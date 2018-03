Letní čas má na kahánku. Co se nepovedlo umanutým jedincům, to může dokázat jednota EU. Poslanci s nepatrným pověřením dokázali tento bod zařadit na program jednání Evropské komise. Půvabná je argumentace, že problémy má dvacet procent lidí a slabé je třeba chránit. To je šílená logika. Vyhubíme většinu v zájmu záchrany menšiny?

Podle průzkumů jsou přitom problémy krátkodobé a častěji na jaře, kdy se prodlouží ranní šero a tma. To je zajisté vykoupeno tím, že zase bude na půl roku veseleji. Tvrdím, že ne 80 procent bezproblémových, ale 100 procent lidí posun na letní čas vítá, protože po návratu z práce mají o hodinu víc na žití (střídavé směny a podobné výjimky to tvrzení znatelně neoslabí).

Jediná šance při zrušení změny času je, že se trvale přejde na letní čas. Jinak to hodně lidem ukrátí život. A smutné je, že u referenda se dohadujeme o hlasových limitech, kdežto u času, majetku všech, rozhoduje nekvalifikovaná menšina. A nejde vůbec o nový trend, roste však jeho intenzita.

Související Včera Z restitucí se stává bitva právníků. Stát může jeho liknavost při nápravě křivd přijít na desítky miliard Včera Státní administrativa k restituentům přistupuje jako k někomu, kdo se chce obohatit na úkor státu. Pozemkový úřad si najímá za desítky milionů...

Samozřejmě je principiálně ochrana menšin v pořádku, jenže jde snad také o to, o jakou menšinu a o jakou ochranu jde. Obecně lze říci, že se jedná o rovnost práv. Leváci ať si píší levou, vozíčkáři ať mají bezbariérové přístupy, chudí ať mohou snáze dosáhnout na vzdělání. To je v pořádku. Ale aby leváci vyžadovali právo jezdit vlevo tam, kde se jezdí vpravo, aby se vozíčkáři mohli dostat do míst, kde má problém zdravý člověk, a to bez dlouhých nájezdů, ale přímo, nejlépe výtahem, aby chudí měli úlevu na studiu a stipendium pro zábavní podniky, protože jinak jsou diskriminovaní ve společenském životě – to už asi ne.

Řada práv není právy v pravém slova smyslu – nejsou totiž vymahatelná. Právo na práci, právo na vzdělání, právo dětí znát rodiče, právo na zdravý život, právo na genderovou rovnost. Kam vede nepochopení vymáhání takových práv, ukazuje ochrana před sexuálním obtěžováním žen v podání kampaně #MeToo...

Instituce a společnosti podnikají neuvěřitelné psí kusy, jen aby ukázaly svůj jasný postoj. Zahodí hotový film a zruší úspěšný seriál, protože ho kontaminoval herec, který kdysi kdesi cosi. Po krátké době nabrala kampaň, zejména v USA, takových rozměrů, že vznikají logické problémy. Muži na jednáních upřednostňují mužské protějšky, popřípadě si s sebou berou garde, jen aby nezůstali s ženou, partnerkou pro jednání, sami. Nestojí jim za to, aby se dotyčná po létech rozpomněla, že viceprezident protistrany po ní vilně pokukoval a lascivně formuloval otázky se sexuálními narážkami „Dáte mi... týden na rozmyšlenou?“.

Proto jsem velmi neklidný, když slyším, že unijní komise bude letní čas řešit. Jsem bohužel v nechráněné většině.

Související