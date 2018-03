To olympiáda přinesla ten průlom, naději, oteplení, říkají jihokorejští vládní činitelé, když vyprávějí, jak je možné, že ve vztahu s jejich atomově vyzbrojeným sousedem, diktátorem Kim Čong-unem, nastal během dvou měsíců zásadní obrat. Ještě na sklonku roku to vypadalo, že KLDR bude snad už měsíc co měsíc odpalovat mezikontinentální rakety nebo testovat jaderné bomby. Pak ale přijeli na jih severokorejští atleti doprovození vládní delegací v čele s tyranovou sestrou.

A teď zase opačným směrem vyrazil desetičlenný diplomatický tým v čele se šéfy jihokorejské špionáže a prezidentského bezpečnostního sboru. Bylo to vůbec poprvé, co se Kim Čong-un sešel s někým z jihu. Cílem setkání bylo zjistit, jestli by se dala připravit schůzka mezi tyranem a jihokorejským prezidentem Mun Če-inem. Tedy jestli jsou Severokorejci ochotni pro tento účel udělat něco ohledně omezení svých atomových arzenálů - či aspoň zmrazit jejich další vývoj.

Čili sport byl tou kouzelným receptem, jak přízrak atomového hřibu nahradit - řekněme to rovnou v Asii tuze populárním slovem - harmonií? Ne tak docela. Jihokorejská ministryně zahraničí Kang Kjong-wha včera v Soulu při setkání se skupinou zahraničních novinářů - včetně autora těchto řádek - podotkla, že nebýt tvrdých hrozeb z Washingtonu, ledy ve vztazích by se asi takhle nehnuly.

Připomeňme, že Donald Trump a jeho lidé razí na rozdíl od Jihokorejců ostrě konfrontační kurz. Proto se také Trumpům viceprezidentský parťák při zahajovacím ceremoniálu odmítl ke zmíněné Kimově sestře, usazené pár metrů od něj, byť jen otočit, natož ji podat ruku.

Pokud se tedy z těch jednání něco urodí, bude zajímavé sledovat, jak si budou jestřábi i holubice na globální scéně kolem KLDR snažit připisovat na tom rozhodující podíl. Jenže k nějakému jasnému posunu je daleko, možná i pár let.

Jihokorejští delegáti sice teď po setkání s Kimem odcestují hned do Washingtonu, aby Američany osobně o všem informovali. Ale pak se celá věc potáhne ještě dlouho dál, neboť Kim Čong-un bude nepochybně dělat drahoty a hrát o čas. Alespoň ohledně jednoho ale panuje shoda. "Jakýkoliv nový atomový pokus ze strany KLDR by rázem utnul všechnu snahu o dialog," uvádí ministryně Kang Kjong-wha, a dodává: "Naším cílem je upřímný dialog," což, přeloženo do srozumitelné řeči, znamená hlavně debatu o atomových zbraních. Tedy o tom, co KLDR zatím nechtěla ani připustit. Poolympijský korejský poloostrov se vydává v ústrety experimentu, který je v zásadě slibný, ale může kdykoliv prasknout jak bublina.

Související