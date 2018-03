Nejvyšší správní soud projednal všechny návrhy na neplatnost volby prezidenta, žádné stížnosti nevyhověl a tak výsledek druhé přímé volby prezidenta je definitivní. Jak řekl předseda volebního senátu Tomáš Langášek, nic nebrání tomu, aby opětně zvolený Miloš Zeman složil prezidentský slib.

K podnětům patřily i stížnosti na masové šíření dezinformací v neprospěch neúspěšného kandidáta Jiřího Drahoše. Objevily se zprávy o jeho spolupráci s StB, zneužívání dětí, podpoře přijímání migrantů apod. Kampaň však byla soudem označena pouze za ostrou, leckdy zavádějící, ale to je prý vlastností takovéto kampaně. A těžko by prý šlo zjišťovat vliv dezinformací na výsledek volby, protože voličům nikdo nevidí do hlav. Ale možná, že přece jenom někdo mohl do nich maličko nakouknout-dobrovolníci, kteří ve svém volném čase roznášeli letáčky o Jiřím Drahošovi a snažili se ho přiblížit voličům. Patřila jsem k nim, chodila jsem na Masarykovo či Hlavní nádraží, jezdila ve vlacích na okraj velké Prahy až kam mě pustila karta opencard a bavila se s občany. A občas jsem slyšela také "Paní, vždyť je to estébák, pedofil, přitáhne sem černé huby, hanobí naši rasu" a někdy i horší věci. Kdo lidem tyto myšlenky do hlavy vložil? Z úst pana prezidenta při besedě na Primě jsme slyšeli, že nejsou důkazy, že by naše volby ovlivňovali Rusové či nějaká jiná velmoc. Nejsou-li důkazy, znamená to, že jsme takovéto špíny o našem spoluobčanovi vymýšleli my Češi? To by snad bylo ještě horší. Jen otrlí lidé mohou někomu morálně bezúhonnému přisoudit nálepku pedofil.

Říkáme, že musíme u nás zachovat křesťanské hodnoty, na nichž je naše civilizace založena. A pokud tomu tak je, měli bychom všichni, a zvláště ti, kteří po těchto hodnotách hlasitě volají, ctít relevantní Boží přikázání z Desatera, zvláště to deváté: "Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému." A to v tomto případě určitě nebylo dodrženo.

Ve druhém kole voleb zvítězil Miloš Zeman: dostal 51,36% odevzdaných hlasů, Jiří Drahoš 48,63%. Rozdíl byl 2.7%, přesně 152 184 hlasů. Polovina z tohoto počtu je 76 092, jen tedy 76 093 hlasů chybělo Jiřímu Drahošovi k tomu, aby byl zvolen. Mohla k jeho prohře přispět záměrně nepravdivá kampaň? To by se zřejmě dokazovalo těžko, pochyby však zůstávají. Ale kampani bezpochyby chyběla poctivost a čestnost.

Po vyhlášení výsledků volby poblahopřál Jiří Drahoš vítězi Milošovi Zemanovi a poděkoval svému týmu i dobrovolníkům, že jejich jednání bylo férové a nedopouštěli se podrazů. Leckomu možná přitom ukápla slza dojetí, mně určitě. Ale to jsem již jednou zažila! Když zvítězil Miloš Zeman v první přímé prezidentské volbě, jeho protikandidát Karel Schwarzenberg též poblahopřál vítězi a emotivně poděkoval svému týmu, že bojoval celou dobu poctivě a čestně. I tenkrát mi ta slza ukápla. Tehdy se ale ještě v den voleb objevil lživý inzerát v Blesku, že Karel Schwarzenberg by jako prezident vracel majetek „sudeťákům“. To bylo samozřejmě flagrantní porušení čistoty boje. Rozdíl mezi oběma kandidáty byl deset procent hlasů a bylo tudíž usouzeno, že volební výsledek nemohl být významně ovlivněn samotným inzerátem. Určitě nemohl? Plus nebo minus pět procent hlasů?

Obávám se, že v obou volbách prohrály hlavně poctivost a čestnost. A tak si říkám, zda v takovýchto volbách má slušný kandidát vůbec naději zvítězit. Dá někdy těch kýžených padesát procent a více? Nenasadili jsme laťku pro poctivost boje příliš nízko?

