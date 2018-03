V hlomozu vnitropolitické krize na Slovensku i u nás zaniká leccos důležitého v dění stále aktivnější Evropské unie. týká se to především nyní probíraného unijního rozpočtu, který bude určovat to, jak se bude Evropa rozvíjet v příští dekádě.

V nové rozpočtové debatě již nejde tolik o rozdělování společných peněz mezi členské státy a kolik si kdo urve. Dotace zaměřené na pomoc chudším zemím EU přestanou hrát prim.

Unie diskutuje redefinici svých rozvojových priority v důsledku několika zásadních změn a postupu i požadavků členských států. Přerozdělením svých peněz EU v sedmiletém výhledu stanovuje hlavní cíle rozvoje a poněkud rozšiřuje smysl své existence. Členské státy hrají v tomto procesu zásadní roli pokud chtějí a mohou. Platí to i pro nás.

Řekněme hned, že prioritní pozornost rozpočtové debaty nově míří nejen na vnitřní unijní komfort, ale nově a silně i navenek, k akceleraci společných evropských bezpečnostních, globálních a rozvojových agend a k vyšší přidané hodnotě společné Evropy jako celku pro členské státy.

Související Před 1 hod Ať si zrušení bezplatné nemocenské zaplatí zaměstnanci, vzkazují firmy. Každý měsíc by měli odvádět 1,1 procenta ze mzdy Před 1 hod Karenční doba, tedy třídenní bezplatná nemocenská, pravděpodobně brzy skončí. Na tom, kdo ji zaplatí, se ale vláda s odboráři a zástupci firem...

Jakou Evropu tedy chceme a jakou budeme mít?

Členské státy budou mít užitek jak z akcelerace společných unijních politik, tak ze své národní schopnosti podílet se na těchto unijních programech jako na příležitosti k zapojení společných prostředků do vlastního rozvoje, i příležitosti znásobit svou vlastní schopnost spoluúčastí na výkonnosti celého klubu.

Méně peněz zemědělcům a zaostalým regionům

Unie se začíná odklánět od tolik kritizovaných dotací. Naopak zvýší váhu projektového spolufinancování, úvěrování a investic, financování společných kapacit a podpory výkonnosti, místo snižování zaostalosti. Oslabí dnes již méně aktuální společnou zemědělskou politiku a sypání peněz do zaostalých regionů. Naopak bude podporovat globální výkonnost Evropy, společné projekty v této oblasti i stabilitu a rozvoj v jejím bezpečnostně významném okolí.

Změna je výsledkem jak nových výzev a hrozeb, kterým Evropa čelí na východní i jižní hranici, tak potřeby robustního růstu výkonnosti, konkurenceschopnosti a váhy Evropy v globálních agendách, včetně reakce na setrvalou kritiku malé akceschopnosti, dlouhodobé setrvačnosti a byrokratické sebestřednosti v nadbytečném přerozdělování peněz mezi členskými státy.

Unie musí významně restrukturalizovat své výdaje i v důsledku odchodu druhého největšího přispěvatele. Velká Británie ročně do rozpočtu přidávala, jen v období 2014-16, v průměru 7,6 miliard eur čistého. A ptáme-li se na smysl investic čistých přispěvatelů do unijní pokladny, pak to je - kromě politických cílů integrace a solidarity se slabšími a s celkem unie - zejména přidaná hodnota mohutného společného trhu, globální váhy a vlivu EU. Například největší plátce Německo v tomtéž období v průměru ročně přispívalo EU částkou blízkou 14 miliardám eur, ale společný trh mu přinášel ročně přes 115 miliard eur. Odcházející Británii přidával tentýž společný unijní trh přes 50 miliard eur ročně.

V našem případě přidává naší ekonomice společný trh a členství v unii k průměrným čistým ročním platbám z EU ve výši čtyř miliard eur ještě dalších 17 mld. eur ročně.

Výpadek britských úhrad nic nenahradí

Unie k nahrazení výpadku Británie bude zvedat členské příspěvky jen mírně, a nebude ani zvyšovat svůj povinně vyrovnaný rozpočet, který se pohybuje jen okolo 1,1% HDP všech členských států. Bude ale více restrukturalizovat zaměření a cíle svých výdajů. A je třeba vnímat, že ve většině jde o výdaje na programy rozvoje členských států a celé EU a nikoli vlastní výdaje unijních institucí.

Administrativní náklady unijních institucí jsou nízké, dlouhodobě se pohybují hluboko pod 10% jejího vlastního rozpočtu.

Novou, okolnostmi vynucenou prioritou, je bezpečnost. Od upevnění hranic a kontroly migrace, přes obranu proti terorismu až k cyber útokům. Obdobně musí EU investovat do výstavby svých obranných schopností, do komplementarity s NATO, a povzbuzovat své členské státy k plnění závazků v obranných výdajích a investicích do modernizace a synergie národních obranných kapacit. Ty jsou zcela v rukou členských států. Unie může maximálně harmonizovat a spolufinancovat modernizační programy, což bude činit. Jinak je v obranných kapacitách Evropa plně v rukou členských zemí a teprve buduje své koordinační, velitelské a servisní kapacity společné obrany.

Samostatnou agendou je prevence migrace v zemích původu, podpora stabilizace poměrů a rozvoje v těchto zemích, od kvality vládnutí, demokracie a lidských práv, až po boj s klimatickou změnou, investice do rozvojové pomoci, i aktivní zahraniční politiky EU, zejména vůči Africe a Blízkému Východu.

Akcelerovat budou rovněž investice do společných výzkumných a vývojových programů a podpora zvyšování konkurenceschopnosti, nových technologií, energetiky a digitalizace.

Dotace již jen pro dva kraje

Z našeho hlediska významně klesne podpora regionů. Dosáhnou na ni zřejmě již jen Ústecký a Moravskoslezský kraj. Otázkou tedy je, jak jsme připraveni v naznačených rozvojových a modernizačních programech participovat v oblastech, kde jinak silně zaostáváme? Zda máme co nabídnout v technologiích, energetice nebo výzkumu a v obraně. Přinejmenším bychom se měli zabývat také našimi schopnostmi získávat prostředky na rozvojové programy a inovace, od nových technologií až po energetiku, vědu a klimatické výzvy.

V dané souvislosti nepovažuji za odpovídající našim zájmům, profilu a ambicím naší ekonomiky, aby českou hlavní starostí byla redukovaná snaha o udržení společné zemědělské politiky a nezastropování agrodotací, když od těchto reliktů minulostí ustupuje i Francie. Musíme se na svém přístupu a strategii umět doma dohodnout v odborných kruzích i ve sněmovně. Zatím se tyto věci málo diskutují, od parlamentních výborů až pro zainteresované aktéry. Stále ještě totiž není pozdě. Do budoucna máme na víc než jen na agrodotace, základní infrastrukturu a montovny. Samozřejmě pokud chceme v klubu nejbohatších zemích nadále zůstat a obstát.

Autor je sociolog a bývalý poslanec za KDU-ČSL

Související