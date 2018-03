Na sociálních sítích probíhá opět masové kroucení hlavou. "Lidi snad ty komunisty fakt chtějí… volili Babiše, podpora mu roste… Babiš pomáhá dosadit komunisty k moci… Je to marný, lidi chtějí komunisty!" Hezké shrnutí, ale obávám se, že mylné.

Babiš v první řadě prodává příběh o tom, jak likviduje staré struktury. Nezmiňuje, že dosazuje svoje lidi a upevňuje svoje struktury. A do těch holt patří i komunisti - to je vedlejší efekt budování jeho vlivové sítě. Babišova vláda je v demisi, neměla by tedy dělat žádná zásadní rozhodnutí, ale pak by se špatně prodávalo hlavní sdělení Babišova týmu: "Makáme!" A tak dělají drobná, ale viditelná gesta.

Ale i kdyby to udělal, kdyby řekl "dosazuju na klíčové posty svoje lidi, kteří budou prosazovat náš program, že bude líp," co myslíte, že by se dělo? Myslíte, že by mu podpora klesla?

Ani ne, lidem by to bylo jedno. Jeho voličům nejde až tak o "demokracii". Jeho voliči jsou lidé, kteří neocení něco tak nehmotného, nejasného, a – na rovinu – nedostatečně vnímatelného, jako je demokracie. Jeho voliči vnímají to, co demokracie a tržní hospodářství představuje, jako samozřejmost: mohou jet na dovolenou k moři, fajn, už se nestojí fronta na výjezdní doložku a devizový příslib, a když na to máte, tak jeďte kamkoli.

Tohle je samozřejmost, a ta "demokracie", o které neustále dokola točí intelektuálové a novináři, to je pro ně spíš nepříjemnost a slabost. Ano, slabost: v demokracii se furt jen "kecá", demokracie moc neřeší problémy, které oni vnímají jako palčivé, ačkoli jsou třeba marginální, a v té hardcore variantě dokonce demokracie představuje ohrožení jejich hodnot, protože "slouží jen k tomu, aby si hajzlové nahrabali a nic se jim nestalo, zatímco obyčejnej člověk nemá zastání!"

Co na tom, že je to někdy paradoxní: "Každej si plácá co chce, klidně nadávají prezidentovi, no kdo to kdy viděl" řeknou klidně dvě minuty poté, co si postěžují, že "dneska nemůžeš říct svůj názor, když je jiný, než oni chtějí - sice tě nezavřou, ale zlikvidují tě!"

Problém není v tom, že by lidi nutně chtěli komunisty, to vůbec ne. Lidi jen nevědí, proč by měli chtít demokracii. Protože demokraté kašlou na píár, na marketing, prostě věří, že "dobré zboží se chválí samo", a není proto potřeba vysvětlovat, proč je třeba demokracii bránit. Probudí se vždycky, až když je za minutu dvanáct: "Jejda, lidi, demokracie je v ohrožení, braňte ji!"

A pak přijde ta studená sprcha deziluze: "Oni nám tu demokracii nebrání! Jako by jim bylo jedno, co s ní bude!" Přesně tak! Nebrání, protože nevědí proč. Nevnímají demokracii jako svou každodenní zkušenost, respektive spojují ji s tím horším: demokracie je pro ně chaos a chaos je špatný! Chtějí spíš jasný řád a jasná pravidla.

Jasně, svoboda cestovat a obchody plné zboží a docela fungující stát, to jsou věci, na které si snadno zvyknete a po čase je přestanete vnímat jako hodnotu samu o sobě, vnímáte je jako samozřejmost a soustředíte se na ta místa, kde věci nefungují na sto procent. Za intenzivní pomoci médií, pro které je negativní zpráva stále hodnotnější než pozitivní, nebo nedej bože článek o tom, že se nic závažného neděje a všechno funguje.

Proto obránci demokracie pláčou pozdě a na špatném hrobě. Demokracie není pro občany téma - berou ji jako samozřejmost. Témata jsou to špatné, co podle nich nefunguje. Pak se nedivte populistům, když vyberou právě tyto problematické jevy a řeknou: "Demokracie je slabá, protože tohle ani po třiceti letech nevyřešila! Pevná ruka to vyřeší!"

Lidi nechtějí komunisty. Lidi chtějí někoho, kdo se bude tvářit, že rozhodně vyřeší to, co je trápí. Respektive o čem jsou přesvědčeni, že je trápí, ať už oprávněně, nebo neoprávněně. A že si přitom jeden oligarcha buduje bezprecedentní vlivovou síť v přímém přenosu a za plného osvětlení a zve do ní komunisty? To pro lid není podstatné, hlavně že maká a že "rozbil ty staré struktury těch korytářů nahoře".

Myslím si, že demonstrace na obranu demokracie nezafungují. Podpoří vědomí sounáležitosti, ale neudělají kýžený efekt. Dovolte mi trochu přízemnosti: chcete-li bránit demokracii, musíte ukázat lidem, k čemu jim je, proč ji potřebují a že se bez ní neobejdou. Vysvětlit, nebo chcete-li: prodat. Ano, jako zboží. A přitom dodržet pravidla úspěšného marketingu: Nestrašit, nevymýšlet si, nelhat, neslibovat nesmysly…

Souboj o demokracii se nevede v ulicích, to je jen takový zdravý ventil. Souboj se děje v našich hlavách a zbraněmi jsou slova. Kdo ovládá význam slov, ten ovládá mysl.

Související