Ministryně financí Alena Schillerová se na webu IHNED.cz v komentáři Jsou daňové odpočty na výzkum tím správným řešením? zamyslela nad užitečností nepřímé daňové podpory výzkumu a vývoje. Její závěr? Podporu zrušit, či alespoň nahradit. Důvody jsou ty, že podpora je zneužívaná, v praxi zanedbatelná, podporující stejně jen velké firmy, kdy není třeba, aby daňový poplatník ze své kapsy bohatě podporoval něco, co by existovalo i bez podpory. Jedná se však skutečně o ty pravé důvody?

Již jen spojení prvních dvou argumentů dává jasné sdělení, že tomu tak není. Však posuďte. Ohledně zneužívání paní ministryně tvrdí, že "celá řada firem, které generují alespoň nějaký zisk, zkouší využít daňového odpočtu i na činnosti, které výzkumem a vývojem nejsou". Na druhou stranu k otázce zanedbatelnosti paní ministryně tvrdí následující: "I když je tato nepřímá podpora podnikům k dispozici již od roku 2005, stále ji využívá jen nepatrný zlomek z celkového počtu poplatníků. V roce 2016 to bylo pouhých 1262 podniků."

Ano, ona celá řada zneužívajících poplatníků, vyvolávající dojem masovosti, nemůže být za rok 2016 delší než 1262 (z celkového počtu 2 714 025 v roce 2016 k dani z příjmu registrovaných podnikatelů). A i to jen za předpokladu, že všichni z těch 1262 kradou (uplatňují odpočet neoprávněně).

Pokud by tak paní ministryně myslela boj proti neúčelnému vynakládání státních prostředků na výzkum a vývoj skutečně vážně, pak by cílila zejména na podporu přímou – dotace. Příležitost jí k tomu skýtala nedávná medializovaná informace o tom, jak jakási pekárna obdržela z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (ten má na starosti přímou podporu výzkumu a vývoje) dotaci 100 milionů na inovační linku pečení chleba.

Nezaznamenal jsem, že by Alena Schillerová, strážkyně naší a tím i evropské kasy, po vzoru Svobody na obraze malíře Eugèna Delacroixe burcovala na barikády. Proč neplédovala proti této přímé podpoře – kterou drancují zejména velké společnosti a která "její" kasu stojí skutečně citelné peníze? Proč tak činí až teď a jen u podpory nepřímé?

Důvod je ten, že celá nepřímá podpora výzkumu a vývoje spadá do výlučné pravomoci finanční správy. Na rozdíl od přímé podpory již zde není nikdo (poskytovatel dotace), kdo by finanční správě předžvýkal odbornou stránku věci, v které tato naprosto tápe. A připustit v zákoně, že v určitých oblastech finanční správa všem daňovým otázkám nerozumí, a do svého hájemství si nechat nasadit kukačku (např. Technologickou agenturu ČR)? To raději podporu ze zákona vyškrtněme.

Komentář paní ministryně je tak pokračováním již před několika lety nastoupené strategie. Strategie založené na zjednodušování práce úředníka stůj co stůj. I kdyby to znamenalo nárůst práce daňového poplatníka (vzpomeňte si na dopady elektronizace) či proškrtání jeho práv.

Vzkaz paní ministryně je tak jasný: Připravujeme nový zákon o daních z příjmů. A hádejte, co v něm nebude.

P.S. Kéž by stejně tak podnikatelé mohli ze svého života vyškrtnout alespoň jednu věc, ve které, mnohdy i s profesionály, naprosto tápou, ale kterou musí ze zákona dělat. To by ale všichni přestali podávat daňová přiznání.

Autor je předseda Unie daňových poplatníků ČR

