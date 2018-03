Doba je přímo nabitá událostmi, které nikdo nepředvídal. Například ústavní právníci musí odpovídat na otázky stran toho, jak právní řád ošetřuje pravomoci trestně stíhaného premiéra v demisi. Krčí rameny: zákonodárce nepočítal s tím, že by obviněného člověka prezident nanominoval do tak vysoké funkce a nechal ho v ní i v demisi po dostatečně dlouhou dobu, takže asi nikoho nenapadlo cokoli takového zákonem upravovat.

Vůbec se v posledních měsících, možná i letech, ukazuje, jak jsou legislativní postupy tváří v tvář realitě chatrné. Jeden příklad za všechny: jak legislativa upravuje postup v případě úmrtí prezidenta ve funkci? Představte si, čistě hypoteticky, že prezident tiše zemře, a jeho okolí se rozhodne, že zprávu o několik dní pozdrží, že bude tvrdit, že "prezident je v Lánech a odpočívá" - pochybuju, že existuje právně závazný postup pro takovou situaci, a spíš bych věřil tomu, že opět zákonodárce ani nenapadlo, že by někdo něco takového mohl udělat.

Zajímalo mě to, a tak jsem se veřejně na Facebooku zeptal, logicky právě ve dnech po volbách, kdy se spekulovalo o prezidentově zdraví, protože Zeman veřejně nevystupoval a jeho mluvčí tvrdil, že "prezident odpočívá". Za normálních okolností by toto vyjádření všem stačilo, jenže normální okolnosti obvykle zahrnují například fakt, že mluvčí reprodukuje názor svého zaměstnavatele, nemíchá ho s vlastní agendou a neútočí proaktivně na každého, kdo je v nepřízni jeho úřadu.

Jiří Ovčáček moji výše zmíněnou otázku veřejně nasdílel s komentářem: "Vhled do duše Bakalova novinářského prostituta." K mému příspěvku pak přišli tři lidé mi různou formou sdělit, že jsem idiot a měl bych se starat o své. Jmenovitě pánové Strnad, Straka a Beran…

Vyjádření pana mluvčího můžu číst dvěma způsoby. Buď naznačuje, že já panu Bakalovi poskytuju placené homosexuální služby, anebo v přeneseném slova smyslu naznačuje, že jsem člověk nepevných zásad, který veřejně zastává něčí názory, pokud je za to placen. Nevím, jaké má pan Ovčáček zkušenosti s tím prvním, ale v tom druhém slova smyslu bych řekl, že stran nájemného psaní a šíření cizích názorů za peníze není nikdo povolanější k hodnocení, než právě Jiří Ovčáček. Člověk, jehož profesní kariéra začala v komunistických Haló novinách, kde psal články s titulky jako "KSČM nevsází na prázdná hesla, ale na problémy občanů" nebo "Vojtěch Filip jedná vždy férově", a poslední roky je reprodukování, ba dokonce zastávání cizích názorů za úplatu samou podstatou jeho funkce.

Kdo jiný by tedy měl rozpoznat úplatného publicistu a tvora, který řekne vše, co mu jeho chlebodárce pošeptá, než někdo, kdo se podobné činnosti věnoval téměř celou svou kariéru? Přesto si ale myslím, že podobná veřejná vyjádření od subalterního úředníka směrem k občanovi jsou za hranou přijatelného.

Vím, že ve slušné společnosti se urážky od Jiřího Ovčáčka nepočítají, že když na ně člověk reaguje, tak je z jejich poloexistence vytahuje do existence a dělá z nich názor, na který má smysl reagovat, ale řekl jsem si, že jednou za čas nezaškodí ohradit se proti osobně mířené nehoráznosti.

Po dohodě s právním zástupcem jsem poslal předžalobní výzvu, v níž jsem panu mluvčímu předestřel, že se dopouští hrubého zásahu do osobnostních práv, a vyzval jej, aby od svého jednání okamžitě upustil. Nepožadoval jsem ani omluvu, ani satisfakci, spokojil jsem se pro tuto chvíli jen se smazáním.

Dočkal jsem se bryskní odpovědi, v níž pan Ovčáček sděloval, že k žádnému zásahu do mých osobnostních práv nedošlo a ani dojít nemohlo, protože já jako zaměstnanec společnosti, vlastněné Zdeňkem Bakalou, musím snésti (sic!) zvýšenou míru kritiky, vyplývající z faktu, že jsem zaměstnancem takové společnosti. A že vzhledem k nestoudnosti toho, co jsem napsal, je jeho odpověď přiléhavá. Za zásadní pro hodnocení míry nestoudnosti pak Ovčáček označil fakt, že jsem zaměstnancem Economie, kterou vlastní Zdeněk Bakala, který "se dle verdiktu soudu dopustil ničemného a podvodného jednání". Jako perličku dodal, že jsem se dopustil svého dotazu v době dezinformací o hospitalizaci, a on bude podávat trestní oznámení.

Je radost se soudit, když protistrana takhle hezky spolupracuje a naservíruje v oficiálním psaní hned několik bodů do žaloby. Těšil jsem se na soud, kde pan mluvčí vysvětlí, jak zaměstnanec akciové společnosti ztrácí část osobnostních práv podle toho, kdo je majoritním akcionářem téže společnosti. Těšil jsem se i na právní argumentaci, z níž se dozvím, proč je něco takového dehonestující a jak se to přesně liší od práce pro někoho, kdo dle verdiktů různých soudů opakovaně lhal.

Už jsem si připravoval řeč a můj advokát začal psát koncept žaloby, když tu za pár dní dorazilo druhé psaní. V něm Jiří Ovčáček mému právnímu zástupci oznámil, že své nactiutrhačné příspěvky na Facebooku smazal, i když na svých slovech trvá. Důvodem, proč se tak rozhodl, bylo jeho "bytostné a nezlomné přesvědčení, že je zcela zbytečné jitřit atmosféru a zahlcovat tímto soudní systém, který má jistojistě na pořadu záležitosti zásadnějšího charakteru".

Předpokládám, že mezi prvním a druhým dopisem proběhla nějaká právní konzultace, jejímž důsledkem bylo prozření a uvědomění si, že má jedinou příležitost celou záležitost vyřídit tak lacino, tedy spolknutím hrdosti a smazáním dvou statusů na Facebooku, a ta už se opakovat nebude.

Ale možná je čas, aby se další lidé, co se stali cílem jmenovitých dehonestací nejen páně Ovčáčkových, zachovali podobně. Nemávli rukou s tím, že "když budu reagovat, tak mu jen budu přičítat význam, který nemá". Má to smysl, minimálně ten, že dehonestujícímu trochu naruší jeho přesvědčení, že může cokoli… V tuhle chvíli je to docela zásadní věc.

(Autor děkuje mgr. Lažanskému za právní pomoc.)

Související

Týden v komentářích HN Máte zájem o informace v širších souvislostech? Zadejte Vaši e-mailovou adresu a každý pátek dopoledne od nás dostanete výběr komentářů, které se během týdne objevily na stránkách Hospodářských novin. Těšit se můžete na komentáře Petra Honzejka, předního ekonoma Tomáše Sedláčka, kardiologa Josefa Veselky a dalších. Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE.

Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.