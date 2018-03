Demokratické rozhodnutí britských občanů o odchodu z Evropské unie přinese některé změny. Nikdy ale neohrozí partnerství mezi Českou republikou a Spojeným královstvím.

Včera jsem při svých schůzkách s premiérem Andrejem Babišem a ministrem zahraničí Martinem Stropnickým – šlo o první setkání mezi současnou vládou v Česku a představitelem Velké Británie – zopakoval, že chceme zůstat vaším přítelem po odchodu z Evropské unie a že chceme dál rozvíjet obchodní a bezpečností vztahy.

Partnerství je zásadní pro zajištění bezpečnosti českých a britských občanů. Tato oblast je také příkladem již existující spolupráce mezi Británií a Českem v rámci unie.

Obě naše země jsou členy aliance NATO, existuje mezi námi dvoustranná spolupráce, například v podobě britského vojenského poradenského a výcvikového týmu.

Závazek Británie ohledně zajištění bezpečnosti evropského kontinentu zůstává stejný, také po našem odchodu z EU.

Britská premiérka Theresa Mayová nedávno v Mnichově prohlásila, že Británie zůstává plně a bezvýhradně odhodlána hájit evropskou bezpečnost, protože cokoli jiného by nás oslabilo v boji proti společným globálním hrozbám.

Že bezpečnost je náš společný zájem se ukázalo v případě otravy Sergeje Skripala a jeho dcery Julie. Bezpečnost je věc mimořádného významu a pouze mezinárodní spolupráce umožní bezpečnostním službám účinně bojovat proti hrozbám.

Neničme, co jsme společně vybudovali

Chceme nadále sdílet informace, které zlepší ochranu českých a britských občanů. Chceme nadále působit v rámci Europolu a Eurojustu. Británie měla klíčovou úlohu při vytvoření těchto institucí, a proto bychom se na nich rádi nadále podíleli. Chceme tak zachovat bezpečí na našem kontinentě.

Británie využívá databáze Europolu a dodává do nich data největší měrou ze všech členů. To pomáhá policejním složkám v Evropě v jejich boji s organizovaným zločinem. Spojení britských znalostí a dalších zdrojů s evropskými partnery pomohlo v Británii vybudovat důmyslný systém pro boj proti zločinu. A z informací, které poskytujeme my, obdobně těží také naši evropští přátelé.

Přáli bychom si, aby spolupráce dál pokračovala. K tomu je nezbytná politická vůle na obou stranách. Neexistuje totiž precedent pro míru spolupráce, kterou se snažíme zachovat po odchodu z EU. Proto voláme po kreativitě při hledání dohody o podmínkách této budoucí spolupráce mezi námi.

Nejen bezpečnost, ale i třeba škodovky

Přál bych si, aby se náš budoucí vzájemný vztah neomezoval jen na zajištění bezpečnosti. Po mnoho let jsou totiž Británie a Česko významnými obchodními partnery. Vzájemný obchod dosahuje 14 miliard eur za rok a Británie je pro Českou republiku pátým nejvýznamnějším vývozním trhem. Podstatný podíl na tomto obchodu má český automobilový průmysl.

Protože chceme, aby tento obchod zůstal zachován a aby dál rostl, snaží se Velká Británie vyjednat co nejširší a nejobsáhlejší dohodu o volném obchodu s EU.

Aby si mohli Britové koupit škodovku v Londýně nebo Češi britská auta v Praze, otevřené obchodní vztahy jsou v zájmu všech a jistě nechceme překonávat zbytečné překážky.

Naše budoucí partnerství v oblasti obchodu a bezpečnosti se snažíme vyjednat tak, aby chránilo české a britské občany a zachovalo sdílené hodnoty.

Přechod na toto nové partnerství by měl být plynulý, a proto domlouváme s EU detaily implementačního období.

Vystavíme tím „most do budoucnosti“ pro firmy a státy napříč Evropou, aby měly čas připravit se na nová pravidla.

Politické shody ohledně podmínek tohoto implementačního období lze dosáhnout do březnové Evropské rady. Je to v zájmu Česka, EU i Británie.

Sjednání podmínek odchodu Británie z EU přestavuje počátek nového a konstruktivního partnerství s členskými státy unie včetně spolupráce Británie s Českou republikou.

Toto partnerství se bude hlásit k vazbám, které nás pojí už nyní a které vydrží po mnoho dalších let.

Autor je britský ministr pro odchod z EU

