Nejlepším barometrem naděje, jestli se v napětí kolem Severní Koreje něco změní, jsou reakce Jihokorejců. V takřka čtyřmilionovém Pusanu, jejich druhém největším městě, se nějaké oslavné akce rozhodně nekonají. Pod mrakodrapy se proplétají automobily v zácpách, policisté na motorkách zajišťují pořádek. Pláže omývané Tichým oceánem jsou vzhledem k ročnímu období prázdné, leč těch pár lidí, kteří se tam prochází, nijak nerozhazují rukama v nějaké rozčílenosti. Všichni dotazovaní se shodují, že život teče dál svým zaběhlým tempem.

"Já té myšlence v zásadě fandím, je lepší se setkávat než si hrozit válkou, ale nemám o Kim Čong-unovi iluze," říká Park Jun-suk, žena ve středních letech, která se živí jako překladatelka do angličtiny. Podle jejího názoru dělá jihokorejská vláda dobře, že se tak vstřícně angažovala, až se z toho překvapivou rychlostí vyklubal příslib summitu Donalda Trumpa s Kimem. Leč z jejích slov je patrné, že pro ni a vůbec zdejší lidi – navyklé na kdejaké přemety, pokud jde o diktátorské manýry vládce KLDR – se zase tak moc tou průlomovou zprávou nezměnilo.

Místní noviny sice daly Donalda Trumpa a jeho rozhodnutí osobně se s Kimem setkat na titulní stránu, leč zpravodajské servery se spíše věnují kampani #MeToo, která v těchto dnech odfoukla mocného bývalého guvernéra provincie Jižní Čchungčchong, muže, který dokonce podle různých indicií plánoval jednou kandidovat na prezidenta. An He-jing balí kufry poté, co ho jeho někdejší sekretářka osočila ze znásilnění a on to po několika dnech vytáček přiznal.

Vnucuje se pomyšlení, že pokud celý summit, avizovaný už na květen, krachne, budou Jihokorejci možná nejméně zklamaní. Prostě proto, že stejně neměli nějaká velká očekávání.

Znepokojivé je ovšem už to, že Donald Trump se s Kimem sejde nikoli na konci nějakých pár let trvajících rozhovorů, jak by se slušelo a patřilo, nýbrž hned na začátku a sám, prostě aby to sami dva spolu upekli. Což pro amerického prezidenta samozřejmě znamená velké riziko. Kima, jehož ještě nedávno označoval posměšně za "malého rakeťáka" a vzkazoval mu, řekněme poněkud infantilně, že má větší jaderné tlačítko než on, povýší osobním setkáním do role partnera. Kdyby se ale nepovedlo dohodnout zmrazení jaderného programu, když už ne jeho ukončení, vyjde Trump – a s ním celý civilizovaný svět – ze setkání jako poražený.

Zejména Jihokorejci, tedy jejich experti, budou teď Washingtonu hodně radit ohledně scénářů, jak se do takové pasti nedostat. Navíc se ještě předtím s Kimem sejde jihokorejský prezident Mun Če-in, což bude setkání, z něhož také mohou ještě vyplynout kdejaká překvapení.

Jenže barometr společenské skepse je neúprosný. Dokud jaderný arzenál KLDR nezmizí, není co slavit.

