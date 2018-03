Paní Dana je mladá matka dvou dětí a má karcinom prsu. Upíná se k biologické léčbě, kterou ale pojišťovna nechce proplatit, protože je moc drahá. Rozhodla se svůj případ zveřejnit prostřednictvím novin.

Malá Eliška trpí vzácnou metabolickou poruchou. Když se nebude léčit, hrozí jí mentální retardace, menší vzrůst, ekzémy, neurologické poškození a spoustu dalších ultra nepříjemných věcí. Má na výběr - buď bude celý život dodržovat přísnou dietu, která ji bude omezovat v kolektivu a její rodiče za ní zaplatí o polovinu víc než za běžné jídlo. Nebo dostane prášky, které ovšem stojí 1,5 milionu ročně a pojišťovna je nechce platit. Její rodiče se rozhodli soudit s pojišťovnou...

Případů, kdy pojišťovny odmítají proplácet drahou léčbu, narůstá. Stejně tak ale roste počet pacientů, kteří se tím či oním způsobem k vysněné léčbě dostanou. Bez ohledu na Ústavu, která tvrdí, že všichni mají rovný přístup ke zdravotnictví, praxe je odlišná. Nejde jen o to, že premiér či prezident země mají evidentně lepší péči, než člověk z vyloučené lokality, protože v každé společnosti platí, že jsou rovní a rovnější. Lepší nabídku péče mají například i lidé žijící ve městech, oproti těm na vesnicích. Opomenout nelze ani šedou zónu lepší péče, kam patří známosti, úplatky apod.

Jenže to, že se každý snaží získat ze systému co nejvíc a to nejlepší, je v případě pacientů, lidí, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých, pochopitelná. Co je nepochopitelné je, že každý ministr a vůbec jakýkoliv politický expert na zdravotnictví ví, že nejsou peníze (ani být nemohou, protože i tady platí, že potřeby jsou nekonečné), ale neví, jak systém změnit a současně politicky přežít.

První, co se nabízí, je zvýšení finanční spoluúčasti pacientů a zavedení nadstandardů. Až na to, že Česko je země, kde lidé sice ročně utratí za hazard skoro to samé, co za zdravotní péči, třicetikorunový poplatek ale dokázal ovlivnit volby. Jak by dopadl průzkum, nebo nedejbože závazné referendum, na téma poplatky, se dá předpokládat.

I proto nový ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch říká, že je potřeba o spoluúčasti diskutovat, nalézt politickou shodu a možná za čtyři roky, tedy po dalších volbách se k tomu vrátit.

Za této situace je ale nemožné se na lepší péči komerčně připojistit. Je fajn, že za určitých podmínek komerční pojišťovny zaplatí nadstandardní pokoj, nebo i výpadek příjmů. Všem je ale jasné, že k tomu je potřeba nemoc přežít a o poskytnutých lécích rozhoduje někdo jiný - i podle jejich ceny, na kterou pacient či soukromá pojišťovna přispět nemůže.

Pak je tady možnost podporovat prevenci a nařídit pojištěncům, aby žili zdravěji. V zemi, kde se poslanci aktivně zasazují za "zdravé" kouření kdykoliv a kdekoliv, v zemi která pravidelně vede žebříček konzumace alkoholu, v zemi, kde roste počet obézních lidí i dětí, ovšem tohle zní ještě jako větší sci-fi, než poplatky. Určitě lze namítnout, že zdraví je do velké míry záležitostí dědičnosti a genetiky, neznamená to ovšem, že je nutné politicky akceptovat či dokonce podporovat jeho ničení. Dlouhodobě patří Česká republika mezi země s vysokou úmrtností na kardiovaskulární nemoci (např. infarkt); v těsném závěsu pak na různé typy rakoviny. Prudce narůstají výdaje na nemoci zad, páteře, kloubů. Strmě narůstá počet nemocných s cukrovkou druhého typu. Za růstem množství nemocí je určitě prodlužování věku a lepší diagnostika, civilizační nemoci lze ale do jisté míry (nebo aspoň do jistého věku) ovlivnit způsobem života.

Zatímco nikdo neví, proč u někoho propukne roztroušená skleróza a u druhého ne, důvod, proč musí pacienta odvážet silné hasičské auto, protože se nevejde do sanitky, je dost odhadnutelný. Tlak na prevenci je v Česku minimální. Představa, že by pojišťovna řekla, "žijete nezdravě, zaplaťte víc", je nejen nelegální, ale hlediska všeobecného přístupu ke zdraví (je moje a budu si s ním dělat co chci) a ke zdravotnictví (platím ho, tak ať mi doktoři napíšou všechno, co existuje) vlastně nemožná. Stejně jako například povinné kurzy sportu pro dospělé či "maximální přípustný objem pasu".

Samostatnou poznámku si zaslouží přístup farmaceutických firem. Už o tom, aby se pacienti dostali do pilotního testovacího programu nějakého léku, často rozhodují úplatky, nikoliv zdravotní stav.

Dostat potom lék do běžného sazebníku pojišťoven zase trvá déle, než v řadě západoevropských zemí. Pacienti určitě "ocení", že v Německu či ve Francii je lék běžně dostupný, zatímco v Česku je jak za socialismu "pod pultem".

Vyřešit všechny problémy zdravotnictví najednou samozřejmě nejde. Jasný je jenom trend, jakým směrem se bude moderní medicína posouvat. Léčba budoucnosti bude více individualizovaná a bude se týkat daleko většího počtu pacientů, než doposud. A bude také výrazně dražší.

Vedle permanentní diskuse na téma platy a dostupnosti zdravotnického personálu, nemocnic, ambulancí apod, je načase (i když možná už pozdě) se začít bavit o tom, co má pacient očekávat. A jak může splnění svých očekávání legálně "podpořit" . Protože jinak se pacienti i pojišťovny ztratí v zákrutách nekonečných sporů a českého soudnictví. Užitek z toho nebude mít nikdo.

Poznámka: Jména pacientek jsou změněná, případy jsou konkrétní a staly se.

