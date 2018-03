Ty dva do nemocnice přijali prakticky současně a navíc ještě se stejnou diagnózou. Prvního z nich doprovázela jeho sekretářka, toho druhého zápach, jenž je tak typický pro lidi bez domova. Dostalo se jim stejného přijetí a oba měli být okamžitě operováni. Primář, nejlepší operatér široko daleko, mohl léčit pouze jednoho z nich, a protože je to čestný muž, uspořádal losování. Jednoho bude operovat on a druhého mladý sekundář, jenž měl rovněž službu.

Jak to losování dopadlo, je vlastně jedno. Každý ze čtenářů si může domyslet, co chce, a zaujmout k tomu jakýkoliv postoj. Všechny alternativy vývoje tohoto minipříběhu náš zdravotnický systém totiž připouští a naznačená situace by především měla být sondou do citlivé oblasti, o které se v běžném životě snažíme spíše nepřemýšlet.

Cestu do nemocnice absolvuje někdo v luxusním autě a jiný v autobusu, z ročního příjmu se jim na zdravotní pojištění (rozuměj zdravotní daň) bude strhávat zcela odlišná částka a jejich životní styly i preference budou tak jiné, jak si jen dovedete představit. Pak si v nemocnici oblečou pyžamo, nebo ještě hůř nemocničního anděla, a vše se vyrovnává. Koupit nebo připlatit si na lepší léčbu oficiální cestou nemůžete a vaše preference v tu chvíli nikoho nezajímají, stejně jako to, zda jste se ke svému zdraví doposud chovali zodpovědně či naopak. Svoboda rozhodování skončila přede dveřmi nemocnice, uvnitř rozhoduje systém a vy můžete jeho nabídku přijmout anebo to zkusit někde jinde.

Většina pacientů vůbec netuší, že rozdíly ve výsledcích jednotlivých zdravotnických zařízení jsou propastné. Z webových stránek českých nemocnic nebo medií to ani vědět nemohou, protože své výsledky u nás nikdo nezveřejňuje. Z amerických dat však vyplývá, že pravděpodobnost úmrtí na identickou operaci srdce může být v „centrech excelence“ 0,4% a ve třetině nejméně zkušených nemocnic 16%. V rukou jednoho týmu tedy umírá jeden pacient z 250 a v rukou jiného každý šestý! Proto jsou centralizace pacientů a specializace lékařů hlavními trendy medicíny poslední dekády.

To je ten zásadní důvod, proč malé nemocnice v každém městě nad deset tisíc obyvatel vůbec nemusí sloužit zájmům svých pacientů, ale právě naopak. Přitom demografická analýza ukazuje, že budeme potřebovat nová zařízení pro seniory trpící četnými onemocněními typickými pro vyšší věk. Je tedy pravděpodobné, že tyto menší nemocnice by v budoucnu mohly i nadále sloužit pacientům, avšak nikoliv těm, kteří vyžadují akutní péči.

V naší relativně malé zemi je hustá silniční síť, což se ukázalo být velmi důležitou podmínkou pro dostupnost větších nemocničních zařízení a z toho vyplývající centralizaci pacientů tak, aby se jim v budoucnu dostalo té nejlepší péče, kterou naše zdravotnictví může na regionální úrovni nabídnout. Před více než 20 lety jsme tento krok provedli v léčbě infarktů myokardu a stali se tím jedním ze vzorů pro velké a bohaté země. Ty nás později následovaly. Nevidím důvod, proč by se to nemohlo podařit celému českému zdravotnictví.

Na drahou léčbu nebudou peníze

Za posledních 20 let se při inflaci 55% zvýšily ceny služeb v amerických nemocnicích o více než 200%. Důvodů je zřejmě mnoho, ale jedním z hlavních je extrémní nárůst cen některých léků, implantátů a léčebných postupů. Tento trend je celosvětový a nevím, jak by ho bylo možné zastavit. Pokud Američané dávají na zdravotnictví přibližně 18% ze svého HDP a my v České republice asi jen 7,5% z našeho HDP, pak je překvapivé, že se českým pacientům vůbec dostává některých moderních a nákladných druhů léčby.

Nicméně tento stav už není udržitelný. Dále se bude prohlubovat rozdíl mezi standardní a zavedenou léčbou těch nejběžnějších nemocí a extrémně nákladnou léčbou některých závažných chorob onkologických, imunologických nebo třeba neurologických. Čím dál častěji se budeme dočítat o nešťastných rodičích, kteří budou apelovat na své okolí ve snaze zajistit svému dítěti tu nejúčinnější léčbu, a stále častěji na to naše zdravotní pojišťovny nebudou mít prostředky.

My, kteří jsme uvnitř systému, to víme již dnes. Veřejnost bude na totéž přicházet postupně. Nyní léčíme relativně čtyřikrát méně pacientů s aortální vadou pomocí katetrizační implantace chlopně než v bohatém Německu. Přitom našich pacientů není méně, menší jsou pouze naše rozpočty, a proto si léčbu za půl milionu korun můžeme dovolit aplikovat jen u některých. A těch, na něž už naše nemocniční rozpočty nemají prostředky, zemře o několik desítek procent ročně více.

Iluze kvalitního bezplatného zdravotnictví

Tahle hra na kvalitní zdravotnictví pro všechny totiž nemá férová pravidla, i když se snaží tento dojem vyvolat. Otázka, co s tím můžeme udělat, by neměla být vnímána ideologicky, ale především jako logistický problém systému, který potřebuje změnu, aby umožnil svobodu rozhodování pro pacienty, jež se v něm pohybují. Pokud tedy nechceme být jen nesvéprávnými objekty lékařského zájmu, nabízí se jediné řešení a to mít možnost platit si opravdové zdravotní pojištění (nikoliv takto nazývanou daň) a pojistit si své zdraví, podobně jako auto nebo byt. Pak budeme mít v případě potřeby právo vyžadovat nejmodernější léčbu z rukou nejpovolanějších lékařů.

Dovedu si představit různé výhrady, kterých by se změna systému dočkala. Většina kritiky by vyplývala z našeho vrozeného citu pro sociální spravedlnost, který jsme však v souvislosti se zdravotnictvím transformovali až na úroveň rovnostářství. Je zajímavé, že mimo zdravotnictví tenhle pocit nemáme a bez ohledu na ideologii očekáváme, že si můžeme koupit jakoukoliv službu, zboží či dokonce zážitek.

Jsem si však vědom, že mnohým, možná i většině, je příjemnější žít uchlácholeni mýtem, že se o nás kdosi postará a to na té nejlepší úrovni. Ani to by však nemělo brát šanci šanci těm, kteří chtějí být více zodpovědní a místo jiných požitků vsadí ve svém životě na možnost připojištění své budoucí lékařské péče.

Pokud se vám však současný systém zdá spravedlivý, pak nemusíme dělat nic. Snad jen si uvědomit, že poctiví primáři budou čas od času nuceni losovat, jak a kým budete léčeni.

