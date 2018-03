Smyslem tradičního hodnocení prvních sto dní vlády je zpravidla odhadnout, jaká vlastně ve finále éra příslušného kabinetu bude. V případě vlády Andreje Babiše je ale nutné předeslat něco jiného: 100 dní je o hodně delší doba, než tady jeho vláda vůbec být měla. Kabinet nemá důvěru sněmovny, nemá legitimitu. Jediné, co mu nechybí, je asertivita. Chová se jako famílie, kterou jste si pustili na prohlídku bytu a ona nejenže se nemá k odchodu, ale začne vám organizovat domácnost. To, co Babišův soubor předvádí, je vlastně politický squatting. A pořádně agresivní. Měl by to co nejdříve skončit.

Že je to přehnaně přísné hodnocení? Kdepak. Už celých sto dní nám vládne kabinet s nejnižší legitimitou od listopadu 1989. Důvěru mu vyjádřilo jen 78 poslanců. Pro srovnání s dalšími ústavně odstrašujícími případy: Pro vládu Jiřího Rusnoka, která vládla bez důvěry v roce 2012, zvedlo ruku 93 poslanců. Pro vládu Mirka Topolánka, která vládla bez důvěry v roce 2006, jich bylo 98. Lepší to není, ani když legitimitu poměřujeme voličskými hlasy. Za Babišem sice stojí 1 500 000 voličů z loňských voleb, ale Topolánka volilo v roce 2006 skoro o 400 tisíc lidí více. Je mi líto: Andrej Babiš sice tvrdí, že je tady "pro všechny", ale ve skutečnosti vládne proti většině. Je to nejméně legitimní premiér v historii Česka.

V kontrastu s tím vyniká jeho hypertrofovaný mocenský apetit. Vláda vyhazuje lidi z ministerstev, ze státních organizací, z nemocnic, ze státních firem, ba i ze silových složek. Kdo nejde dobrovolně, na toho se ušije kontrola, má to, jak se říká "se skandálem". Výčet jednotlivých případů je nad kapacitní možnosti tohoto textu, nepohodlní létají po desítkách. Navíc se připravuje novela služebního zákona, která vzbuzuje podezření, že jejím hlavním smyslem je usnadnění dalších vyhazovů, aby se do funkcí mohli dostat další Babišovi lidé. Těžko to nazvat jinak, než pokusem o totální kolonizaci státní správy.

Vláda se neohlíží na nic. Zvyklosti, nesouhas ústavních právníků, protesty opozice, všechno je jedno. "V Ústavě není výslovně napsáno, že se to nesmí, tak jaký problém?!" řekne se. Andrej Babiš zkrátka funguje podle drsných "pravidel" byznysu 90. let a svět politiky jednadvacátého století proti tomu zjevně nemá obranu. Výsledkem je, že Babiš coby menšinový akcionář (ani ne 30 procent ve volbách) ovládá už 100 dní celou zemi a bez rozpaků ji označuje za svoji rodinnou firmu.

Krom obsazování státu, je hlavní charakteristikou prvních sta dní Babišova vládnutí permanentní kampaň. Objem dárkového koše určeného klíčovým voličským skupinám je impozantní. Vyšší důchody, jízdné pro důchodce a studenty za čtvrtinu ceny, vyšší platy ve státní sféře, nižší daně pro zaměstnance, miliardy a miliardy do krajů....Ježíšek si při pohledu na současného českého premiéra musí připadat jako trapný amatér.

Otázka, zda všechny miliardové sliby lze splnit, je přitom z pohledu Babišova politického profitu nepodstatná. Možná dokonce sliby splnit lze, vždyť když vám fičí do plachet větry ekonomické konjunktury a můžete se spolehnout na miliardy eurodotací, tak se to slibuje jedna radost. Ale i kdyby sliby splnitelné nebyly, Babišovi to neublíží. Při všech myslitelných eventualitách dalšího vývoje budou fungovat v jeho prospěch samy o sobě.

První eventualitou je, že nakonec přeci jen vznikne nějaká vláda s důvěrou (patrně to bude kabinet ANO a ČSSD s podporou komunistů). Vtip je v tom, že to bude vláda koaliční, takže když se nepodaří nějaké sliby splnit, bude to mít Babiš na koho hodit. Nebudou se snižovat daně? Můžou za to sociální demokraté! Nepřidá se učitelům tolik, kolik se slibovalo? Za to může ČSSD, chtěla peníze na něco jiného! Zkrátka pojede se linka "my jsme vám to všechno chtěli dát, ale zlí socani nám v tom zabránili". Techniku přisvojování si zásluh a svádění neúspěchů na druhé, má Andrej Babiš z minulého volebního období nacvičenou dokonale.

Druhou eventualitou je, že vláda s důvěrou nevznikne (možná o to Andrej Babiš ani nestojí) a Česko bude směřovat k předčasným volbám. V tom případě sliby nynější Babišovy vlády poslouží jako virtuální záloha pro voliče. Zvolte nás a budete teleportováni rovnou do ráje! Zatím vše nasvědčuje tomu, že to může fungovat. Preference ANO utěšeně rostou, pohybují se už kolem 33 procent. Dosažení kýžené většinové samovlády není vyloučeno.

Ale zpět ke 100 dnům první Babišovy vlády. Kromě výjimečné nelegitimity, výjimečného mocenského apetitu a výjimečného smyslu pro permanentní kampaň se vyznačuje výjimečně brzkým časem, kdy se schází k jednání. Naposledy to bylo v šest hodin ráno, takže ministři budou zřejmě na účast v kabinetu vzpomínat jako na období akutní spánkové deprivace.

V každém případě, pokud něco nelze nynějšímu kabinetu v demisi upřít, tak je to horečná aktivita v jakoukoli denní či noční dobu. Andrej Babiš to považuje za pozitivum a rád se chlubí, že jeho vláda má "tah na branku". Jenže pokud nechceme rezignovat na základní pravidla demokratického vládnutí, musíme říci ještě explicitněji to, co na začátku: Vláda bez důvěry by po 100 dnech neměla táhnout na branku. Ale spíš někam úplně jinam.

