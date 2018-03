O problematičnosti evropských dotací se již napsalo mnohé. To podstatné však nikoliv. Události posledních dnů však přímo vybízejí k zaujetí jasného stanoviska. Fakt, že evropské dotace, ostatně jako všechny dotace křiví trh a narušují konkurenční prostředí a efektivnost, ale i spravedlnost fungování tržní ekonomiky, se všeobecně ví a už to ani nikdo nezpochybňuje. Čerstvá zpráva o stomilionové dotaci pekárenské firmě Penam z koncernu Agrofert však ukazuje, jakých obludných rozměrů tento systém nabývá.

Ekonomie hlavního proudu nás učí, že vláda by měla zasahovat do fungování ekonomiky pouze v případě prokazatelného selhání trhu. V zásadě se jedná o externality, ať už pozitivní či negativní, a nedokonalou konkurenci. Zároveň však přiznává, že i v poměrně řídkých případech prokazatelného selhání trhu, je malá šance, že vláda toto selhání správně identifikuje a zasáhne tak, aby situaci skutečně zlepšila.

Trhy samozřejmě nefungují dokonale, politici však fungují ještě o poznání hůře. Je tedy malá šance, že právě oni nedokonalosti trhů mohou vyřešit. Jak však vysvětlit poskytnutí 100 milionové dotace jedné firmě v situaci, kdy prokazatelně k žádnému selhání trhu nedošlo. Naopak, lze konstatovat, že tato dotace fungující trh zničí.

Konkurenční pekárny, které dotaci nedostali (a platí daně, z kterých se dotaci vyplácejí) jsou zásadně znevýhodněny. Výživoví poradci navíc označují toastový chléb za časovanou bombu z hlediska lidského zdraví. Nedává to žádný smysl, pokud tedy nejste majitelem příjemce dotace, že?

Příležitost dělá zloděje. Dotace jsou skvělá příležitost

Kauza Čapí hnízdo je tak známá, že snad ani není potřeba se k ní vracet. Vraždu slovenského novináře a jeho snoubenky však lze považovat za ještě mnohem zrůdnější vedlejší efekt systému evropských dotací. Z této kauzy je také dobře vidět, kdo vlastně ve skutečnosti tyto dotace na Slovensku (a zřejmě nejen na Slovensku) čerpá. Těch kauz už bylo tolik, že nad každou další už většina lidí mávne rukou.

Proč se však stále znovu objevují a budou objevovat podobné kauzy? Vždyť přece máme propracované kontrolní mechanismy, které by měly zajistit průhlednost celého systému. Je zcela evidentní, že tam, kde existuje prostor pro korupci a podvody, tam k nim také nutně dojde. Příležitost dělá zloděje a v případě evropských dotací je ta příležitost obrovská. Hlavní průšvih evropských dotací však spočívá v tom, že podnikatelům či manažerům firem se více vyplatí přemýšlet o tom, jak získat dotaci, než o tom, jak přijít na trh s novým výrobkem či službou, které by mohly lépe uspokojit zákazníkovy potřeby nebo stávající produkty vyrábět levněji.

Mnoho schopných lidí se dnes nesnaží uspět na trhu, což je žádoucí, ale vymýšlejí projekty, na které by mohly dostat evropské dotace. Že jsou tyto projekty často nesmyslné, už nikdo neřeší. Jedná se o bohapusté plýtvání lidským kapitálem, na které musíme dříve nebo později doplatit, stejně jako na evropské dotace doplatilo například Řecko.

Na první pohled se může zdát, že je velký rozdíl mezi tím, když příjemcem dotace je soukromá firma jako například již zmíněný Penam nebo i obec, město, kraj či nezisková společnost. Ve skutečnosti v tom tak velký rozdíl není. Prostor pro korupci je zde možná ještě větší než v případě soukromých firem. I veřejný sektor vysoutěžené dotace nakonec z velké části použije na platby soukromým firmám. To, že se i ve veřejném sektoru často vymýšlejí projekty tak, aby je posléze realizovala konkrétní firma a že jsou tyto projekty často velmi předražené, je všeobecně známo.

I neziskovky mohou sloužit k nekalým účelům a také se přes ně mohou k evropským dotacím dostat ti, kteří by na ně jinak neměli nárok. Je samozřejmě pravda, že i z evropských peněz bylo vybudováno mnoho užitečných věcí, to však na věci nic nemění.

Platit, ale nebrat

Řešení? Vzdejme se dobrovolně evropských dotací. Přestaňme žebrat o z velké části naše vlastní peníze. Přestaňme živit armádu úředníků, která má celý proces na starost. Na první pohled možná nesmysl – platit a nebrat. Pro každého ekonoma, který vidí i to, co není vidět, jasná volba. Samozřejmě by bylo lepší nic neplatit a nic si také nebrat. O to bychom určitě měli usilovat. To by nám ale v rámci EU v současné době těžko prošlo, takže navržené řešení je jediné možné a správné. Je rozhodně lepší, než dotace čerpat a snažit se jich vyčerpat co nejvíce, jak nás k tomu doslova vybízí současný systém, kdy úspěšnost ministra pro místní rozvoj závisí zejména na míře vyčerpání přidělených dotací. Co na tom, že nám k tomu čerpání třeba pomůže i italská mafie (Slovensko rozhodně není jediná země mimo Itálii, kde působí).

Hlavně, že čerpáme. Kdo čerpá, ten jede – tak bychom mohli popsat současný stav. Běda, když se nám čas od času nepodaří vyčerpat. To potom padají hlavy. Že jinak plýtváme na všechny strany, to nikomu nevadí. Ale nečerpat? Stačí však špetka zdravého rozumu a člověku musí být jasné, že na toto čerpání naše ekonomika dojede. Vzdejme se dobrovolně těchto nesmyslných dotací a buďme příkladem pro ostatní země EU. Pan Baťka, majitel firmy Fosfa, ve své firmě veškeré dotace zakázal, protože je považuje za rakovinu. Jeho firmě se i přes to, nebo naopak právě proto, daří velice dobře. Jde to!

Autor působí na katedře světové ekonomiky fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomická v Praze

