životnost. To, že se u nás staví betonové vozovky s velmi krátkou životností, ví ŘSD minimálně deset let. Na základě podrobných zahraničních výzkumů poruch betonů také ví, co je příčinou trhlin a následného rozpadu betonů a co je potřeba změnit v receptuře betonů a technologii jejich výroby a zpracování.

A co ŘSD? Dál od svých dodavatelů betonových vozovek akceptuje vozovky s krátkou životností a vynakládá obrovské peníze na jejich opravy. Aby dodavatelé nemuseli vyměnit rozpadající se vozovky na svoje náklady. ŘSD na nich požaduje pouze maximálně desetiletou záruku za kvalitu.

Levná a rychlá oprava původních betonových vozovek D1 jejich fragmentací s překrytím asfaltovými vrstvami, by prakticky napořád vyřešila kvalitu povrchů dálnice, protože by umožnila periodickou obnovu (po cca 12 - 15 letech) pouze několikacentimetrové vrchní vrstvy. Tak jak se to děje na jiných původně betonových vozovkách, jako je třeba první úsek D1 z Prahy do Mirošovic, nebo dálniční přivaděč Mirošovice – Benešov. Projektanti dálnice D1 před půl stoletím s překrytím asfaltovými vrstvami počítali a nadjezdy byly stavěny s výškovou rezervou.

Takhle ŘSD za dvacet bude muset znovu dálnici na roky zavřít a dnešní betony vybourat.

Asi jediný “přínos” toho je, že ŘSD takto bude moci opět snadno a rychle “prostavět” další desítky miliard korun a ne za ně dostavovat chybějící nové dálnice.

Ten problém je samozřejmě mnohem hlubší. ŘSD dělá jen to, co mu dovolí ministerstvo dopravy a na co mu přidělí Státní fond dopravní infastruktury peníze. A fond přidělí peníze na to, co mu schválí politici. Vina za to, že se dvacet let vyhazují peníze oknem a nemáme ani zdaleka dostavěnou základní dálniční síť, je v chybně nastaveném systému.

Autor je bývalým generálním ředitelem české pobočky poradenské společnosti Mott MacDonald a také spoluzakladatelem nadačního fondu Stínové ŘSD.

