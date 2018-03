Kdo pravidelně užívá výhod pražské podzemní dráhy, patrně mu neunikla už několik měsíců trvající sebepropagace dopravního podniku. Jde o velmi osobitý způsob, jak lidem předat informace, jejichž hodnotu a praktickou využitelnost není snadné rozpoznat. Zvláště po ránu, při cestě do práce, kdy mysl bývá ochablejší. Posuďte sami několik namátkou vybraných sdělení z reklamních tabulí ve vagonech metra:

Víte, že strojvedoucí metra za jednu směnu vystřídá v tunelu světlo a tmu až 400krát?

Víte, že celková spotřeba elektrické energie pražského metra za jeden rok činí 103 543 000 kWh?

Víte, že ve 4. čtvrtletí roku 2014 bylo bylo na městských linkách 83,8 procenta autobusů bezbariérových?

Víte, že denně pro Vás vypravíme 618 tramvají?

Nápad to není úplně špatný. Pokud městská firma laskavě dovolí, navrhl bych ale další možnosti, jak edukaci cestujících (a daňových poplatníků) ve věci fungování MHD posunout o kousek dál. A třeba lidem z metropole předat některé informace čistě personálního charakteru:

Víte, že faktickým šéfem pražského dopravního podniku je od poloviny roku 2016 přerovský advokát Květoslav Hlína, pracující dříve pro Babišův Agrofert? Víte, že Hlína má svou vlastní kancelář na ředitelství v 7. patře, účastní se jednání představenstva a úkoluje celý management včetně generálního ředitele Martina Gillara (svého bývalého koncipienta)?

Víte, že ekonomickým ředitelem dopravního podniku je od října 2016 Peter Hlaváč, někdejší klíčový spolupracovník v Česku usazeného slovenského miliardáře Milana Fiľa? Víte, že Hlaváč byl v minulosti i jednatelem IT firmy Uniprog Solutions (původně zvané Tempest), která je už řadu let dodavatelem IT služeb pro dopravní podnik?

Víte, že šéfem odboru IT v dopravním podniku, spadajícím pod Petera Hlaváče, je Roman Bradáč, někdejší společník generálního ředitele Martina Gillara z firmy Legalsoft? Víte, že Bradáč dříve pracoval i na ministerstvu dopravy a v jedné ze zakázek byl jako šéf výběrové komise nařčen, že jedná ve prospěch firmy Tempest?

Víte, že šéfem centrálního nákupu v dopravním podniku je dnes Oldřich Vytiska, dříve jeden z nejbližších spolupracovníků středočeského hejtmana Davida Ratha? Víte, že Vytiska byl v Rathově korupční kauze důležitým svědkem, protože měl detailní informace k chystané předražené rekonstrukci zámku v Buštěhradu na Kladensku?

Víte, že investičním ředitelem v dopravním podniku je Jan Blecha, který dříve pracoval jako poradce v investiční skupině Kupiano, kterou ovládá bývalý vlivný člen ODS Tomáš Hrdlička, svého času řazený s Romanem Janouškem do skupiny takzvaných pražských kmotrů?

Víte, že v auditním oddělení dopravního oddělení donedávna pracovala Petra Hrůzková, přítelkyně generálního ředitele Martina Gillara? Víte, že Hrůzková teď odešla, jelikož Babišovo hnutí ANO mělo údajně strach, že se začne mluvit o rozdělování trafik (jak v minulých dnech napsaly Lidové noviny)?

Víte, že se stalo v dopravním podniku zcela normálním obsazovat manažerské posty bez konkurzů?

Těžko říct, zda by takováto "reklamní" sdělení byla pro cestující v MHD zábavnějším čtením. Nicméně v čase blížících se komunálních voleb mohou být užitečnější než statistika o střídání světla a tmy v tunelu. A kdyby byl zájem, mohli by v další sérii přidat i informace z oblasti veřejných zakázek či se zabývat absolutním nedostatkem lidí mezi řidiči autobusů a tramvají či strojvedoucími metra.

