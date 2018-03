Týden poté, co americký prezident Donald Trump podepsal dekret o uvalení cel na dovoz oceli a hliníku, není stále jasné, co to vlastně bude pro Evropu znamenat. Téma jednoznačně dominuje diskusím ve Washingtonu a i v ostatních zemích se probírá, jak tento krok dopadne na jejich ekonomiky. Ani Evropská unie stále nemá jistotu, že bude z působnosti cel ve výši 25 a 10 procent vyňata, a proto se intenzivně pracuje na přípravě opatření, kterými EU bude reagovat. Náš společný cíl je jasný, nepřispět k eskalaci situace, ale současně jednoznačně vystoupit na obranu pravidel obchodního systému.

Od roku 2013 EU a USA společně vyjednávaly obchodní dohodu, jež bude svým rozsahem a vysokým standardem pozitivně formovat prostředí mezinárodního obchodu na dlouhá léta dopředu. Více než tři roky tvrdé práce a více než 70 % dohody byly odloženy stranou po zvolení současného prezidenta ve víře, že po výměně administrativ se obě strany k práci vrátí. Nyní, sedmnáct měsíců poté, se zdá, že slibované přínosy pro transatlantický byznys a zjednodušení obchodní výměny mezi největšími ekonomikami světa se jen tak nechystají. Právě naopak, krok USA je novou obchodní překážkou a ranou pro naše budované partnerství.

Argumentace USA stojí na tom, že ocel a hliník jsou klíčové vstupní suroviny pro bezpečnostní průmysl, a tedy i pro samotnou národní bezpečnost. Trump na svém twitterovém účtu dokonce prohlásil ocelářský sektor za podmínku pro silný stát, bez oceli, dle jeho slov, není stát. V rozporu s tím však přišlo veřejné prohlášení amerického ministerstva obrany – pro účely armády jsou třeba pouze tři procenta toho, co vyprodukuje americká ekonomika. Takže jak je to: je tento krok v zájmu bezpečnosti země, nebo jde jen o ochranu konkrétního odvětví a snahu získat na svou stranu přízeň z regionů těžkého průmyslu?

Národní bezpečnost jako výmluva

Druhou tezi stále více potvrzují vystoupení amerického prezidenta a členů jeho vlády, ale i odstoupení hlavního ekonomického poradce Bílého domu Garyho Cohna. Je tak čím dál tím víc jasné, že opatření na dovozy oceli a hliníku nevychází z potřeby bezpečnostní. Jejich motivací je ochrana konkrétního odvětví a argumentace národní bezpečností je použita v zájmu zachování tváře vůči pravidlům hry globálního obchodu.

Od devadesátých let, kdy byla ustavena Světová obchodní organizace (WTO), ale i mnoho let předtím skrze GATT, budovaly státy systém pravidel a nástrojů, díky kterým došlo k liberalizaci světového obchodu. Z tohoto kroku těžíme všichni. Studenti mezinárodní ekonomie jsou dodnes vyučováni teorii komparativních výhod, formulované již v 18. století, která pomocí jednoduché matematiky ukazuje, že země vyměňující si sýr a víno na této transakci vydělají. Proto je třeba vystoupit s jasným prohlášením, že není možné obcházet daná pravidla hry, protože na konci dne tento krok zaplatíme všichni, včetně amerických spotřebitelů.

Jak reaguje Evropská unie

EU jako celek v tomto vysílá jasný signál, což považujeme za správný krok. Samozřejmě uvnitř na různých úrovních probíhá velmi živá diskuse, jak vyladit naši reakci na americká opatření. Neštěstím by totiž bylo, kdyby naše kroky spustily spirálu dalších opatření a protiopatření. Naše reakce má v zásadě tři prvky.

Prvním z nich je reakce na neoprávněná ochranná opatření, a to na základě nástrojů, které nám dává Dohoda WTO o ochranných opatřeních. Seznamy amerických produktů, na něž by mohla být uložena vyrovnávací cla, byly 16. března zveřejněny Evropskou komisí za účelem konzultace s průmyslem. Konzultace je otevřena do 26. března 2018, dostupná je zde.

Druhým krokem je ochrana našeho trhu před záplavou oceli a hliníku, která zůstane na trhu. Tento krok bude činěn opět plně v souladu s pravidly WTO a především v zájmu našeho průmyslu. A konečně třetím krokem by měla být žádost o přezkoumání kroku USA a jeho odůvodnění ze strany Světové obchodní organizace.

Česká ocel za 200 milionů dolarů

Ministerstvo průmyslu a obchodu je v celé záležitosti velmi aktivní. Velkou pomocí jsou i naši lidé přímo na místě, na Velvyslanectví ČR ve Washingtonu. V úzkém kontaktu jsme s průmyslem, zejména Ocelářskou unií, ale i Svazem průmyslu a dopravy a Hospodářskou komorou, a otevřeni jsme diskusi i se sdruženími zaměstnanců, jakož i dalšími aktéry. Začátkem tohoto týdne byly průmyslu avizovány kroky, které přijdou, aby byl připraven reagovat rychle.

Pro Českou republiku platí, že ohroženy jsou naše vývozy oceli v hodnotě necelých 200 milionů dolarů. Američtí partneři českých vývozců mohou žádat o individuální výjimky. Podrobnosti, jak je třeba postupovat, zveřejnila americká administrativa 18. března, potřebné formuláře budou k dispozici 20. března.

Co je však ještě zásadnější problém, je obava, že se našim výrobcům zvýší konkurence kvůli dovozům oceli, která nebude mířit na americký trh. Aktivně tyto odklony obchodu s Ocelářskou unií řešíme a jsme připraveni hájit naše zájmy v rámci EU, aby případně byla přijata přiměřená opatření na ochranu unijního trhu.

USA zůstávají naším důležitým spojencem na poli ekonomickém i politickém. Rozvoj našich vztahů je pro nás zásadní. Nicméně nemůžeme mlčet ke krokům, které primárně postihnou americké spojence spíše než skutečné původce problémů na světovém trhu s ocelí a hliníkem. Spolupráce, ne jednostranné kroky, je jediným řešením světové nadměrné kapacity. Je proto nešťastné, že místo toho, abychom využili dobrých časů světové ekonomiky a prohloubili společná pravidla, řešíme jejich porušování. USA vždy byly schopny vytvořit kolem sebe koalici států, jejich role v systému je důležitá. Věřím, že opět zaujmou pozitivní roli v systému, která jim právem náleží.

Autor je náměstkem ministra průmyslu a obchodu pro řízení sekce zahraničního obchodu

