Během posledních několika týdnů jsem opakovaně narazil na úvahy "kdo za to může". Šlo o to, najít společenskou vrstvu, která může za negativní vývoj a jevy ve společnosti. S jistým umanutím a primitivismem (to není urážka, například v matematice existují primitivní funkce, a nikdo se jim proto nevysmívá) se tyto snahy podobají genderovým projevům z dávné doby, kdy ženy dospěly k závěru, že za všechno mohou muži. Jejich brutalita, machismus, násilné pudy. Ženy by prý válku nikdy nevedly...

Nejprve jsem na Facebooku natrefil na rok starý článek Mikuláše Kroupy, ředitelem organizace Post Bellum. Mimo jiné v něm stálo: "Kdo nezná svoji minulost nebo se neorientuje v humanitních oborech, těžko pochopí, co jsou například základní lidská práva. A že za ně bojovaly a umíraly tisíce lidí. Hitler svoje impérium v podstatě vybudoval na inženýrech, stejně tak komunisté. A když se podíváme, kdo těm totalitním režimům čelil, tak jsou to lidé, kteří si naopak byli vědomi lidských práv. Nic proti inženýrům, ale pakliže nemají aspoň základní humanitní přehled, pak jsme ztraceni."

Související 7. 3. Demokracie jako nadávka 7. 3. Komunista Zdeněk Ondráček nadával ve sněmovně opozičním poslancům do "demokratické žumpy". Vidíme, že v KSČM platí demokracie stále za sprosté...

Vadí mi samozřejmost a neprokazatelnost toho tvrzení. Článek sklidil řadu lajků a jedno sdílení, ale žádný komentář, ani jinde. Nezaznamenal jsem v žádné webové diskusi, že by se někdo, a nemusí to být inženýr, ohradil proti té göbellsovské zkratce o inženýrech coby základech Hitlerova Německa (komunisty raději vynechám). Většině lidí zřejmě připadá, že to tak bylo, včetně podílu na smrti tisíců lidí.

Sdílení doprovázela věta „Tesat do kamene a to především před všechny technické univerzity“. A tady už se musím ohradit. Lidé se podle autora dělí na humanitní, jimž je dáno do vínku být si "vědomi lidských práv", a cynické inženýry budujících bez skrupulí nacistická a komunistická impéria.

Památkářka Ivana Kalinová Kyzourová jinde zase napsala, že "... lidé berou intelektuály právě jako ztělesnění humanitních vědců (...) za posledních sto let evropští intelektuálové, ruku v ruce s umělci, mnohokrát selhali, když se přidávali tu na stranu sovětského bolševismu, tu italského fašismu či německého národního socialismu, případně české či jiné národní formy bolševismu, přičemž není možné uvěřit tomu, že si nebyli vědomi zrůdnosti těchto režimů...".

Podle ní společnost intelektuálům za napomáhání k prosazování zla "latentně nedůvěřuje" a mělo by být jejich zájmem, aby lidem pomáhali vytvořit pohled na svět „co nejpoctivějším způsobem“. Jenže společnost současně spíše podporuje tradiční obraz intelektuálské elity, která je tak vysoko nad věcí, že neví, o čem mluví.

A do třetice názor filozofa Jana Bierhanzla: "... naší zkázou jsou humanitní obory, protože zcela ztratily racionální základ. Připomínají dnes to, co byl za minulého režimu marxismus-leninismus."

Je otázkou, jestli vůbec stojí za to se zabývat tím, co může za špatnosti lidstva. Zdánlivě ano, jenže dobrý úmysl – po kolikáté už – nestačí. Proč klást proti sobě technické a humanitní vzdělání s naznačováním, že jedno je lepší než druhé? Že jedno nabízí poznání a druhé omezení? Hledání nápravy osočováním není cesta.

Související